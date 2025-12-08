«Συγγνώμη» από τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων Χανίων, μετά τους τραυματισμούς των αστυνομικών

Μια «μεγάλη συγγνώμη» από τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με αγρότες που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού του αεροδρομίου των Χανίων ζήτησε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανίων, Γιάννης Βερυκάκης.

Μιλώντας στο Action24, ο ίδιος ανέφερε «θέλω να ζητήσω μια μεγάλη συγγνώμη από τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Δεν αποδοκιμάζω όσα έγιναν. Ο αγροτικός κόσμος αυτή τη στιγμή είναι οικονομικά πολύ δύσκολα λόγω της πληρωμής που δεν έγινε στις 30 Νοεμβρίου».

Στη συνέχεια, ο κ. Βερυκάκης είπε πως «αυτό που είδατε ήταν η αγανάκτηση του Κρητικού κτηνοτρόφου. Πρέπει, λοιπόν, να τους καταλάβουμε και να τους κατανοήσουμε, κακώς έγιναν αυτά τα πράγματα, εμείς ζητήσαμε να πάμε να κάνουμε τον αποκλεισμό στο αεροδρόμιο, αλλά όπως φαίνεται είχε δοθεί εντολή να μην πάμε στο αεροδρόμιο, κι όπως καταλαβαίνετε οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούσαν να κρατηθούν και συνέβησαν όσα συνέβησαν.

Εγώ θέλω να ζητήσω άλλη μια φορά συγγνώμη για τα παιδιά που έχουν τραυματιστεί, από εκεί και πέρα δεν έχω να πω κάτι άλλο για το θέμα».

Ο ίδιος ανέφερε ακόμα πως οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης δεν συντονίζονται με το συντονιστικό για τα μπλόκα στην υπόλοιπη χώρα. Έχουμε όπως είπε χωριστά προβλήματα σε σχέση με τους αγρότες της υπόλοιπης Ελλάδας, τα αιτήματα των οποίων χαρακτήρισε δίκαια.