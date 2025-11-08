Στο Telekom Center Athens για τον τελικό του Τζόκοβιτς ο Κυριάκος Μητσοτάκης (pics)

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται και σήμερα στο Telekom Center Athens για να δει από κοντά τον μεγάλο αγώνα του ATP 250 που διεξάγεται στην Αθήνα, ανάμεσα σε Νόβακ Τζόκοβιτς και Λορέντζο Μουζέτι.

Την Παρασκευή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε και τον ημιτελικό του Σέρβου τενίστα, ο οποίος επικράτησε του Χάνφμαν και πλέον διεκδικεί τον 101ο τίτλο της καριέρας του.

Η Ελλάδα μετά από 31 χρόνια φιλοξενεί τουρνουά της ATP και οι Έλληνες είναι τυχεροί αφού στον τελικό έφτασε ο αθλητής με τα περισσότερα Grand Slam στην ιστορία, ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Στο Telekom Center Athens είναι και ο πρόεδρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης Αγγελόπουλος.