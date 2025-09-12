Η συζήτηση του Κυρ. Μητσοτάκη με τον CEO της Google DeepMind, Ντέμη Χασάμπη: Στην Ελλάδα ένα από τα πρώτα AI factory

Οι δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης με προτεραιότητα τους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα, έχουν τεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον νομπελίστα επιστήμονα και CEO της Google Deepmind, Ντέμη Χασάμπη, που διεξάγεται στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Athens Innovation Summit.

Σε τρία πεδία ήταν η παρέμβαση του πρωθυπουργού: Aφενός στην ανάγκη να αξιοποιηθούν τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα σε κρίσιμους τομείς, όπως η υγεία, η παιδεία και η πολιτική προστασία.

Αφετέρου όμως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στην ανάγκη ενός αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου προκειμένου να μετριαστούν οι κίνδυνοι που ελλοχεύει αυτή η νέα τεχνολογία, ειδικά για την ψυχική υγεία και ακόμη περισσότερο στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

O πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να διαδραματίσει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο, προσελκύοντας ταλέντα, αλλά και επενδύοντας σε νεοφυείς επιχειρήσεις, σπάζοντας το δίπολο Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, ένα θέμα, στο οποίο υπερθεμάτισε και ο διευθύνων σύμβουλος της Google Europe Direct, λέγοντας χαρακτηριστικά ο κ. Χασάμπης ότι η συζήτηση δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στη Σίλικον Βάλεϊ και στην Καλιφόρνια.

Στην αρχή της συζήτησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αρκετή δόση χιούμορ σχολίασε με ενθουσιασμό το γεγονός ότι ήταν κατάμεστο το Ηρώδειο, παρότι όπως επεσήμανε, σε 45 λεπτά αναμένεται να ξεκινούσε η μάχη του Γιάννη Αντετοκούνμπο και όλων προφανώς των μελών της Εθνικής ομάδας μπάσκετ κόντρα στην Τουρκία.

«’Άμεσες προτεραιότητές μας στην Ελλάδα είναι επίσης η διαφύλαξη της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων και των δημοκρατικών αξιών», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για «άλμα μπροστά με την Τεχνητή Νοημοσύνη».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός, αφού ανέφερε ότι «στην Ελλάδα δημιουργείται ένα από τα πρώτα AI factory», σημείωσε ότι «η Τεχνητή Νοημοσύνη θα επηρεάσει όλους τους τομείς της οικονομίας».

«Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η Ευρώπη είναι πολύ καλή στο να ρυθμίζει και να νομοθετεί, όχι τόσο καλή στο να καινοτομεί. Και αυτό που εμείς συμφωνήσαμε ως ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πώς μπορούμε να καταρρίψουμε τους φραγμούς ανάμεσα στις χώρες, να δημιουργήσουμε μια πραγματικά ενιαία αγορά, η οποία δεν υπήρχε επί της ουσίας, η αλήθεια είναι, και πώς μπορούμε επίσης να βρούμε κεφάλαια σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να διασφαλίσουμε ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις μας δεν θα στραφούν προς την Αμερική στην προσπάθεια ανεύρεσης κεφαλαίων. Άρα λοιπόν, αυτός είναι ο στόχος μας στην ενθάρρυνση της καινοτομίας» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Συμπλήρωσε δε, ότι «Κάναμε καλή χρήση των ευρωπαϊκών πόρων αλλά και των πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σκοπό είχαν να ιδρύσουν τα ΑΙ Factory, ένα εκ των επτά πρώτων μάλιστα, δημιουργείται αυτήν τη στιγμή στην Ελλάδα με έναν υπερυπολογιστή, ο οποίος αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται στο Λαύριο».

Εκτός αυτού όμως, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει απόλυτη πρόσβαση, ελεύθερη πρόσβαση στις λύσεις τεχνητής νοημοσύνης που θα αναπτυχθούν εδώ στην Ελλάδα. Θα ήθελα να επαινέσω βεβαίως τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η εταιρεία ακριβώς για το οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων, το οικοσύστημα startup εταιρειών στην Ελλάδα.

Το 2001 ιδρύθηκε η 1η θερμοκοιτίδα και τότε δεν μπορούσε κανείς να προβλέψει ότι θα βλέπαμε ένα τόσο δυναμικό οικοσύστημα. Όμως βλέπω ότι είναι μέρος της νοοτροπίας των νέων ανθρώπων, οι οποίοι σκέφτονται πιο επιχειρηματικά, αναλαμβάνουν ρίσκα, ιδρύοντας τις δικές τους εταιρείες. Βλέπω λοιπόν ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει εξαιρετικά σημαντική μετασχηματιστική ισχύ και θα μας βοηθήσει πραγματικά να κάνουμε το άλμα μπροστά που θα μας επιτρέψει να φτάσουμε τις υπόλοιπες χώρες. Αυτό σημαίνει ότι δεν θέλουμε μόνο να υποστηρίξουμε το δικό μας οικοσύστημα, το επιχειρηματικό οικοσύστημα είναι κάτι το οποίο πράττουμε ήδη μέσα από υποστήριξη, χρηματοδότηση κτλ αλλά και μέσα από λύσεις τεχνητής νοημοσύνης».

«Πρώτα απο όλα στο πλαίσιο της κυβέρνησης με σκοπό μια μεγαλύτερη αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα αλλά και την ανεύρεση πεδίων όπως η υγεία, η παιδεία, η πολιτική προστασία επί παραδείγματι, δηλαδή τομείς στους οποίους πραγματικά έχει πεδίο δόξης λαμπρό η τεχνητή νοημοσύνη και όπου μπορούμε να εφαρμόσουμε τις σχετικές λύσεις για το καλό και το όφελος όλων των Ελλήνων. Είμαστε πραγματικά και είμαι προσωπικά ενθουσιασμένος για την πολλά υποσχόμενη αυτή νέα πρωτοβουλία και για το μέλλον. Έχουμε πάρα πολλές προσδοκίες από αυτήν και για το μέλλον βεβαίως του ελληνικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός.

