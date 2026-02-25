Ο Κυριάκος χτίζει την τρίτη 4ετία και οι άλλοι γκρεμίζουν το «σπίτι» τους

Στην τελευταία δημοσκόπηση της Metron Analysis για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Mega, το 52% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι προτιμά η παρούσα κυβέρνηση να εξαντλήσει την τετραετία. Παραπάνω από τους μισούς Έλληνες, μάλλον, δεν θεωρούν ότι κυβερνά «χούντα», όπως προβάλλει η αντιπολίτευση, συνεπικουρούμενη από διάφορα σπονδυλωτά συμφέροντα. Φυσικά, ελλοχεύει ο κίνδυνος κάποιος αναλυτής, δημοσιολόγος ή «δημοκράτης» να δηλώσει ότι το συγκεκριμένο εύρημα αποδεικνύει πως οι μισοί Έλληνες είναι θαυμαστές της χούντας! Θα ήταν αντίστοιχης λογικής με το επιχείρημα ότι οι «δημοκράτες» μαζεύτηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας για να συνετίσουν τον «φασίστα» υπουργό Υγείας.

Το 52% θέλει εξάντληση της τετραετίας και το 37% πολιτική σταθερότητα. Από την επιμέρους ανάλυση προκύπτει ότι οι Κεντρώοι, σε ποσοστό 44%, οι Κεντροδεξιοί, σε ποσοστό 66%, αλλά και οι Κεντροαριστεροί, σε ποσοστό 18%, επιλέγουν σταθερά την κανονικότητα. Και, για έναν εντελώς εξωφρενικό λόγο, θεωρούν τον Μητσοτάκη καταλληλότερο για πρωθυπουργό – ακόμη κι αυτοί που δηλώνουν πως δεν ψηφίζουν ΝΔ!

Η κανονικότητα, η κοινωνική ειρήνη και η πολιτική σταθερότητα, όπως τουλάχιστον δείχνει να τις αντιλαμβάνεται ένα ποσοστό κοντά στο 40%, είναι τα θεμέλια στα οποία στηρίζεται ο Κ. Μητσοτάκης για να ολοκληρώσει και αυτή την τετραετία και να χτίσει επάνω μια τρίτη.

Τι επιδιώκει αυτή η κρίσιμη δεξαμενή πολιτών;

Μια καθημερινότητα με όσο το δυνατόν λιγότερες μεταβλητές, καθώς αναγνωρίζει ως υπαρκτό τον κίνδυνο διολίσθησης στο πολύ χειρότερα, εφόσον βρουν ευρύτερη απήχηση οι ιαχές των «μπαχαλάκηδων» της πολιτικής ζωής.

Το ΠΑΣΟΚ παραμένει εγκλωβισμένο στο μπρα ντε φερ για τις ψήφους των οργισμένων τραμπούκων, των αντισυστημικών και των αντιμητσοτακικών. Ούτε κατανοεί τι του λένε οι πολιτικοί φίλοι του ούτε όμως και τους ανθρώπους που επιζητούν τη σταθερότητα στην ευμετάβλητη και απρόβλεπτη ζωή τους. Αποδομεί την υπευθυνότητα, τη μετριοπάθεια, τη σοβαρότητα και την όποια κυβερνησιμότητά του. Αποκαλώντας εμμέσως τον κ. Γεωργιάδη «Παττακό» και βάζοντας πλάτη στον γιατρό-κουμπάρο του Πολλάκη και – κατά τα λεγόμενα – ενορχηστρωτή των επεισοδίων στη Νίκαια, ο Πάνος Δουδωνής και οι υπόλοιποι «ναι μεν αλλάδες» εξισώνουν, στα μάτια των κεντρώων, το ΠΑΣΟΚ με τον ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΚΚΕ-ΠΑΜΕ, τη Ζωή κ.λπ.

Στο τσαλαβούτημα σε αυτή τη δεξαμενή, το ΠΑΣΟΚ μετατρέπεται σε βάτραχο κάτω από τις οπλές βουβαλιών. Όχι διεύρυνση δεν πετυχαίνει αλλά δημιουργεί όρους περαιτέρω συρρίκνωσης. Εκτός της συζήτησης εξ ορισμού τίθενται τα απολειφάδια του ΣΥΡΙΖΑ. Οι καιροσκόποι Μεσσίες θα κριθούν σύντομα επί πραγματικών δεδομένων. Στο μεταξύ, και ενώ ολόκληρη η αντιπολίτευση διαγωνίζεται αναμεταξύ της ποιός θα ρίξει «ξώφαλτση» στον Α. Γεωργιάδη, ο Κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι στα τέλη Μαρτίου θα ανακοινωθεί η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Θα είναι η έκτη συνεχόμενη αύξηση, στα επτά χρόνια διακυβέρνησης και εκτιμάται ότι θα φτάσει το ποσό στα 915 ευρώ, από τα 650 ευρώ το 2019.

Σώθηκε κανείς με παραπάνω 50 ευρώ μέσα στη λαίλαπα της ακρίβειας, όπως αντιτείνει η αντιπολίτευση; Την απάντηση τη γνωρίζουν μόνο όσοι πραγματικά μετρούν τα ευρώ στο πορτοφόλι τους. Σίγουρα όχι εκείνοι που τα υποτιμούν με τον τρόπο που κάποτε αποκαλούσαν «ψίχουλα» τις αυξήσεις μέχρι και 10% ετησίως. Από τα δανεικά, πριν η χώρα βαρέσει κανόνι. Εξάλλου, κάτι υποδηλώνει η αδυναμία των ανταγωνιστών του Κ. Μητσοτάκη να πουν έστω ένα νούμερο για το πού θα έφταναν εκείνοι τον κατώτατο μισθό. Να δούμε πού βάζουν τον πήχη για την πολλαπλώς διαφημιζόμενη προοδευτική, φιλολαϊκή κυβέρνηση.

Το εξαιρετικά δυσάρεστο για την αξιωματική αντιπολίτευση – που θα φανεί τον Απρίλιο – είναι ότι η ψήφιση του νόμου για τις συλλογικές συμβάσεις στερεί και το επιχείρημα του «ναι μεν η αύξηση, αλλά δεν έχουμε συλλογικές συμβάσεις».

Η κυβέρνηση προετοιμάζει σύμφωνα με πληροφορίες αλλαγή στο καθεστώς προκαταβολής του φόρου για τις επιχειρήσεις, με διπλή στόχευση: να φύγει ο βρόγχος από τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα και να γίνει ακόμη ελκυστικότερη η χώρα στις ξένες επενδύσεις. Το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και η διατήρηση του ρυθμού ανάπτυξης απαιτεί προετοιμασία. Ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης προϊδέασε χθες μετά το τέλος της σύσκεψης στο Μαξίμου, για έξτρα φοροελαφρύνσεις και νέα μέτρα στήριξης του εισοδήματος τον επόμενο Σεπτέμβριο.

Υπό την απόλυτη προϋπόθεση που έθεσε ο πρωθυπουργός, μιλώντας για την ανάγκη απαρέγκλιτης εκτέλεσης του προϋπολογισμού, την επίτευξη των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα και την αποκλιμάκωση του χρέους. Εν τέλει, η εμμονή Μητσοτάκη με τη σταθερότητα και την αξιοπιστία δείχνει να ταυτίζεται με την ανάγκη εκείνων των πολιτών που οδηγούνται στην κάλπη με σκοπό να ορίσουν με θετικό τρόπο τη ζωή, τη ζωή των παιδιών τους και την πορεία της χώρας – όχι από τυφλή επιθυμία διαλύσουν τις ζωές των άλλων.