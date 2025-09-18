Ο Κυρ. Μητσοτάκης επισκέπτεται σήμερα τη Λήμνο

Στη Λήμνο μεταβαίνει σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο πρωθυπουργός το πρωί θα επισκεφθεί την Ατσική, το οινοποιείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λήμνου «Η Ένωση» και το Αρχαιολογικό Μουσείο Λήμνου, ενώ στις 12.00 θα συναντηθεί με πολίτες στη Μύρινα.

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη και τη Δήμαρχο Λήμνου Ελεονώρα Γεώργα.

Στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ προχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου, μιλώντας, μεταξύ άλλων, για τον αντίκτυπο των μέτρων που ανακοινώθηκαν υπεραμυνόμενος της επιλογής των φοροαπαλλαγών για όλους έναντι της επιστροφής του 13ου μισθού στο Δημόσιο, τονίζοντας πως οι πολίτες θα δουν από τη μισθοδοδία του Ιανουρίου πραγματικές αυξήσεις στις αποδοχές τους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κατηγορηματικό τρόπο διεμήνυησε ότι όσο ο ίδιος είναι πρωθυπουργός, δεν πρόκειται να ληφθεί καμία δημοσιονομική απόφαση που θα διακινδυνεύσει την επιστροφή της χώρας στην εποχή της χρεοκοπίας.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις με την Τουρκία, τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει ποτέ θέματα κυριαρχίας με την Τουρκία», ωστόσο ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να συζητά με τον Ερντογάν.

Στα εσωτερικά, από την άλλη πλευρά, επανέλαβε ότι «οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027», εξαπολύοντας βέλη προς τον Αλέξη Τσίπρα και στέλντοντας μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση ότι «πρωθυπουργό εκλέγουν οι πολίτες και όχι οι παράγοντες».

Σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε για μια ακόμη φορά ότι ένα πρόβλημα διαχρονικό που ακουμπά πολλές κυβερνήσεις, δεν κατόρθωσε ούτε η κυβέρνηση της ΝΔ να το λύσει, για αυτό και προχώρησε πλέον στη δραστική λύση της ένταξης του οργανισμού στην ΑΑΔΕ.