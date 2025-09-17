Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν αλλάζω εκλογικό νόμο, κάλπες την άνοιξη του 2027 - Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός, όχι οι παράγοντες

Επέλεξα να αντιμετωπίσω το πρόβλημα της ακρίβειας με στοχευμένη αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων. Η δική μας επιλογή ήταν να μειώσουμε τους φόρους για όλους. Από τον Ιανουάριο ο κόσμος θα καταλάβει την αύξηση στους μισθούς του. Ενισχύουμε κυρίως τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά. Η κοινωνία αναγνωρίζει την αύξηση των ονομαστικών μισθών.

Οι πολίτες δεν έχουν δει ούτε την αύξηση των μισθών στην πραγματικότητα ούτε την επιστροφή ενός ενοικίου. Τον Νοέμβριο επιστρέφουμε ένα ενοίκιο, αυτό σημαίνει μείωση ενοικίου 8%. Βάλαμε περιορισμούς στη χρυσή βίζα και στο Airbnb, που φαίνεται ότι μπορεί να αποδώσουν. Εξετάζουμε και νέους, σε Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές. Δίνουμε κίνητρα να ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα, για να ισορροπήσουν οι τιμές.

Είναι λάθος ότι παράγουμε μεγαλύτερα πλεονάσματα από αυτά που μας ζητούν. Ας πάνε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ρωτήσουν της ευρωπαϊκή επιτροπή το εξής. Υπάρχει δυνατότητα για κάποιον να δώσει περισσότερα απ όσα εμείς δίνουμε στους πολίτες;

Όσον αφορά την επαναφορά του 13ου μισθού στον δημόσιο τομέα, ο πρωθυπουργός απάντησε πως «όποιος θέλει να τον δώσει, θα πρέπει να μην δώσει τις φοροαπαλλαγές που δώσαμε. Είναι πολύ απλό».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Είναι δική μας ευθύνη να βάλουμε σε τάξη αυτόν τον οργανισμό και δεν τα καταφέραμε. Αντιμετωπίζουμε τώρα το πρόβλημα διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν πάω να αλλάξω την ατζέντα με τα μέτρα που ανακοινώσαμε. Τα μέτρα έχουν ορίζοντα 4ετίας.

Για Σεμερτζίδου: Προφανώς έχει διαγραφεί από τη ΝΔ. Ανέλαβα την ευθύνη. Απαντήθηκε στη Βουλή το ζήτημα ευθυνών Βορίδη και Αυγενάκη. Δεσμεύτηκαν 22 εκατ. ευρώ στα πρώτα 1.000 ΑΦΜ. Ξεκινήσαμε με τα «μεγάλα ψάρια».

Για μεταναστευτικό: Κοιτάζω τις συνολικές ροές και είμαστε 30% κάτω σε σχέση με πέρυσι. Είχαμε μια αύξηση για δύο μέρες. καμία Κρήτη δεν βουλιάζει από μετανάστες όπως λέγεται. Η Ελλάδα παίρνει πολλά χρήματα από τα προγράμματα της ΕΕ, η αύξηση για τη φύλαξη των συνόρων και το μεταναστευτικό είναι μεγάλη. Θα πάρουμε περισσότερα, στείλαμε μήνυμα στους διακινητές.

Για Chevron: Πολύ σημαντική γεωπολιτική και οικονομική εξέλιξη, που πιστοποιεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Είναι μια εθνική επιτυχία, καλώ να την αναγνωρίσουμε όλοι. Δεν ξέρω τι εννοεί ο Φιντάν για συντονισμό των δύο χωρών.

Για τη NAVTEX της Τουρκίας και το Πίρι Ρέις: Θα συναντήσω τον πρόεδρο Ερντογάν. Οι ασκήσεις που κάνουμε είναι προγραμματισμένες. Θέλουμε ειλικρινή διάλογο με την Τουρκία, αλλά ξέρουμε ότι έχουμε το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος μας. Επιδιώκουμε τα «ήρεμα νερά», αλλά προχωρήσαμε με τα Θαλάσσια Πάρκα, ολοκληρώσαμε τον διαγωνισό με την Chevron, ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Για τη διασύνδεση με την Κύπρο, θα λυθεί το ζήτημα. Δεν ανησυχώ για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Σήμερα στο ΚΥΣΕΑ εγκρίναμε την 4η Belhara. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ενίσχυση του Ναυτικού.

Για τις σχέσεις με την Τουρκία: Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει θέματα αφοπλισμού των νησιών ή θαλασσίων ζωνών. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις διαφορές μας. Κρατάω την ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ότι ο αθλητισμός ενώνει. Οι λαοί μας δεν έχουν πολλά να χωρίσουν.

Για τα Τέμπη: Όλοι θέλουμε να ξεκινήσει η δίκη. Αυτοί που ζητούν δικαιοσύνη, κάνουν ό,τι μπορούν για να μην ξεκινήσει η δίκη.

Για τη Γάζα: Είναι ανεπίτρεπτο αυτό που συμβαίνει στη Γάζα. Συντελείται μια μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή, το έχω πει και στον Νετανιάχου. Δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο «γενοκτονία». Το Ισραήλ κινδυνεύει να απομακρύνει πραγματικούς συμμάχους. Κάνω έκκληση να σταματήσει η στρατιωτική επιχείρηση στη Δυτική Όχθη.

Για τη μείωση των ποσοστών της ΝΔ: Είναι φυσιολογική η φθορά για μια κυβέρνηση που βρίσκεται στην εξουσία έξι χρόνια. Ναι, έπεσαν τα ποσοστά της ΝΔ, αλλά είναι διπλάσια από του ΠΑΣΟΚ, που είναι δεύτερο κόμμα. Τον Απρίλιο του 2023 ήμασταν στο 32%-33%, κερδίσαμε με 40%. Ας κρατάμε μικρό καλάθι για το πώς θα είναι το πολιτικό σκηνικό σε 20 μήνες από τώρα.

Δεν κάνω αλλαγές εν κινήσει (σ.σ. για τον εκλογικό νόμο). Οι πολίτες θα μας κρίνουν.

Για το αν η ΝΔ είναι 1η χωρίς αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές: Ο λαός ψηφίζει και κόμμα και πρωθυπουργό. Δεν τον εκλέγουν οι παράγοντες. Όλα αυτά είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας, ο λαός θα κρίνει και εμένα.

Για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ: Επί των ημερών μου η ΝΔ μεγάλωσε και διευρύνθηκε. Είμαστε ένα ανοιχτό, φιλελεύθερο κόμμα. Είμαστε οι μόνοι που προτάσσουμε την πολιτική σταθερότητα. Ωραία, να φύγει ο Μητσοτάκης, να έρθει ποιος; Δεν είναι ακριβές ότι προτιμώ ως αντίπαλο τον Τσίπρα από τον Ανδρουλάκη. Ο κ. Τσίπρας είναι βουλευτής Β' Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ. Μην ρωτάτε εμένα αν θα κάνει νέο κόμμα. Ρωτήστε τους πρώην συντρόφους του. Δεν ξέρω, μήπως καεί στο «ζέσταμα» κιόλας.

