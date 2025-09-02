Ο. Κεφαλογιάννη κατά Χ. Δούκα για τα αντι-ισραηλινά γκράφιτι στην Αθήνα

Με σημερινή ανακοίνωσή της η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη ασκεί κριτική στον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα για την απάντηση που έδωσε μετά από επιστολή της με αφορμή τα εκτεταμένα υβριστικά και απειλητικά γκράφιτι που παρατηρούνται σε τοίχους της Αθήνας με μηνύματα κατά του Ισραήλ και των Ισραηλινών πολιτών.

Όπως αναφέρει: «η απάντηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δημάρχου Αθηναίων κ. Χάρη Δούκα προκαλεί δυσάρεστη έκπληξη. Όχι μόνο για τον πρωτοφανή αντιθεσμικό τόνο και τον απρεπή τρόπο, αλλά κυρίως γιατί δεν τολμά να απαντήσει στην ουσία του ζητήματος».

Μάλιστα σημειώνει ότι η επιστολή της αφορούσε ένα σοβαρό θέμα, που πλήττει την εικόνα της πρωτεύουσας. Και έκλεινε με δύο ξεκάθαρες θέσεις: την ανάγκη συνεργασίας και τον κοινό στόχο μιας ασφαλούς, δημοκρατικής και φιλόξενης Αθήνας.

«Δυστυχώς, ο κ. Δούκας αρνήθηκε και τα δύο. Γιατί πολύ απλά φαίνεται ότι δεν τον αφορά ούτε το πρόβλημα, ούτε η λύση του. Αντίθετα, αρκείται σε διαρκείς συγκρούσεις, μακριά από τα καθήκοντα του. Αντί να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν, αποφάσισε την φτηνή προπαγάνδα, που δεν συνάδει με τη σοβαρότητα που απαιτεί ο θεσμικός του ρόλος.

Θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Η Αθήνα δεν μπορεί να γίνει πόλη φόβου και υβριστικών συνθημάτων. Δεν πρέπει να ταυτιστεί με τον ρατσισμό, τον αντισημιτισμό και τη μισαλλοδοξία. Οφείλει να είναι και να παραμείνει μια ανοιχτή, ασφαλής και δημοκρατική πόλη που σέβεται τους επισκέπτες της και τις αξίες της χώρας μας. Ας αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας» τονίζει η κ. Κεφαλογιάννη.

Υπενθυμίζεται ότι στην επιστολή που απέστειλε εχθές η υπουργός Τουρισμού προς τον δήμαρχο Αθηναίων με αφορμή τα εκτεταμένα υβριστικά και απειλητικά γκράφιτι που παρατηρούνται σε τοίχους της Αθήνας με μηνύματα κατά του Ισραήλ και των Ισραηλινών πολιτών, η κ. Κεφαλογιάννη εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την αρνητική εικόνα που μπορεί να διαμορφωθεί στο εξωτερικό για την πρωτεύουσα της χώρας.

Τονίζει δε ότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμο «να υπάρξουν άμεσες και ουσιαστικές πρωτοβουλίες» εκ μέρους του κ. Δούκα προκειμένου να προστατευτεί η εικόνα της πόλης και να διασφαλιστεί ότι η Αθήνα παραμένει μια ασφαλής και φιλόξενη πρωτεύουσα.

Η υπουργός Τουρισμού επισημαίνει, μεταξύ άλλων, προς τον δήμαρχο Αθηναίων ότι «η Αθήνα είναι μια ανοιχτή, δημοκρατική πόλη που υποδέχεται κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες, ανεξάρτητα από το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή τις προσωπικές τους πεποιθήσεις. Η εικόνα της πρωτεύουσας θα πρέπει να αντανακλά αυτές τις αξίες, της φιλοξενίας και του σεβασμού που χαρακτηρίζουν την Ελλάδα και τους Έλληνες, χωρίς να αφήνει χώρο σε φαινόμενα ρατσισμού, αντισημιτισμού και μισαλλοδοξίας».