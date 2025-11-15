Ο Χ. Θεοχάρης στην 5η Διεθνή Έκθεση «ReBuild Ukraine 2025» στη Βαρσοβία

Ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στη Διεθνή Έκθεση «ReBuild Ukraine 2025», στη Βαρσοβία, ηγήθηκε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Δημήτρη Σκάλκο.

Στην αποστολή συμμετείχαν δεκατρείς εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες φιλοξενήθηκαν στο εθνικό περίπτερο της Ελλάδας με τη συνδρομή της Enterprise Greece. Οι εταιρείες δραστηριοποιούνται στους τομείς των κατασκευών, δομικών υλικών, διαχείρισης αποβλήτων και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Ο κ. Θεοχάρης συμμετείχε επίσης στο High-Level Panel με θέμα «Ukraine's Energy Transformation - Strategic Policy Vision», αναδεικνύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως νέας περιφερειακής ενεργειακής δύναμης.

Ο υφυπουργός πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις με τους υφυπουργούς Ανάπτυξης Κοινοτήτων και Περιφερειών, Alyona Skhrum, Ενέργειας, Roman Andarak και Οικονομίας, Andrii Tuliupa, της Ουκρανίας, καθώς και με τους υφυπουργούς Εξωτερικών, Marcin Bosacki και Αθλητισμού και Τουρισμού, Ireneusz Raś, της Πολωνίας.

Η επίσκεψη ανέδειξε τον ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας.