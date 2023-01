Ο ευρωβουλευτής Μαρκ Άνχελ στη θέση του Αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου

Ο ευρωβουλευτής Μαρκ Άνχελ (S&D, Λουξεμβούργο) εξελέγη στη θέση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με 307 ψήφους.

Ο κ. Άνγκελ θα αναλάβει καθήκοντα ως ο πέμπτος αντιπρόεδρος του ΕΚ. Η εκλογή του έγινε στον δεύτερο γύρο καθώς στον πρώτο δεν έλαβε την απαραίτητη πλειοψηφία των 278, ευρωβουλευτών.

Η πολιτική ομάδα των Πρασίνων είχε προτείνει ως υποψήφια τη Γαλλίδα Γκουεντολίν Ντελμπός – Κόρφιλντ, ενώ η ακροδεξιά ομάδα ID την Ιταλίδα, Ανναλίσα Ταρντίνο.

MEPs have just voted to replace Eva Kaili with Luxembourgish MEP Marc Angel (also from S&D) as a new Vice-Pres at the European Parliament. It comes just a day after a suspect in the EP corruption scandal cuts a deal with Belgian prosecutors. pic.twitter.com/dNiHPvZWaZ