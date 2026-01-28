Ο αριστερόστροφος φασισμός κτύπησε στο Βόλο

Παραθέτω τα γεγονότα και μετά θα κάνω το σχόλιο μου.

Πριν από τρεις μήνες ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου μου ζήτησε να είμαι ο κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση που θα γίνει στο Δημοτικό Θέατρο για την ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος. Φυσικά, δέχθηκα την πρόσκληση. Μετά από ένα μήνα περίπου μου ζήτησαν συνεργάτες του προέδρου τον τίτλο της ομιλίας μου ώστε να συμπεριληφθεί στην πρόσκληση που θα τύπωνε η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Όντως, έστειλα τον τίτλο της ομιλίας μου που ήταν «Το Ολοκαύτωμα και η Θεία Κωμωδία του Δάντη». Σε λίγες ημέρες μου κοινοποίησαν την πρόσκληση μέσω μέιλ. Εν τω μεταξύ υπήρχε μια επικοινωνία με την Κοινότητα για τεχνικής φύσεως ζητήματα για την εκδήλωση.

Πριν από δέκα μέρες περίπου άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτες αντιδράσεις από Εαμικές αντιστασιακές οργανώσεις για την παρουσία μου στην εκδήλωση Μνήμης. Οι αιτιάσεις αφορούσαν το συγγραφικό μου έργο στο οποίο δεν αναγνώριζα το έργο του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ και καταφερόμουν εναντίον του. Σε βοήθεια τους προσέτρεξε και η καθηγήτρια του ΑΠΘ, η κυρία Βασιλική Λάζου, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, αναπαράγοντας τα ίδια επιχειρήματα και ζητώντας τον αποκλεισμό μου από την εκδήλωση. Από αυτή τη συγχορδία δεν μπορούσε να λείψει και ο ΣΥΡΙΖΑ του Βόλου που απείλησε πως εφόσον θα είμαι εγώ ο ομιλητής τότε αυτοί δε θα παραστούν στην εκδήλωση.

Μπροστά σε αυτές τις αντιδράσεις μου τηλεφώνησε ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου και μου έδωσε τη διαβεβαίωση πως τίποτα δεν αλλάζει στον προγραμματισμό. Την Κυριακή το βράδυ απέστειλα στην ΙΚΒ την ομιλία μου για το αρχείο της. Τη Δευτέρα το πρωί, ο κ. Σολομών μου τηλεφώνησε πολύ στενοχωρημένος και μου είπε πως η Περιφέρεια Θεσσαλίας, που ήταν θεσμικά συνδιοργανώτρια της εκδήλωσης, ζήτησε να ακυρωθεί η παρουσία μου, παρά την περί αντιθέτου θέση της ΙΚΒ. Ο Περιφερειάρχης επικαλέστηκε τον φόβο επεισοδίων και κάπου εδώ το ζήτημα έληξε.

Σχόλια: πρώτα - πρώτα είναι απορίας άξιον πως μια πανεπιστημιακός, η κυρία Βασιλική Λάζου, που διακονεί εκ της θέσεως της την ελευθερία του λόγου, υποστηρίζει τη φίμωση της αντίθετης άποψης για την αξιολόγηση της δράσης του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ και μάλιστα σε μια εκδήλωση η οποία ελάχιστη σχέση έχει με το συγκεκριμένο θέμα. Η πανεπιστημιακή κοινότητα να την χαίρεται!

Ο Περιφερειάρχης προφανώς δεν είδε την ουσιαστική διακύβευση του αποκλεισμού μου. Είναι επιτρεπτό θορυβώδεις μειοψηφίες να ελέγχουν το τι θα λέγεται και το τι θα απαγορεύεται; Είναι δυνατόν η Αριστερά, με την απειλή τραμπουκισμών, να ορίζει τον δημόσιο λόγο; Και κάτι ακόμα: δικαιούνται οι φλοτίλες να θέλουν να φιμώσουν, και να το πετυχαίνουν, μια φωνή που σταθερά στέκεται δίπλα στους Ισραηλίτες και τους Ισραηλινούς; Αυτές τις διακυβεύσεις δεν αντιλήφθηκε, προφανώς λόγω φόρτου εργασίας, ο κ. Κουρέτας.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω πρωτίστως τον πρόεδρο της ΙΚΒ τον κ. Σολομών για την αμέριστη υποστήριξή του, τον Δήμαρχο Βόλου, τον κ. Αχιλλέα Μπέο που από το πρωί της Τετάρτης μίλησε για τον αριστερόστροφο φασισμό, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος για το κείμενο συμπαράστασης και τέλος τους εκατοντάδες Βολιώτες που επικοινώνησαν μαζί μου ευθύς ως έγινε γνωστός ο αποκλεισμός μου.

Για τους αριστερόστροφους φασίστες και πολλά έγραψα. Περιφρόνηση.