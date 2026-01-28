Ανακοίνωση εξέδωσε το ΚΙΣΕ σχετικά με την απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων να ακυρώσει την κεντρική ομιλία του δημοσιογράφου και συγγραφέα Σάκη Μουμτζή στην εκδήλωση Μνήμης που πρόκειται να διεξαχθεί στον Βόλο, την 1η Φεβρουαρίου 2026.

Όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του το ΚΙΣΕ, «Η Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο πολιτικών σκοπιμοτήτων» ενώ όσον αφορά στον κεντρικό ομιλητή της εκδήλωσης, Σάκη Μουμτζή υπογραμμίζει ότι «Ο Σάκης Μουμτζής συγκαταλέγεται μεταξύ των σφοδρών πολέμιων του αντισημιτισμού και μας θυμίζει ηχηρά ότι οι δυνάμεις του ολοκληρωτισμού δεν έχουν διδαχθεί τίποτε από το Ολοκαύτωμα».

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Η Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο πολιτικών σκοπιμοτήτων. Εκφράζουμε τη βαθιά απογοήτευσή μας από την απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων να ακυρώσει την κεντρική ομιλία του δημοσιογράφου και συγγραφέα Σάκη Μουμτζή στην εκδήλωση Μνήμης που πρόκειται να διεξαχθεί στον Βόλο, την 1η Φεβρουαρίου 2026, παρά την αρχική απόφασή της, που αποτυπώθηκε άλλωστε και στη σχετική επίσημη πρόσκληση.

Ο Σάκης Μουμτζής συγκαταλέγεται μεταξύ των σφοδρών πολέμιων του αντισημιτισμού και ο πρόσφατος αποκλεισμός του από την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος όχι μόνο δεν αποδίδει τιμή στα 6.000.000 Εβραίους θύματα του Ναζισμού, αλλά μας θυμίζει ηχηρά ότι οι δυνάμεις του ολοκληρωτισμού δεν έχουν διδαχθεί τίποτε από το Ολοκαύτωμα. Διότι πριν από το Άουσβιτς είχε προηγηθεί η φίμωση κάθε ελεύθερης φωνής, είχε προηγηθεί η Νύκτα των Κρυστάλλων, είχαν προηγηθεί διώξεις και εκτοπισμοί όσων προσπάθησαν να υπερασπιστούν τους Εβραίους.

Καλούμε την Περιφέρεια Θεσσαλίας να μην υποκύψει στις πιέσεις και στις απειλές εκείνων που επιδιώκουν να αντιγράψουν τις πλέον σκοτεινές σελίδες της σύγχρονης ιστορίας.