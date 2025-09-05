Ο Άδωνις, το ΕΣΥ και η σέχτα της καθήλωσης

«Παρατήστε τους στη, διαλεγμένη από τους ίδιους, μοίρα τους». Αυτό ήταν το σχόλιο - προτροπή πολίτη που γράφτηκε κάτω από την ανάρτηση του υπουργού Υγείας, σχετικά με την ακύρωση της επίσκεψής του στο νοσοκομείο της Δράμας, όπου συνδικαλιστικά και κομματικά στελέχη των… προοδευτικών δυνάμεων της χώρας, είχαν στήσει μια ακόμη ενέδρα.

Οι προπηλακισμοί, που οργανώνονται έξω από νοσοκομεία της χώρας σε βάρος του αρμόδιου υπουργού – ο οποίος έχει συνειδητά επιλέξει να μη διαφυλάττει το κοστουμάτο υπουργικό κύρος στη γραφειάρα του στην Αθήνα, ούτε να ψελλίζει προκειμένου να μην του επιτεθούν οι συνδικαλιστές της υγείας – έχουν συγκεκριμένη και άκρως πολιτική στόχευση.

ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά και λοιπές «προοδευτικές» φωνές ενοχλούνται και δυσφορούν με υπουργό, επειδή υλοποιεί – με μετρήσιμο και ορατό αποτέλεσμα – την πολιτική της κυβέρνησης στον χώρο της υγείας. Φωνάζοντας τα όσα γίνονται γκρεμίζει, τον μύθο περί ανάλγητων φιλελεύθερων που απεχθάνονται το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Δυσφορούν, επειδή ανακαινίζονται νοσοκομεία, κέντρα υγείας, πρωτοβάθμιες μονάδες, και διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους· επειδή με τη μέθοδο του Αδώνιδος βρίσκεται κάπως ο τρόπος να συλλειτουργούν δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, προς όφελος των ασθενών.

Όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται στα δημόσια νοσοκομεία χαλάει το αφήγημα περί εγκατάλειψης και κατάρρευσης του ΕΣΥ. Αφήγημα προνομιακό για αντικυβερνητική και συνδικαλιστική προπαγάνδα.

Με λίγα λόγια, αν τα νοσοκομεία και οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας βελτιωθούν – όπως συμβαίνει – διαλύεται το αφήγημα περί «διαλυμένης δημόσιας υγείας».

Όσο διαμορφώνονται καλύτερες συνθήκες, τόσο χάνουν «πολεμοφόδια» δυνάμεις που θεωρούν γιατρούς, νοσηλευτές και ασθενείς ως κομματικούς στρατούς και πελατεία. Το ζόρι που τραβάνε, λοιπόν, δεν είναι με τον Γεωργιάδη, επειδή δεν απευθύνεται με το «σεις και το σας» σε ανθρώπους που τον τραμπουκίζουν, και απειλούν να τον βάλουν σε ένα τσουβάλι με γάτες ή ακόμη και να τον πυροβολήσουν.

Επίσης, το ερώτημα δεν είναι αν ο υπουργός αντέχει τη δίκαιη ή άδικη κριτική, τα γιουχαΐσματα ή τα μπλόκα. Το ερώτημα είναι αν αντέχουμε ως κοινωνία να αποτελεί το σύστημα υγείας λάφυρο, στα χέρια μιας θορυβώδους «σέχτα καθήλωσης». Η οποία περιμένει πώς και πώς να την αφήσει η κυβέρνηση ήσυχη!

Να μπορεί να διαφεντεύει – όπως έκανε στο παρελθόν – τη μοίρα της και τα συμφέροντά της στον χώρο της υγείας. Φωνάζοντας τάχα για τη δημόσια δωρεάν υγεία, ενώ επί της ουσίας βοηθούσε κόσμο και κοσμάκη να στραφεί στην ιδιωτική.

Το ΚΚΕ, που πρωτοστάτησε, δια του προέδρου των εργαζομένων του νοσοκομείου Δράμας στα επεισόδια, απολαμβάνει – όπως πάντα – την προνομιακή θέση «εντός, εκτός και επί τα αυτά του συστήματος». Δεν έχει κυβερνήσει για να απολογηθεί για τα πεπραγμένα του και δεν φοβάται ότι θα χρειαστεί ποτέ να φτιάξει τον παράδεισο για όλους επί της γης.

Ωστόσο ο ΣΥΡΙΖΑ – των προληπτικών συλλήψεων όσων σκέφτονταν να διαμαρτυρηθούν για τη Συμφωνία των Πρεσπών – εξέφρασε εγγράφως την επιθυμία να παραιτηθεί ο Γεωργιάδης και το μόνο «αίσχος» που είδε έξω από το νοσοκομείο Δράμας το πρωί της Πέμπτης, ήταν «η αντιδημοκρατική χρήση αστυνομικής βίας κατά πολιτών».

Υπάρχουν αντικειμενικοί δείκτες και εργαλεία που δείχνουν αν και πόσο βελτιώνεται η κατάσταση στα νοσοκομεία. Όλα τα υπόλοιπα είναι θέαμα.