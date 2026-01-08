«Ναι» σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό λένε οι αγρότες - Ανοίγουν αύριο οι δρόμοι

Θετική είναι η ανταπόκριση των αγροτών στη νέα πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη, 13 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με όσα είπε ο επικεφαλής του μπλόκου της Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, οι αγρότες αποδέχονται την πρόταση για διάλογο στου Μαξίμου, ενώ το Σάββατο ή την Κυριακή θα γίνει πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια για να οριστεί η επιτροπή που θα κατέβει στην Αθήνα την Τρίτη. Παράλληλα, όπως επισημάνθηκε, οι δρόμοι θα ανοίξουν από αύριο, ωστόσο τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα μπλόκα, παρατεταγμένα στις άκρες των δρόμων.

Είχε προηγηθεί νέο κάλεσμα της κυβέρνησης προς τους αγρότες για διάλογο με τον πρωθυπουργό την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της συνάντησης ήταν δύο: Να εκπροσωπηθούν όλες οι κινητοποιήσεις και να ανοίξουν οι δρόμοι.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο newsbomb, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Είμαστε εδώ για διάλογο, το λέμε ξανά, είμαστε όλοι μαζί και το λέμε με μια ξεκάθαρη διατύπωση, θέλουμε να σταματήσει όλο αυτό. Απευθύνω άλλη μία πρόσκληση στους αγρότες την Τρίτη (σ.σ. 13 Ιανουαρίου) που ο πρωθυπουργός θα είναι στο γραφείο του να συναντηθούν, με δύο ξεκάθαρους όρους: Να είναι αναλογικό το κλιμάκιο της εκπροσώπησης, δηλαδή να εκπροσωπούνται όλες οι κινητοποιήσεις, γιατί, για να δοθεί μια λύση σε όλο αυτό πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να γίνει ο διάλογος με δρόμους ανοιχτούς, γιατί με μπλόκα εν ισχύ δεν μπορεί να γίνει διάλογος» είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Και πρόσθεσε: «Να ανασταλούν αυτές οι κινητοποιήσεις, να είναι αναλογική η εκπροσώπηση και την Τρίτη μπορεί να γίνει η συνάντηση».

«Για να μην υπάρχει παρανόηση, δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Π. Μαρινάκης: Η κυβέρνηση εξακολουθεί να θέλει διάλογο με τους αγρότες - Προϋπόθεση να μην υπάρχουν μπλόκα

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης είχε στείλει μήνυμα προς τους εκπροσώπους των αγροτικών μπλόκων να προσέλθουν σε διάλογο, διευκρινίζοντας πως «δεν υπάρχει περιθώριο για επιπλέον μέτρα».

Παράλληλα, ανέφερε πως ο διάλογος με τους αγρότες πρέπει να γίνει χωρίς να ταλαιπωρούνται οι πολίτες και πως θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικός.

«Δεν πρέπει να κοπεί η χώρα στα δύο, η κυβέρνηση έχει δείξει ανοχή και θα πρέπει να παρέμβει η αστυνομία αν ταλαιπωρηθούν πολίτες από το κλείσιμο των δρόμων», σημείωσε ο Π. Μαρινάκης.

«Για να είμαστε δίκαιοι, οι αγρότες παίρνουν περισσότερα από πέρυσι και οι πληρωμές έγιναν όπως είπαμε. Καμία άλλη κυβέρνηση δεν νομοθέτησε και εφάρμοσε τόσα μέτρα για τον πρωτογενή τομέα όσο η δική μας. Δεν είμαστε κυβέρνηση μόνο των αγροτών», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για ανάγκη να εφαρμοστεί ο νόμος χωρίς δύο μέτρα και δύο σταθμά. «Ανακοινώθηκαν τα μέτρα, αυτά είναι, συνεχίζουμε να προσπαθούμε και πρέπει να προσχωρήσουμε χωρίς άλλη ταλαιπωρία των πολιτών. Η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά της όπως επιχειρησιακά κρίνει η ίδια», πρόσθεσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε, μάλιστα, σε διαδικασία ταυτοποιήσεων και συλλήψεων για τους αγρότες που βγήκαν απροειδοποίητα στην εθνική οδό και καταγράφηκαν από βίντεο, δημιουργώντας συνθήκες δυστυχήματος είτε σε βάρος των ιδίων, είτε για οδηγούς.