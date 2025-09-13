Νέα διάταξη για την καταβολή του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας με 200 ένσημα, ανεξαρτήτως αριθμού ταμείων και εργοδοτών

Η στήριξη της οικογένειας και η προστασία της μητρότητας βρίσκονται στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στόχος είναι η διαμόρφωση ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου πλέγματος δράσεων για την προστασία της μητρότητας και την υποστήριξη των εργαζόμενων μητέρων στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Παράλληλα, η κυβέρνηση επιδιώκει να αντιμετωπίσει ολιστικά το θέμα αυτό, αναγνωρίζοντας την πολυδιάστατη φύση και τη σημασία του δημογραφικού ζητήματος.

Σε αυτό το πλαίσιο, με διάταξη που περιλαμβάνεται στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας–Στήριξη στον Εργαζόμενο–Προστασία στην Πράξη», εισάγεται ρύθμιση που προβλέπει την καταβολή του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας σε μητέρες που έχουν συμπληρώσει 200 ένσημα, ανεξαρτήτως του αριθμού των ταμείων στα οποία έχουν ασφαλιστεί και των εργοδοτών για τους οποίους έχουν εργαστεί.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, δηλώνει ότι η στήριξη της οικογένειας και η προστασία της μητρότητας αποτελούν βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και υπογραμμίζει ότι, με το νέο νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση, εισάγεται μια σημαντική καινοτομία που απαντά σε μια χρόνια αδικία.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, «πλέον, ο χρόνος ασφάλισης για τη χορήγηση του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας σε μισθωτές εργαζόμενες προσμετράται ενιαία, ακόμα και αν προέρχεται από περισσότερους του ενός πρώην ασφαλιστικούς φορείς. Αυτό σημαίνει ότι οι μισθωτές που έχουν συμπληρώσει συνολικά 200 ημέρες εργασίας, ανεξάρτητα αν αυτές οι ημέρες είναι κατανεμημένες σε διαφορετικούς ασφαλιστικούς φορείς, θα δικαιούνται κανονικά το επίδομα».

Μέχρι σήμερα, για τη χορήγηση του επιδόματος, οι μισθωτές γυναίκες έπρεπε να έχουν συμπληρώσει 200 ημέρες εργασίας αποκλειστικά στον ίδιο πρώην ασφαλιστικό φορέα εντός της τελευταίας διετίας από την εκτιμώμενη ημερομηνία τοκετού.

Με το ισχύον καθεστώς, αν μια εργαζόμενη μητέρα έχει, για παράδειγμα, 140 ημέρες ασφάλισης σε έναν πρ. ασφαλιστικό φορέα και 60 ημέρες σε άλλον, δεν δικαιούται το επίδομα κυοφορίας και λοχείας.

Η νέα ρύθμιση έρχεται ως απάντηση σε μια υπαρκτή ανάγκη, που είναι η στήριξη των εργαζόμενων μητέρων που, αν και έχουν επαρκή συνολική ασφαλιστική κάλυψη, αποκλείονταν έως σήμερα από το δικαίωμα στο επίδομα, λόγω του κατακερματισμένου ασφαλιστικού ιστορικού τους.

Όπως επισημαίνουν αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Εργασίας, στόχος είναι η άρση αυτής της αδικίας, καθώς πλέον ο διαδοχικός χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί, θα λαμβάνεται υπ' όψιν ως ενιαίος χρόνος, ώστε η ασφαλισμένη να μπορεί να συμπληρώσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις που απαιτούνται, για να δικαιούται το επίδομα από τον τελευταίο φορέα των παροχών ασθένειας σε χρήμα.

Με τη νέα ρύθμιση, που αναμένεται να έρθει προς ψήφιση στη Βουλή, ο χρόνος ασφάλισης προσμετράται ενιαία για περισσότερους του ενός πρ. ασφαλιστικούς φορείς και, έτσι, μπορεί να το λάβει κανονικά. Δηλαδή, για τη χορήγηση του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας, οι μισθωτές γυναίκες πρέπει να έχουν συμπληρώσει 200 ημέρες εργασίας, οι οποίες μπορούν να προέρχονται από περισσότερους του ενός πρ. ασφαλιστικούς φορείς.

«Η αλλαγή αυτή διορθώνει μια αδικία που υφίστατο μέχρι σήμερα, όπου γυναίκες με επαρκή συνολικό χρόνο ασφάλισης ως μισθωτές αποκλείονταν από το επίδομα, λόγω κατακερματισμένου ασφαλιστικού ιστορικού» σχολιάζει η κ. Ευθυμίου.

Και προσθέτει: «Με την ενιαία προσμέτρηση του χρόνου, ενισχύουμε ουσιαστικά την προστασία της εργαζόμενης μητέρας και εξασφαλίζουμε την πρόσβασή της σε δικαιώματα που της αναλογούν. Πρόκειται για μια μεταβατική διάταξη στην κατεύθυνση της κατάρτισης του ενιαίου κανονισμού παροχών σε χρήμα, που, αυτήν τη στιγμή, μελετάμε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ώστε να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας».

Το επίδομα χορηγείται από τον e-ΕΦΚΑ και καλύπτει 119 ημέρες συνολικά: 56 ημέρες πριν από τον τοκετό και 63 ημέρες μετά τον τοκετό.

Επιπλέον, στο νέο νομοσχέδιο προωθείται διάταξη με την οποία το επίδομα γονικής άδειας κατοχυρώνεται ως αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο, ενώ, με ξεχωριστή ρύθμιση, επεκτείνεται η χορήγηση του μεταγενέθλιου τμήματος της άδειας μητρότητας και σε ανάδοχες μητέρες.

Σύμφωνα με την Υφυπουργό Εργασίας, αυτές οι παρεμβάσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων, που έχουν ήδη υλοποιηθεί, όπως η επέκταση της ειδικής άδειας μητρότητας για τις μισθωτές του ιδιωτικού τομέα από τους 6 στους 9 μήνες, ενώ η ίδια παροχή επεκτάθηκε στη συνέχεια και στις ελεύθερες επαγγελματίες, στις αυτοαπασχολούμενες και στις αγρότισσες.

Αναλυτικότερα, στο ίδιο πνεύμα και σε συνέχεια των παραπάνω, το Υπουργείο έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές δράσεις, όπως είναι ενδεικτικά η χρονική επέκταση της παροχής προστασίας της μητρότητας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) από έξι σε εννέα μήνες στον ιδιωτικό τομέα, ενώ, ταυτόχρονα, στις δικαιούχους συμπεριλήφθηκαν και οι έμμισθες δικηγόροι.

Ακόμα, προβλέφθηκε η δυνατότητα μεταβίβασης έως επτά μήνες της παροχής στον εργαζόμενο πατέρα.

Επίσης, με τον ν. 5078/2023, καθιερώθηκε για πρώτη φορά η εννεάμηνη παροχή και για τις ελεύθερες επαγγελματίες, τις αυτοαπασχολούμενες και τις αγρότισσες.

Παράλληλα, επεκτάθηκε η άδεια μητρότητας που χορηγεί η ΔΥΠΑ και, μάλιστα, αναδρομικά από τον Νοέμβριο του 2022, στις εργαζόμενες μητέρες σε ΔΕΚΟ, τράπεζες και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Την εννεάμηνη παροχή δικαιούνται και οι γονείς που υιοθετούν τέκνο.

«Με σταθερά βήματα και υπεύθυνη πολιτική, συνεχίζουμε να στηρίζουμε την οικογένεια και να δημιουργούμε ένα σύγχρονο και δίκαιο πλαίσιο για τις εργαζόμενες μητέρες, συμφιλιώνοντας την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή» σημειώνει η κ. Ευθυμίου.