Πέθανε η δημοσιογράφος Αντιγόνη Πανέλλη σε ηλικία 57 ετών

Πέθανε αιφνιδίως, σε ηλικία 57 ετών, η δημοσιογράφος και κοινοβουλευτική συντάκτρια, Αντιγόνη Πανέλλη η οποία εργαζόταν στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και στην ιστοσελίδα «cnn.gr».

Με απόφαση του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, η «Ώρα του πρωθυπουργού» που ήταν προγραμματισμένη για τις 11 το πρωί της Παρασκευής μεταφέρθηκε 1,5 ώρα πριν -στις 9:30- προκειμένου οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες, βουλευτές και υπάλληλοι της Βουλής που γνώριζαν την 57χρονη δημοσιογράφο να καταφέρουν να παραστούν στην κηδεία της στη Αγία Σκέπη Παπάγου, στις 11.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει με θλίψη τον αναπάντεχο θάνατο της Αντιγόνης Πανέλλη, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία μόλις 57 ετών.

Η Αντιγόνη Πανέλλη γεννήθηκε στην Πρέβεζα το 1969 και μεγάλωσε στην Κορωνησία της Άρτας. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της, ξεκίνησε να εργάζεται στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ», όπου κάλυπτε τα ρεπορτάζ των υπουργείων Μεταφορών-Επικοινωνιών και ΥΠΕΧΩΔΕ. Στη συνέχεια, εργάστηκε στην εφημερίδα «ΒΡΑΔΥΝΗ» και μεταπήδησε στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, στο οποίο και διακρίθηκε. Ακολούθως εντάχθηκε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και στην ιστοσελίδα «CNN.GR», όπου παρέμεινε μέχρι και σήμερα.

Η Αντιγόνη Πανέλλη υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητή στους συναδέλφους της δημοσιογράφους και στο ευρύ φιλικό και επαγγελματικό της περιβάλλον. Διακρινόταν για το ήθος, την ευπρέπεια, την οξυδέρκεια, τη συνέπεια, αλλά και για το φλεγματικό της χιούμορ με το οποίο αντιμετώπιζε την καθημερινότητα και τις δύσκολες καταστάσεις στην επαγγελματική της πορεία.

Τη «βαθιά θλίψη» για τον θάνατο της δημοσιογράφου Αντιγόνης Πανέλλη εξέφρασε η ΝΔ σε ανακοίνωσή της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια της Αντιγόνης Πανέλλη.

Με μακρά πορεία στο χώρο της δημοσιογραφίας ήταν επί σειρά ετών κοινοβουλευτική συντάκτρια του ΑΠΕ-ΜΠΕ και είχε βραβευθεί από το Ίδρυμα Μπότση με το βραβείο «Χρήστος Πασαλάρης» για την αντικειμενική κάλυψη των εργασιών της Βουλής των Ελλήνων.

Η Αντιγόνη υπήρξε μια εξαιρετική και πολύ αγαπητή συνάδελφος που ξεχώρισε για το ήθος, την αξιοπρέπεια, την καλοσύνη, τον επαγγελματισμό και τη συναδελφικότητά της.

Στους οικείους της απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.