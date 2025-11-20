Ν. Ταχιάος: Αυτά είναι τα έργα που έρχονται για να δώσουν ανάσα στους δρόμους της Αττικής

Στα αναγκαία μέτρα και έργα που εξελίσσονται, αλλά και στις προτάσεις για επιπλέον παρεμβάσεις, για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στο λεκανοπέδιο της Αττικής, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων στην ΕΡΤ: «Με το που δίνεις καινούργιους δρόμους αυξάνεται κυκλοφορία, βγαίνουν περισσότερα αυτοκίνητα στο δρόμο. Αυτό το ζούμε τώρα στην Αθήνα, το ζούμε γιατί πέρασε και η περίοδος της κρίσης. Βλέπετε ότι οι δρόμοι όπως η Αττική Οδός, η Αττική Οδός έχουν φτάσει στα όριά τους.

Ο ίδιος τώρα το πρωί, περνώντας από το δαχτυλίδι, προσπάθησε να βιντεοσκοπήσει την είσοδο εκεί που λέτε, Δεν είχε μποτιλιάρισμα σε λίγη ώρα. Αυτή την ώρα είμαι σίγουρος ότι έχει αρχίσει να έχει γιατί 9 η ώρα πιάνουν όλοι δουλειά και πραγματικά εκεί γίνεται ένας χαμός.

Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν σημεία που ξέρουμε ότι έχουν μποτιλιάρισμα σε συγκεκριμένες ώρες. Η απάντηση δεν είναι μόνο καινούριοι δρόμοι γιατί χρειάζεται να υπάρξει μια ισορροπία. Είναι αυτό που σας έδωσε ο πρωθυπουργός στην προχθεσινή του συνέντευξη. Στην πρώτη ερώτηση που του κάνατε είναι ότι πρέπει να δώσουμε βάρος στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ουσιαστικά αυτό το οποίο επείγει για την Αττική να προχωρήσει. Δεν είναι εύκολο και δεν είναι και φθηνό. Είναι το μετρό, που είναι το μητροπολιτικό μέσο πάνω στο οποίο πηγαίνουν και κολλάνε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα. Η γραμμή 4 θεωρητικά τελειώνει το 2029. Ξεκίνησε το 2021, έχει 8 χρόνια διάρκεια η σύμβαση και θεωρητικά τελειώνει το 2029. Λέω θεωρητικά γιατί κατά την άποψή μου εκεί στο τέλος της δεκαετίας θα αρχίσει να διαφαίνεται και ο χρόνος ολοκλήρωσης».

Για το μετρό

Αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό και τη νέα γραμμή 4, ο κ. Ταχιάος είπε: «Ξεκινάει από το Άλσος Βεΐκου, κάνει τη γραμμή, δηλαδή περνάει, φτάνει μέχρι την Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εκεί στη γωνία με Μουστοξύδη, μπαίνει μέσα Εξάρχεια, μετά ανεβαίνει Ακαδημίας και φτάνει μέχρι το Γουδί μετά. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Το επόμενο στάδιο είναι η επέκτασή του προς το φάρο και μετά κατά μήκος της Κηφισίας, για να φτάσει μέχρι την εθνική οδό μέχρι το Μαρούσι.

Ουσιαστικά σε πρώτη φάση. Αυτό όμως είναι η επόμενη γενιά του έργου. Αυτό το κακό υπάρχει με το μετρό. Είναι δαπανηρό έργο, θέλει αρθρωτή ανάπτυξη. Βεβαίως μελετάται αυτή τη στιγμή και μία γραμμή προς την Γλυφάδα, η επέκταση γραμμής προς την Γλυφάδα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με την νέα μελέτη που κάνουμε θα έχει δύο κλάδους. Ένας θα πηγαίνει στην Άνω Γλυφάδα και ο άλλος θα περνάει από το Ελληνικό και θα πηγαίνει στην Γλυφάδα.

Το μετρό είναι ένα έργο το οποίο δημοπρατείται, ενώ αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να το χωρέσουμε στο χρηματοδοτικό εργαλείο που λέγεται ΕΣΠΑ. Το πρόβλημα είναι ότι το ΕΣΠΑ πια δεν είναι τόσο γενναιόδωρο όσο ήταν για τις μεταφορές. Έχουν πέσει πάρα πολύ οι σχετικές χρηματοδοτήσεις.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τώρα προσπαθούμε να το προχωρήσουμε, γιατί το έργο αυτό, εκτός των άλλων, έχει και την κατασκευή ενός αμαξοστασίου που είναι απολύτως χρήσιμο. Αυτή τη στιγμή για να σταθμεύουν οι συρμοί τα τρένα. Αλλά βέβαια στο μετρό είπα τη λέξη τη μαγική.

Οι συρμοί είναι πάρα πολύ βασικό να πάρουμε καινούριους συρμούς. Αυτό είναι ένα πρότζεκτ το οποίο το τρέχει και ελληνικό μετρό και η στάση. Υπάρχει μια συνεργασία και του Χρήστου Δήμα και του Κωνσταντίνου Κυρανάκη και δική μου, ώστε να μπορέσουμε να τρέξουμε πολύ γρήγορα αυτές τις προμήθειες. Δεν είναι εύκολο, γιατί τα τρένα δεν είναι έτοιμα και έρχονται τα τρένα κατασκευάζονται όπως εσύ τα δίνεις, όπως τα περιγράφεις στις προδιαγραφές. Υπάρχουν και οι επενδύσεις που γίνονται στις δημόσιες συγκοινωνίες, στα λεωφορεία, μεγάλες προμήθειες λεωφορείων».

Ακολούθως ο κ. Ταχιαός είπε πως: «Για τον Υμηττό, για παράδειγμα, όπου συζητάμε για τον περιφερειακό του Υμηττού και την επέκταση της υπογειοποίησης από τον Καρέα. Τα ποσοστά που έχουμε για τα φορτηγά είναι ότι δεν υπερβαίνουν το 5% της συνολικής κίνησης. Αντίθετα στον Κηφισό είναι πάρα πολύ υψηλή η κυκλοφορία των φορτηγών.

Ως προς το έργο της νότιας επέκτασης την πρόταση θα τη συζητήσουμε σύντομα με αυτούς που την πρότειναν. Δεν μπορώ να σου πω αν θα γίνει, δεν θα γίνει. Πρέπει να δούμε τα οικονομικά στοιχεία του έργου. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, γιατί είναι ένα έργο το οποίο δεν είναι φθηνό και το κόστος του εξαρτάται από το αν θα μπαίνουν, δεν μπαίνουν φορτηγά με στη σήραγγα. Θα είναι για τα κάτω των τρεισήμισι τόνων.

Δεν έχουμε ανοίξει τους φακέλους ακόμα της σχετικής πρότασης. Εκείνο που είναι ενδιαφέρον όμως είναι ότι ο Κηφισός φορτώνει γιατί υπάρχει αυτή η έξοδος από τα Logistics της Ελευσίνας. Όπως ξέρετε όλες εκείνες τις περιοχές μέχρι τον Ασπρόπυργο, οπότε είναι σημαντικό να δούμε μια άλλη πρόταση που υπάρχει και αφορά ένα νέο δρόμο, ο οποίος πιθανότατα να έχει τα χαρακτηριστικά παραχώρησης, Οινόφυτα – Ελευσίνα».