Υπουργείο Εργασίας

«Η κυβέρνηση κατέθεσε και υποστηρίζει αυτό το νομοσχέδιο μέχρι κεραίας γιατί έχει πολύ σημαντικές ρυθμίσεις υπέρ των εργαζομένων» απάντησε η υπουργός Εργασίας και Απασχόλησης, Νίκη Κεραμέως στο αίτημα της αντιπολίτευσης να αποσυρθεί το σχέδιο νόμου «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας - Στήριξη στον Εργαζόμενο - Προστασία στην Πράξη - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις», το οποίο συζητείται στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.

Συγκεκριμένα, η υπουργός τόνισε ότι «εάν αποσυρθεί το νομοσχέδιο, δεν θα θεσμοθετηθεί για παράδειγμα η δυνατότητα των εργαζομένων γονέων να εργάζονται τέσσερις ημέρες την εβδομάδα όλο τον χρόνο. Η επέκταση του επιδόματος κυοφορίας και λοχίας σε περισσότερες γυναίκες. Για πρώτη φορά το γονικό επίδομα να γίνεται αφορολόγητο και ανεκχώρητο. Να προστατεύονται οι εργαζόμενοι από τυχόν μείωση αποδοχών μετά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας. Η επέκταση της άδειας μητρότητας και σε ανάδοχες μητέρες. Η δυνατότητα του εργαζόμενου να δηλώνει ο ίδιος αφού το επιθυμεί την οικειοθελή αποχώρησή του».

Το νομοσχέδιο αυτό, ανέφερε η κ. Κεραμέως, φέρνει ρυθμίσεις πολύ σημαντικές και για την ευελιξία στην αγορά εργασίας, με μια πολύ μεγάλη απλοποίηση της γραφειοκρατίας (κατάργηση Εντύπων) για πιο εύκολες προσλήψεις που πλέον απαιτείται ένα μόνο έγγραφο.

«Αυτοί είναι μερικοί μόνο ενδεικτικοί λόγοι που «ναι» θα επιμένουμε μέχρι τέλος στην υπεράσπιση αυτού του νομοσχεδίου γιατί συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε να δίνουμε μεγαλύτερα δικαιώματα στους εργαζομένους» πρόσθεσε.

Μάλιστα, η κ. Κεραμέως αντέτεινε στα κόμματα της αντιπολίτευσης που ζήτησαν την απόσυρση του νομοσχεδίου να έχουν το θάρρος και να βγουν ευθέως και να πουν στους εργαζομένους ότι «δεν θέλετε αυτές τις θετικές διατάξεις».