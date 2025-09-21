Ν. Κεραμέως: Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την οικονομία συνιστούν συνταγή δημοσιονομικού εκτροχιασμού

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου νομοσχεδίου, με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας-Στήριξη στον Εργαζόμενο-Προστασία στην Πράξη», του οποίου η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου, αναλύει σε συνέντευξη που παραχωρεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Όπως επισημαίνει η υπουργός, «πρόκειται για ένα σημαντικό νομοσχέδιο, το οποίο έχει προκύψει από την ίδια την αγορά εργασίας και απαντά στις σύγχρονες ανάγκες της. Αποτελείται από οκτώ άξονες και εμπεριέχει ρυθμίσεις που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό του εργασιακού πλαισίου, την απλοποίηση των διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη στήριξη των εργαζομένων μέσω της θωράκισης των δικαιωμάτων τους, την ενίσχυση της εργασιακής τους ασφάλειας, τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και τη διαμόρφωση ενός διαφανούς και σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος».

Σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η διάταξη για την επέκταση της δυνατότητας εργασίας έως 13 ώρες ημερησίως στον ίδιο εργοδότη, η κυρία Κεραμέως ξεκαθαρίζει ότι δεν παραβιάζεται κανένα εργασιακό δικαίωμα. «Η εργασία έως 13 ώρες ισχύει σήμερα για δύο ή περισσότερους εργοδότες. Γιατί να μην μπορεί ένας εργαζόμενος, αν το επιθυμεί, να εργάζεται στον ίδιο εργοδότη, χωρίς να χρειάζεται να μετακινείται, αλλά και να αμείβεται με προσαύξηση 40%; Γιατί, αν δουλεύω σε δεύτερο εργοδότη, πληρώνομαι μερική απασχόληση, ενώ, αν δουλέψω 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη, θα αμειφθώ συν 40% κάθε ώρα. Προσθέτω ότι στη διάταξη έχει προβλεφθεί ρητά η συναίνεση του εργαζομένου και πρέπει να τηρούνται τα εβδομαδιαία και ετήσια όρια εργασίας, κάτι που σημαίνει ότι η 13ωρη εργασία δεν μπορεί να εφαρμόζεται πάνω από 37 ημέρες τον χρόνο. Όπως γίνεται αντιληπτό, υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής και, ακριβώς, για να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα τηρείται, ενσωματώσαμε μία ακόμα ρητή πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπερωριακής εργασίας και η άρνηση αυτή δεν μπορεί να συνιστά λόγο απόλυσης. Πέρα από τις ασφαλιστικές δικλείδες και τη δυνατότητα ανώνυμης καταγγελίας στο 1555, η μεγάλη μείωση της ανεργίας από το 18% στο 8% αυξάνει σημαντικά την ισχύ των εργαζομένων, με τους εργοδότες να αναζητούν εναγωνίως εργαζομένους και να περιορίζονται ολοένα και περισσότερο φαινόμενα καταχρηστικών συμπεριφορών» διευκρινίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπουργός Εργασίας.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι ο διάλογος για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις έχει ξεκινήσει από τον περασμένο Μάιο και τονίζει ότι, μέχρι το τέλος του έτους, θα προχωρήσει η κατάρτιση οδικού χάρτη για την ενίσχυσή τους.

Αναφορικά με την εξαγγελία του πρωθυπουργού για τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς έως το 2027, η κυρία Κεραμέως σημειώνει ότι, με την κατάργησή της, ικανοποιείται ένα βασικό αίτημα των συνταξιούχων, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά ότι «βασικό μας μέλημα είναι η διεύρυνση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς αφορά περίπου 670.000 συνταξιούχους, οι οποίοι, από τον Ιανουάριο του 2026, θα λάβουν για πρώτη φορά κάποια αύξηση στη σύνταξή τους, ενώ, από τον Ιανουάριο του 2027, όλοι οι συνταξιούχοι ανεξαιρέτως θα λαμβάνουν την προβλεπόμενη αύξηση στο 100% της».

Μεταξύ άλλων, η κυρία Κεραμέως αναφέρεται εκτενώς στα θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του e-ΕΦΚΑ, καθώς και στη σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί στη μείωση των εκκρεμών συντάξεων.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η υπουργός Εργασίας υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση της απασχόλησης, η προσβασιμότητα στην εργασία και οι ίσες ευκαιρίες αποτελούν βασική μέριμνα του Υπουργείου.

Επίσης, προσθέτει ότι προτεραιότητα για την κυβέρνηση αποτελεί και ο επαναπατρισμός των Ελλήνων που άφησαν τη χώρα μας, αναζητώντας μία καλύτερη επαγγελματική ευκαιρία, κυρίως τα χρόνια της κρίσης. Μάλιστα, η κυρία Κεραμέως συμπληρώνει ότι η επόμενη δράση εξωστρέφειας, στο πλαίσιο του Rebrain Greece, θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη, στις 7 Δεκεμβρίου 2025.

Τέλος, κληθείσα να σχολιάσει αν προκαλεί προβληματισμό στην κυβέρνηση το πρόγραμμα που παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη, η υπουργός Εργασίας απαντά μεταξύ άλλων: «Οι ανακοινώσεις του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ αποτελούν παράδειγμα προς αποφυγή για κάθε υπεύθυνο πολιτικό. Παροχές χωρίς κοστολόγηση ή λάθος κοστολόγηση, όπως ο 13ος μισθός, και χωρίς να εξηγείται πώς θα χρηματοδοτηθούν ή πώς συνάδουν με το όριο δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται, δυστυχώς, για συνταγή δημοσιονομικού εκτροχιασμού, που, αν εφαρμοζόταν, θα έφερνε και πάλι τη χώρα μας σε καταστάσεις σοβαρού δημοσιονομικού ελλείμματος, καταστάσεις που κόστισαν ακριβά στην Ελλάδα και ταλαιπώρησαν για χρόνια όλους μας».