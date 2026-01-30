Ν. Κεραμέως για εργατικά ατυχήματα: Είμαστε στα περίπου 45, δεν ισχύει το 200

Η υπουργός Εργασίας παρείχε απαντήσεις και στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης αλλά και μερίδας του Τύπου αναφορικά με το δυστύχημα στη βιομηχανία τροφίμων στα Τρίκαλα.

Αναφερόμενη στον αριθμό των εργατικών δυστυχημάτων, η κ. Νίκη Κεραμέως υπενθύμισε σε δηλώσεις της στον ΣΚΑΪ ότι η καταγραφή γίνεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας η οποία καταγράφει τα εργατικά ατυχήματα με τον τρόπο που τα καταγράφουν και όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

«Η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας κάνει ό,τι κάνουν όλα τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του Ευρωπαϊκού πλαισίου. Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο βάζει κανόνες για το πως μετράμε τα εργατικά δυστυχήματα και έχουμε και νομολογία των Ανωτάτων Δικαστηρίων μας. Αυτό λοιπόν κάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, το ίδιο ακριβώς που κάνουν όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Από την άλλη, ανέφερε ότι «έρχεται ένας άνθρωπος και τι λέει; Εγώ μετράω 200. Δε μας λέει πως τα μετράει, δε μας λέει που τα βασίζει, αποκαλύφθηκε προσφάτως ότι έχει συμβάλει και σε συγγραφή προγραμμάτων κομμάτων της αντιπολίτευσης» επισημαίνοντας ότι από τη μία έχουμε τα στοιχεία μίας Ανεξάρτητης Αρχής η οποία εφαρμόζει το ευρωπαϊκό πλαίσιο και από την άλλη ένα νούμερο το οποίο δεν έχει ουδεμία τεκμηρίωση.

Έβγαλε λοιπόν η Ανεξάρτητη Αρχή αναλυτικά στοιχεία, τα οποία τι δείχνουν; Δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια στα εργατικά δυστυχήματα στη χώρα είμαστε περίπου στο 45, 46, 42, αναλόγως τη χρονιά, παρότι έχουμε πάνω από 500 χιλιάδες περισσότερους εργαζόμενους τα τελευταία χρόνια. Άρα, ενώ ανεβαίνουν οι εργαζόμενοι στη χώρα, ο απόλυτος αριθμός των εργατικών δυστυχημάτων μένει λίγο-πολύ σταθερός, αυτό δείχνει.

Η κα Κεραμέως χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη συζήτηση θλιβερή «γιατί είτε 40, είτε 200, και ένα εργατικό δυστύχημα να υπάρχει, αυτό συνιστά μία τραγωδία» τονίζοντας ότι ευθύνη της πολιτείας είναι να θεσπίζει διαρκώς βελτιωτικά μέτρα.

«Τι κάναμε το τελευταίο διάστημα θα σας πω μόνο, πριν από δύο μήνες; Έφερα νομοσχέδιο με πάρα πολλές διατάξεις για υγεία και ασφάλεια. Παράδειγμα, μέχρι που έφερα το νομοσχέδιο, ο κάθε τεχνικός ασφαλείας και ο κάθε γιατρός εργασίας, μπορούσε προφορικά να δίνει τις υποδείξεις του. Κι εμείς είπαμε όχι προφορικά, γραπτά. Γιατί; Για να ξέρει ο καθένας τι πρέπει να κάνει. Δεύτερο παράδειγμα, φέραμε μία διάταξη που τι λέει; Έχεις ένα εργοτάξιο, ο ένας βάφει, ο άλλος κάνει οξυγονοκόλληση. Αν δεν τους συντονίσεις κάπως αυτούς τους δύο, μπορεί να συμβεί πάρα πολύ σοβαρό εργατικό ατύχημα. Τι κάναμε λοιπόν; Βάλαμε υποχρεωτικά συντονιστή, με αντίδραση, μεγάλη αντίδραση κάποιων εργοδοτών και είπαμε προέχει η ασφάλεια. Αυτά γίνανε τους τελευταίους δύο μήνες».

Στο δεύτερο χαμηλότερο σημείο στην ιστορία της χώρας η ανεργία, στο 7,5%

Όπως επεσήμανε η υπουργός, «η ανεργία υποχώρησε στο 7,5% που είναι το δεύτερο χαμηλότερο νούμερο ανεργίας που έχει καταγραφεί στην ιστορία της χώρας. Η χαμηλότερη ανεργία που έχει καταγραφεί ποτέ, από τότε που μετράμε προφανώς, είναι 7,3%. Το αμέσως επόμενο είναι το 7,5%. Άρα αγγίζουμε τα χαμηλότερα ποσοστά καταγραφής ανεργίας στην ιστορία της χώρας», είπε και συμπλήρωσε ότι πρόκειται για γεγονός κεφαλαιώδους σημασίας καθώς σημαίνει ότι « πάνω από μισό εκατομμύριο πολίτες, οι οποίοι δεν δούλευαν το 2019 και σήμερα δουλεύουν».

«Το λέω ξεκάθαρα, η φιλοσοφία αυτής της κυβέρνησης είναι να επιδοτεί την εργασία, να βοηθάει τον συμπολίτη μας να σταθεί στα πόδια του, να πιάσει δουλειά, να δημιουργήσει, να φροντίσει για τον ίδιο και για την οικογένειά του», είπε η κ. Κεραμέως υπογραμμίζοντας ότι πέραν του συνολικού ποσοστού ανεργίας, κατεγράφη για δεύτερη φορά μονοψήφια ανεργία στις γυναίκες.

«Η πρώτη φορά ήταν πέρυσι. Πέρυσι είχαμε φτάσει για πρώτη φορά κάτω από το 10% στην ανεργία των γυναικών, χτες για δεύτερη φορά κάτω από το 10% στο 9,9% αν δεν κάνω λάθος η ανεργία των γυναικών. Και πολύ σημαντική μείωση της ανεργίας και στους νέους». Όπως επεσήμανε η υπουργός για την υποχώρηση του γενικού δείκτη ανεργίας, «πέρυσι ήμασταν στο 9,4% το Δεκέμβριο, και φέτος είμαστε στο 7,5% και ξαναλέω, αυτό δεν γίνεται από μόνο του. Γίνεται στη βάση προγραμμάτων που βγάζουμε για απασχόληση.

Επιδοτούμε θέσεις εργασίας για νέους, για γυναίκες, κάνουμε ημέρες καριέρας. Προχθές είχαμε την 50η ημέρας καριέρας στο Περιστέρι. Ξέρετε πόσος κόσμος ήρθε; 10.000 πολίτες. Είναι συμπολίτες μας οι οποίες είτε ψάχνουν τώρα δουλειά, είτε ψάχνουν να αλλάξουν δουλειά».

Αναφορικά με τα ζητήματα αρμοδιοτήτων που αφορούν στους ελέγχους η κυρία Κεραμέως αποσαφήνισε το πλαίσιο.

«Αναλόγως την αρμοδιότητα δηλαδή η πολεοδομία στους δήμους ελέγχει το κομμάτι των κατασκευών. Η Περιφέρεια ελέγχει το ζήτημα της αδειοδότησης. Η πυροσβεστική ελέγχει τα θέματα πυροπροστασίας και πυρασφάλειας. Η Επιθεώρηση Εργασίας ελέγχει τα θέματα εργασιακών σχέσεων ευρύτερα. Την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας».

Σε ό,τι αφορά τη στελέχωση της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας η υπουργός ανέφερε ότι είναι καλυμμένο αυτή τη στιγμή πάνω από το 90% των οργανικών της θέσεων.

«Έχει 57 εργαζόμενους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, έχει 36 ή 37 ειδικούς επιθεωρητές εργασίας οι οποίοι ενισχύουν το προσωπικό αυτό, με όλες τις θέσεις καλυμμένες. Θα σας πω το αποτέλεσμα όλων αυτών, γιατί το αποτέλεσμα μετράει. Έχουμε μια αύξηση στους ελέγχους υγείας και ασφάλειας τα τελευταία 5 χρόνια κατά 35%. Αυτό δεν έγινε από μόνο του. Ένας υπάλληλος που έκανε 5 ελέγχους δεν κάνει 25 τώρα ξαφνικά. Προφανώς αυξήθηκαν, μόνο πέρυσι έχουν εγκριθεί πάνω από 50 προσλήψεις και στον προγραμματισμό προσλήψεων που έχει ήδη γίνει από το Σεπτέμβριο για την Ανεξάρτητη Αρχή της Επιθεώρησης Εργασίας».

Η κα Κεραμέως υπενθύμισε τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου 1555 για την υποβολή ανώνυμων καταγγελιών.

«Έχουμε θεσπίσει μια ειδική τηλεφωνική γραμμή, το 1555. Το 1555 μπορείς να καλείς και να κάνεις και ανώνυμες, το τονίζω, και ανώνυμες καταγγελίες. Και γίνονται πάρα πολλές ανώνυμες καταγγελίες. Γιατί ανώνυμες; Γιατί μπορεί να σου πει ένας εργαζόμενος που μας ακούει εγώ φοβάμαι να το κάνω, φοβάμαι να το πω» επισημαίνοντας μάλιστα ότι πολύ μεγάλη πηγή των ελέγχων προέρχεται από αυτές τις τηλεφωνικές καταγγελίες.

Σε ό,τι αφορά τους ισχυρισμούς ορισμένων ότι δεν παραδόθηκε το πόρισμα ενός εκ των τεσσάρων ελέγχων που έγιναν το 2025 στο συγκεκριμένο εργοστάσιο, απάντησε ότι «σύμφωνα με πληροφορίες από την Ανεξάρτητη Αρχή, έγινε ένας έλεγχος, κατόπιν καταγγελίας του Εργατικού Κέντρου της περιοχής πέρσι το καλοκαίρι για θερμική καταπόνηση, ότι έβγαινε μεγάλη θερμότητα από τους φούρνους. Έγινε ένας έλεγχος με επιτόπια παρουσία του εκπροσώπου του Εργατικού Κέντρου. Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος, σύμφωνα με τη διαδικασία διαβάστηκε το δελτίο τεχνικού ελέγχου για τυχόν παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις οποιουδήποτε παρόντος, ο εκπρόσωπος δεν είχε παρατήρηση, εξ ου και δεν έκανε και κάποιο εξώδικο και εν συνεχεία τίποτα άλλο. Ακολούθως μπορεί να υποβάλει αίτημα για να πάρει αντίγραφο. Το αίτημα για αυτό τον έλεγχο που έγινε πέρσι το καλοκαίρι, υποβλήθηκε πριν από λίγες μέρες, μετά το ατύχημα».

Για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας η υπουργός σημείωσε ότι πριν από περίπου 1,5 μήνα συνήφθη μία Εθνική Κοινωνική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και όλων των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων για την αύξηση του ποσοστού κάλυψης εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Η συμφωνία αυτή, όπως τόνισε είναι προϊόν διαλόγου με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. «Το ξεκινήσαμε πριν από 10 μήνες. Υπό άκρα μυστικότητα. Το ομολογώ. Γιατί; Γιατί θέλαμε ακριβώς να γίνει μία ειλικρινής γόνιμη πλούσια συζήτηση, η οποία και έγινε». Όπως είπε η υπουργός η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία μετετράπη σε σχέδιο νόμου τα Χριστούγεννα το κείμενο του οποίου επίσης υπήρξε προϊόν διαβούλευσης με όλους τους Εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, και προσεχώς θα κατατεθεί στη Βουλή. «Εδώ υπάρχει μία ειδοποιός διαφορά. Δεν είναι απλά ένα νομοσχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα νομοσχέδιο της κυβέρνησης και όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων, είναι προϊόν από κοινού σύνταξης και διαβούλευσης των εθνικών κοινωνικών εταίρων».

Αναφερόμενη στην επερχόμενη εκ νέου αύξηση του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο, η υπουργός επεσήμανε ότι έχουν εκκινήσει οι εργασίες από τις αρχές του χρόνου, λέγοντας ότι «υπάρχει μια διαδικασία που προβλέπεται διαβούλευσης και πάλι με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους οι οποίοι καταθέτουν τις προτάσεις τους για το που θεωρούν, πόσο θεωρούν ότι πρέπει να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Συλλέγουμε όλες αυτές τις πληροφορίες, γίνεται διαβούλευση και αυτό καταλήγει σε μια εισήγηση που θα κάνω το Μάρτιο στο Υπουργικό Συμβούλιο και στον Πρωθυπουργό για ισχύ από 1η Απριλίου», συμπληρώνοντας ότι το 2019 ο κατώτατος μισθός ήταν στα 650 ευρώ, σήμερα στα 880 ευρώ και ο στόχος το 2027 είναι στα 950 ευρώ.

Στη συνέχεια η κα Κεραμέως, μιλώντας για τις αυξήσεις στις συντάξεις, τόνισε ότι για πάνω από δέκα χρόνια δεν υπήρξε αύξηση στις συντάξεις ενώ «τα τελευταία τέσσερα χρόνια δίνουμε αυξήσεις στις συντάξεις βάσει αλγόριθμου. Και πλέον η αύξηση σωρευτικά έχει ξεπεράσει σωρευτικά το 16%. Ταυτόχρονα, έχουν γίνει και σημαντικές μειώσεις και στις ασφαλιστικές εισφορές. Θυμίζω 5,5 ποσοστιαίες μονάδες έχουν μειωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές και επίκειται μείωση άλλης μισής μονάδας το 2027».

Παράλληλα, η υπουργός ανέφερε ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι ένα εργαλείο το οποίο βοηθά στην καταπολέμηση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας και προστατεύει περίπου 2 εκατομμύρια εργαζόμενους, σημειώνοντας ότι «χάρη στους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας, της Ανεξάρτητης Αρχής, έχουμε, για το 2025, 2,5 εκατομμύρια παραπάνω υπερωρίες, που ξαφνικά εμφανίστηκαν, σε σχέση με το 2024. Έχουμε θεαματικές αυξήσεις στις δηλωθείσες υπερωρίες, υπάρχουν κλάδοι όπου είχαμε αύξηση στις δηλωθείσες υπερωρίες, μετά την εφαρμογή της κάρτας, κατά 1.200%».