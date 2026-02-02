Ν. Κεραμέως: Από την 1η Απριλίου η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού

Ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα θα αυξηθεί εκ νέου από την 1η Απριλίου του 2026, όπως δήλωσε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας τη Δευτέρα στην τηλεόραση του Mega.

Η ίδια επανάλαβε πως ο στόχος της κυβέρνησης είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ έως το 2027.

Μιλώντας για το τραγική εξέλιξη με τις πέντε εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους την περασμένη εβδομάδα από την έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», οι έρευνες προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς.

«Εάν είναι αυθαίρετο ή όχι το υπόγειο, θα το ελέγξει η Πολεοδομία. Ότι έχει να κάνει με την πυρασφάλεια και την πυροπροστασία, το ελέγχει η Πυροσβεστική. Η Επιθεώρηση Εργασίας ελέγχει συνολικά τις εργασιακές σχέσεις, τα χρονικά όρια εργασίας, τις ψηφιακές κάρτες κτλ. Σε αυτό το κομμάτι υπηρετούν 57 υπάλληλοι στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, υπάρχουν ακόμα 36 που είναι ειδικοί επιθεωρητές εργασίας και πηγαίνουν αναλυτικά ανα περιοχή». Υπάρχει μεγάλη αύξηση των ελέγχων, γιατί δόθηκε βάρος συνολικά σε περισσότερους ελέγχους», συμπλήρωσε.

Όπως ανέφερε η κ. Κεραμέως, μέσα στο 2025 πραγματοποιήθηκαν τέσσερις έλεγχοι στη «Βιολάντα», συγκεκριμένα δύο βασικοί έλεγχοι και δύο επανέλεγχοι, ύστερα από καταγγελίες.