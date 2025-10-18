Ν. Κεραμέως: Το 13ωρο δεν καταργεί το 8ωρο – Ενισχύεται η θέση του εργαζόμενου

Τις αλλαγές που φέρνει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, αλλά και το εργασιακό τοπίο που ισχύει σήμερα σε σύγκριση εκείνο του 2019 ανέλυσε σε συνέντευξή της η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Πιο αναλυτικά, η αρμόδια υπουργός αναφέρθηκε σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ στις αλλαγές στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο, την τετραήμερη εργασία και τις αυξήσεις μισθών, ενώ επισημαίνει τη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας.

Μάλιστα τόνισε πως μερικές διατάξεις του νομοσχεδίου ψηφίστηκαν με πάνω από 220 βουλευτές, ενώ το μισό νομοσχέδιο ψηφίστηκε πάνω από τα 3/5 της ελληνικής Βουλής. «Πόσο καταστροφικό μπορεί να είναι κάτι που ψηφίζεται με τόσο μεγάλη πλειοψηφία;» σημείωσε, ενώ πρόσθεσε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ συμμετείχε σε όλες τις συζητήσεις 40 ώρες, 6 συνεδριάσεις, ξαφνικά επέλεξε να φύγει από την ψηφοφορία και να μην ψηφίσει καθόλου» αποδίδοντας την αποχώρηση στην ονομαστική ψηφοφορία σε ένα ένα τα άρθρα που ζήτησε η Νέα Δημοκρατία.

Μεταξύ άλλων , η κ. Κεραμέως τόνισε πως «η θέση του εργαζόμενου ενισχύεται σημαντικά» σημειώνοντας πως «η ανεργία έχει μειωθεί στο 8%, δίνοντας μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ στους εργαζόμενους», ενώ υπογράμμισε πως «Δεν καταργείται το 8ωρο, δεν καταργείται το πενθήμερο».

«Στόχος μας είναι να αυξάνουμε μισθούς και συντάξεις και ταυτόχρονα να μειώνουμε φόρους και εισφορές»

Αναφερόμενη στις αποδοχές των εργαζομένων σημείωσε πως «ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης διαμορφώνεται στα 1478 ευρώ», ενώ μόνο «με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας οι αποδοχές των εργαζομένων αυξήθηκαν κατά 48%».

Για την τετραήμερη εργασία

Η υπουργός Εργασίας τόνισε ότι το νομοσχέδιο ενισχύει το δικαίωμα των εργαζομένων να ζητούν τετραήμερη εργασία 10 ώρες την ημέρα. Όπως ανέφερε: «Μέχρι τώρα αυτό επιτρεπόταν μόνο για 6 μήνες το χρόνο. Άρα επεκτείνεται αυτό το δικαίωμα να ζητήσει τετραήμερη εργασία για όλο τον χρόνο.»

Σύμφωνα με την υπουργό, η θέση του εργαζόμενου ενισχύεται σημαντικά, δεδομένου ότι η ανεργία έχει μειωθεί στο 8%, δίνοντας μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ στους εργαζόμενους.

Ρύθμιση του 13ώρου

Αναφορικά με το λεγόμενο 13ωρο, η κ. Κεραμέως ξεκαθάρισε: «Δεν καταργείται το 8ωρο, δεν καταργείται το πενθήμερο. Αυτή η ρύθμιση είναι μία κατ’ εξαίρεση ρύθμιση που μπορεί να εφαρμοστεί μόνο μέχρι 37 ημέρες τον χρόνο, και μόνο εάν συμφωνεί ο εργαζόμενος.»

Επιπλέον, η ρύθμιση προσφέρει μεγαλύτερες αποδοχές σε σχέση με όσα ίσχυαν για εργαζόμενους που απασχολούνταν σε δύο εργοδότες, χωρίς να θίγει τα θεσπισμένα χρονικά όρια εργασίας.

Αύξηση μισθών και προστασία εργαζομένων

Η υπουργός επεσήμανε τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, από τα 650€ στα 880€, και ανακοίνωσε νέες αυξήσεις που θα ισχύσουν από τον επόμενο χρόνο. Όπως δήλωσε: «Η Ελλάδα είναι στην 11η θέση από τις 22 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν νομοθετικά προβλεπόμενο κατώτατο μισθό. Στόχος μας είναι να αυξάνουμε μισθούς και συντάξεις και ταυτόχρονα να μειώνουμε φόρους και εισφορές.»

Επιπλέον, ανέφερε την επιτυχημένη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία αυξάνει τις αποδοχές των εργαζομένων και βελτιώνει την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.

Ενίσχυση της αγοράς εργασίας και κατάρτιση εργαζομένων

H Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των κενών θέσεων εργασίας: «Πάνω από 49.000 παντρέματα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης έχουν ήδη γίνει μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών. Επενδύουμε στην κατάρτιση και επανακατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού, ενώ προσφέρουμε ειδικότητες σε μεγάλη ζήτηση, όπως τουρισμός και εστίαση.»

Η κυβέρνηση, όπως εξήγησε, στοχεύει στη μείωση της ανεργίας και στην ενίσχυση της διαθεσιμότητας ανθρώπινου δυναμικού για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.