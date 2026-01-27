Ν. Καρανίκας: Επικίνδυνη η θέση της Καρυστιανού για τα εθνικά - Γελοίοι οι πρώην σύντροφοί μου που την επέκριναν για το χειρότερο τρίτο μνημόνιο

Ως «επικίνδυνη» χαρακτήρισε τη θέση της Μαρίας Καρυστιανού αναφορικά με τα εθνικά θέματα και «αναχρονιστική για τα δικαιώματα των ανθρώπων» τα όσα είπε για τις αμβλώσεις, ο Νίκος Καρανίκας το βράδυ της Δευτέρας,

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο ΟΝΕ, ο κ. Καρανίκας σημείωσε ότι «καλό θα είναι η κυρία Καρυστιανού να επανεξετάσει τους συνεργάτες και τους συμβούλους της και αν θέλει να συνεχίσει, που θα συνεχίσει, να αποφασίσει αν θέλει να είναι στο πνεύμα του κινήματος που λέει αλήθεια, τιμωρία, δημόσια μεταφορά».

«Από εκεί κα πέρα δεν μπορώ να πω κάτι, κατανοώ το δράμα που ζουν και το πείσμα να μετατρέψουν το συναίσθημα σε πολιτική αλλά η πολιτική πρέπει να έχει ορθό λόγο» είπε ο Νίκος Καρανίκας.

Παράλληλα, στο ίδιο πλαίσιο εξέφρασε τη διαφωνία του «με τη λογική να κάνουμε πολιτική βάσει της διαφθοράς. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να είναι ο πυρήνας μας πολιτικής γιατί θα χρειαστούμε εισαγγελείς και όχι πολιτικούς. Δεν μου αρέσει η επίκληση επί διαφθοράς χωρίς στοιχεία. Δεν μπορώ την κουβέντα που πηγαίνει την πολιτική στον εισαγγελέα και όχι στον λαό βάσει των συμφερόντων του. Θέλω να κρίνουμε τον Μητσοτάκη επί των πολιτικών του».

Τέλος, όσον αφορά τέλος την αντίδραση των πρώην συντρόφων του στον ΣΥΡΙΖΑ όταν η Μαρία Καρυστιανού χαρακτήρισε «χειρότερο το τρίτο Μνημόνιο Τσίπρα», ο Νίκος Καρανίκας τους χαρακτήρισε «γελοίους» τονίζοντας ότι «όφειλαν να είναι τόσο επιθετικοί και προς το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ και τον Βαρουφάκη και τους δημοσιογράφους που έχουν αυτό το αφήγημα. Τη φοβούνται (σ.σ. τη Μαρία Καρυστιανού) γιατί θα έλξει παραπάνω κόσμο από αυτόν που θα προσελκύσουν αυτοί»