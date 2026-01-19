Ν. Καραχάλιος: Καταγγέλλει την Καρυστιανού στον Ιατρικό Σύλλογο για τη δήλωσή της ότι «χρειάζεται ψυχίατρο»

19/01/2026 • 09:39
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
O Νίκος Καραχάλιος προανήγγειλε την προσφυγή του στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, κλιμακώνοντας τη ρήξη με την Μαρία Καρυστιανού.

Μιλώντας στον Realfm 97,8, ο γνωστός επικοινωνιολόγος περνά στην αντεπίθεση μετά τον ισχυρισμό της κ. Καρυστιανού δημόσια πως «χρειάζεται ψυχίατρο», με αποτέλεσμα να καταφεύγει τώρα στον επιστημονικό φορέα, όπου υπάγεται επαγγελματικά η απελθούσα Πρόεδρος του Συλλόγου Οικογενειών Θυμάτων των Τεμπών.

«Την καταγγέλλω πλέον, αύριο θα είναι η καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών γιατί εδώ συντελέστηκε το αδίκημα, ένας γιατρός να αποκαλεί δημοσίως και να συμπληρώνει ειλικρινά δίπλα, δηλαδή δεν το λέει εν τη ρύμη του λόγου. 

Ή δεν ξέρει τι λέει ή δεν ξέρει τις υποχρεώσεις του ως μέλος του Ιατρικού Συλλόγου ή το κάνει επίτηδες και με δόλο» τόνισε ο κύριος Καραχάλιος, προσθέτοντας πως «επιστρέφω λοιπόν τις κατηγορίες με μία καταγγελία. Και πλέον να ξέρει η κυρία Καρυστιανού και η κυρία Γρατσία ότι όλα θα αντιμετωπίζονται με τον τρόπο που πρέπει να κάνει τις ενέργειές του ένας επαγγελματίας».

Τέλος, ο Νίκος Καραχάλιος υποστήριξε πως αμφότερες οι κυρίες Γρατσία και Καρυστιανού τον θίγουν ως επαγγελματία και ακόμη πως τα λεγόμενά τους συνιστούν ποινικό αδίκημα.

