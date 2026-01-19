Ουκρανία: Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με 145 drones

Η Ουκρανία ανέφερε τη Δευτέρα πως οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νυχτερινή επίθεση χρησιμοποιώντας 145 Shahed, Garbera και άλλα είδη drones που εκτοξεύθηκαν από πολλαπλές κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένων των Κούρσκ, Ορέλ, Μιλερόβο, καθώς και από την Κριμαία και το Ντόνετσκ.

Όπως ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας στο Telegram, οι μονάδες αεροπορικής άμυνας κατέρριψαν ή κατέστειλαν 126 εχθρικά drones έως τις 8:30 π.μ. τοπική ώρα. Ο στρατός ανέφερε ότι 13 drones επιτέθηκαν σε 12 τοποθεσίες, ενώ καταγράφηκε πτώση συντριμμάτων από καταρριφθέντα drones σε πέντε περιοχές.

Οι αμυντικές δυνάμεις της Ουκρανίας ανέφεραν ότι για την απόκρουση της επίθεσης χρησιμοποιήθηκαν αεροπορία, συστήματα αεροπορικής άμυνας, ηλεκτρονικός πόλεμος και κινητές ομάδες πυρός.