Ν. Χαρδαλιάς στον Άλιμο: Με στοχευμένα έργα βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών σε κάθε γειτονιά της Αττικής (pics)

Αυτοψία σε έργα υποδομής και αναβάθμισης στον Δήμο Αλίμου, όπως οι παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής θωράκισης, οδικής ασφάλειας, σχολείων κά, μεταξύ των οποίων και η «Πράσινη Πολιτιστική Διαδρομή», πραγματοποίησε ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, συνοδευόμενος από τον δήμαρχο Ανδρέα Κονδύλη.

Κατά τη σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο με τη συμμετοχή στελεχών της περιφέρειας και του δήμου, παρουσία και της αντιπεριφερειάρχη Ν. Τομέα Τζίμας Αδαμοπούλου, εξετάστηκε η πορεία προόδου των έργων που χρηματοδοτεί η περιφέρεια, έγινε αποτίμηση των αναγκών και προγραμματισμός των επόμενων παρεμβάσεων, με έμφαση σε όσα αφορούν την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της πόλης. Ειδικότερα συζητήθηκε:

- Η επανεκκίνηση του αντιπλημμυρικού έργου της οδού Κανάρη που αφορά στην αποχέτευση των ομβρίων, προϋπολογισμού 3,77 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027». Το έργο θα τεθεί σε επανεκκίνηση και έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη εβδομάδα νέα τεχνική συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Καλύπτει την οδό Κανάρη, από τη λεωφόρο Ποσειδώνος, την ευρύτερη περιοχή της, καθώς και τους άξονες εκατέρωθεν της λεωφόρου Καλαμακίου, έως το ύψος της Θεομήτορος.

- Η βελτίωση προσβασιμότητας και αναβάθμισης του οδικού δικτύου, προϋπολογισμού 2,48 εκατ. ευρώ. Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από ίδιους πόρους της περιφέρειας και βρίσκεται στο τελικό στάδιο πριν την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. Οι εργασίες περιλαμβάνουν ασφαλτοστρώσεις, διαμόρφωση και αποκατάσταση πεζοδρομίων, αναβάθμιση κόμβων, ενίσχυση της οδικής σήμανσης και βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού, δημιουργώντας ένα πιο λειτουργικό, ασφαλές και σύγχρονο οδικό περιβάλλον.

- Οι βιοκλιματικές αναβαθμίσεις σχολικών μονάδων, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με χρηματοδότηση από τους ευρωπαϊκούς πόρους της περιφέρειας μέσω του ΣυΔΝΑ (Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής) και προϋπολογισμό ύψους 2,359 εκατ. ευρώ.

Οι παρεμβάσεις αφορούν στα κτήρια τριών νηπιαγωγείων, πέντε δημοτικών σχολείων, ενός γυμνασίου και δύο λυκείων.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αντλιών θερμότητας και φωτισμού LED, συστημάτων σκίασης και βελτίωση των συνθηκών φυσικού φωτισμού.

Κατά την επίσκεψή του στο 1ο Ενιαίο Λύκειο Αλίμου, όπου οι εργασίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης, ο περιφερειάρχης Αττικής τόνισε τη στρατηγική σημασία της αναβάθμισης των σχολικών υποδομών ως επένδυσης στο μορφωτικό περιβάλλον των παιδιών και στη δημιουργία ενός ασφαλούς, σύγχρονου και ενεργειακά αποδοτικού εκπαιδευτικού πλαισίου.

- Η ολοκλήρωση της «Πράσινης Πολιτιστικής Διαδρομής» είναι σε τελικό στάδιο υλοποίησης, με ποσοστό ολοκλήρωσης άνω του 90%. Στόχο έχει την αστική αναζωογόνηση και τη σύνδεση πολιτιστικών και κοινόχρηστων χώρων.

Η παρέμβαση ενισχύει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, αναδεικνύει τον δημόσιο χώρο και δημιουργεί νέες περιπατητικές διαδρομές πρασίνου και προσβασιμότητας για κατοίκους και επισκέπτες.

Σε δηλώσεις που ακολούθησαν ο περιφερειάρχης εξέφρασε την ικανοποίησή του που βρίσκεται στον Άλιμο «μία πόλη που αναβαθμίζεται συνεχώς» όπως είπε. Συνεχάρη των δήμαρχο Ανδρέα Κονδύλη για την εξαιρετική συνεργασία τόσο σε υπηρεσιακό όσο και σε ανθρώπινο επίπεδο, καθώς κοινός στόχος είναι «τα μετρήσιμα αποτελέσματα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών».

Αναφερόμενος στα έργα που χρηματοδοτεί η περιφέρεια, ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι πρόκειται για «ουσιαστικές παρεμβάσεις που αφήνουν αποτύπωμα στις γειτονιές». Τόνισε ότι η επιλογή του είναι να είναι «δίπλα στους πολίτες» διευκρινίζοντας ότι «ως πρώην δήμαρχος γνωρίζω καλά ότι η επίλυση των προβλημάτων απαιτεί συνεχή παρουσία στο πεδίο και διαρκή επαφή με τις τοπικές κοινωνίες. Αυτό κάνουμε σήμερα σε κάθε γειτονιά της Αττικής. Με πράξεις και έργα βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών».

Και πρόσθεσε: «Από τις 3 Δεκεμβρίου 2024 έχουμε χαράξει έναν σαφή οδικό χάρτη για 281 μεγάλα έργα σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο Αττικής, με σαφές χρονοδιάγραμμα, συγκεκριμένο φορέα υλοποίησης και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Αυτό το δυναμικό πλάνο εξελίσσεται καθημερινά και μέχρι το τέλος του 2028 φιλοδοξούμε να έχει μετασχηματιστεί σε μια "δεξαμενή" 300 έργων. Θέλουμε οι πολίτες να γνωρίζουν ποια έργα υλοποιούνται, πότε ολοκληρώνονται και ποιος είναι υπεύθυνος. Κρινόμαστε από τα αποτελέσματα - και αυτό αποτελεί για εμάς δέσμευση».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αλίμου Ανδ. Κονδύλης αναφέρθηκε στην στενή και εποικοδομητική συνεργασία με την περιφέρεια και στη συζήτηση που είχε με τον περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά για όλα τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και εκείνα που πρέπει να προχωρήσουν άμεσα: από τα έργα αναπλάσεων και υποδομών μέχρι τις παρεμβάσεις που αφορούν την αντιπλημμυρική θωράκιση, το οδικό δίκτυο και τις πλατείες της πόλης.

«Μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για μια Αττική που θα είναι ανθρώπινη, σύγχρονη και λειτουργική - κι αυτό αποδεικνύεται καθημερινά μέσα από τη συνεργασία μας.

Θέλω να ευχαριστήσω τον περιφερειάρχη για τη διαρκή στήριξή του και την ειλικρινή διάθεση συνεργασίας. Είμαστε σίγουροι ότι η επόμενη περίοδος θα είναι ακόμη πιο παραγωγική, με μετρήσιμα αποτελέσματα για τους πολίτες του Αλίμου».