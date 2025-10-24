Σε νέα φάση το ράλι του χρυσού - Ο φόβος των margin calls

Η εντυπωσιακή κούρσα του χρυσού έχει εισέλθει σε νέα φάση καθώς η αυξανόμενη επιρροή των κερδοσκόπων φέρνει μεγαλύτερη μεταβλητότητα. Παρά τη διόρθωση των τελευταίων ημερών, οι παίκτες επιμένουν στις προβλέψεις τους για υψηλότερες τιμές το 2026, ακόμη και αν η ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες μειωθεί.

Η φετινή κούρσα του χρυσού κατά 54% είναι η μεγαλύτερη ετήσια άνοδος από το 1979, τότε που η ιρανική επανάσταση προκάλεσε κρίση πετρελαίου και έφερε έξαρση του πληθωρισμού.

Φέτος το πολύτιμο μέταλλο έσπασε σημαντικά επίπεδα αντίστασης, στα $3.000 η ουγγιά τον Μάρτιο και στα $4.000 τον Οκτώβριο.

Στις γεωπολιτικές εντάσεις και την αβεβαιότητα που προκάλεσε η πολιτική δασμών της κυβέρνησης Τραμπ ήλθε να προστεθεί και το λεγόμενο κύμα FOMO (fear of missing out), αγορές από όσους δεν ήθελαν να τους ξεφύγει τελείως η κούρσα.

Τη Δευτέρα ο χρυσός σημείωσε νέα ιστορική κορυφή στα $4.381 η ουγγιά, επίπεδο που πολύ λίγοι προέβλεπαν μόλις ένα χρόνο πριν. Έχοντας καταρρίψει σημαντικά επίπεδα αντίστασης, ακολούθησε η «βουτιά» του 5,7% στο selloff της Τρίτης.

Ήταν η μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της τελευταίας πενταετίας που έφερε τον δείκτη σχετικής ενδυνάμωσης (RSI) από υπεραγορασμένη περιοχή σε πιο νορμάλ επίπεδα.

Το μεγάλο ερώτημα από όσους είχαν πάρει μέρος στην κούρσα είναι αν η αντιστροφή είναι σημάδι του τι θα ακολουθήσει μελλοντικά.

Μια φάση σταθεροποίησης δεν θα ήταν ασυνήθιστη μετά από μια τόσο απότομη άνοδο, σχολιάζουν στο Reuters αναλυτές της Julius Baer. Ωστόσο, το θεμελιώδες υπόβαθρο παραμένει ευνοϊκό.

Η κορυφή που σημείωσε ο χρυσός τη Δευτέρα ισοδυναμεί με άνοδο 20% μετά την πρώτη φετινή μείωση επιτοκίων από τη Fed τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με την Oxford Economics, η άνοδος αυτή ξεπέρασε τις επιδόσεις του χρυσού σε πρόσφατους κύκλους νομισματικής χαλάρωσης της Fed.

Oι αναλυτές στη Deutsche Bank σημειώνουν ότι η βουτιά του χρυσού έλαβε χώρα παρά τη μείωση των ονομαστικών αλλά και των πραγματικών αποδόσεων στα ομόλογα. Εκτιμούν ότι μάλλον πρόκειται για κλασσική διόρθωση μετά από το bull run του χρυσού.

Οι παίκτες στην αγορά παρακολουθούν παράλληλα και τον δείκτη S&P500 στη Wall Street. H άνοδός του συμπίπτει με τις αυξανόμενες εισροές σε φυσικό χρυσό.

Ιστορικά, απότομες διορθώσεις στη χρηματιστηριακή αγορά συχνά ωθούν σε πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων που θεωρούνται ασφαλή καταφύγια, όπως ο χρυσός.

Ένα κομμάτι των αγορών χρυσού έγιναν με σκοπό να προστατεύσουν τα χαρτοφυλάκια από ενδεχόμενη πτώση της χρηματιστηριακής αγοράς, επισημαίνει σε έκθεσή της η HSBC.

Μία διόρθωση στη Wall Street μπορεί να οδηγήσει σε ρευστοποιήσεις θέσεων στον χρυσό, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν, καθώς οι επενδυτές αναγκάζονται να αυξήσουν τα μετρητά ή να καλύψουν margin calls, να καταθέσουν περισσότερα χρήματα δηλαδή στους λογαριασμούς περιθωρίου όταν η αξία των επενδύσεων πέσει κάτω από συγκεκριμένο όριο.

Όσο για τη ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες που εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να είναι υψηλή τα επόμενα χρόνια, το ράλι του χρυσού έχει αυξήσει και την αξία των αποθεμάτων τους.