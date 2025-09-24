Ν. Χαρδαλιάς: Η βιοκλιματική ανάπλαση του παράδρομου της Μεσογείων αναβαθμίζει την πόλη και την ποιότητα ζωής

Προγραμματική σύμβαση που αφορά τη βιοκλιματική ανάπλαση του παράδρομου της Λεωφόρου Μεσογείων στα όρια του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ένα έργο που φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά την εικόνα της περιοχής διευκολύνοντας την ασφαλή και απρόσκοπτη μετακίνηση των πεζών, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς με τον Δήμαρχο Παπάγου – Χολαργού Ηλία Αποστολόπουλο, τον Πρόεδρο της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Δημήτρη Φραγκάκη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού, Γιώργο Κορμά.

Το έργο ανάπλασης, συνολικού προϋπολογισμού 5,06 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Η υπογραφείσα σύμβαση αφορά τη συνεργασία των συμβαλλομένων για την πλήρη ανάπλαση του παράδρομου της Λεωφόρου Μεσογείων, από την οδό Αναστάσεως έως την οδό Αριστοτέλους, συνολικού μήκους 1.758 μέτρων.

Το εν λόγω τμήμα θα μετασχηματιστεί σε οδό ήπιας κυκλοφορίας με παράλληλη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, νέες φυτεύσεις και καινούργιο φωτισμό, βελτιώνοντας την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής που μετακινούνται είτε πεζοί είτε με ποδήλατο, ενώ μέριμνα προβλέπεται για τα άτομα με αναπηρία.

Ειδικότερα, οι εργασίες που πρόκειται να υλοποιηθούν αφορούν:

Τη διαμόρφωση του πλάτους του παράδρομου, με διαπλάτυνση των πεζοδρομίων.

Τον επανασχεδιασμό της νησίδας διαχωρισμού της Λεωφόρου Μεσογείων από τον παράδρομο με τοπική διαπλάτυνση και δημιουργία εσοχών για νέες θέσεις στάθμευσης, στην πλευρά του παράδρομου.

Την τοποθέτηση νέων ιστών με φωτιστικά σώματα σύγχρονης τεχνολογίας LED

Τη δημιουργία περιοχών φύτευσης και

την κατασκευή των αναγκαίων υποδομών πρωτεύουσας σημασίας, όπως είναι οι απορροές όμβριων υδάτων και λοιπές συναφείς εγκαταστάσεις.

Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στους 42 μήνες και το έργο θα υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Αναπτυξιακού Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Να σημειωθεί ότι τον περασμένο Μάϊο ο κ. Χαρδαλιάς είχε πραγματοποιήσει περιοδεία στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού και είχε επισκεφθεί το σημείο όπου θα γίνει η ανάπλαση, η οποία αναμένεται να προσφέρει μια πιο λειτουργική, φιλική και βιώσιμη αστική εμπειρία, ενισχύοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων, των επισκεπτών και των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, λειτουργώντας ως ένας επιπλέον πόλος έλξης.

Όπως τόνισε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς: «Η υπογραφή της παρούσας σύμβασης δεν αποτελεί απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά την αφετηρία ενός έργου με ιδιαίτερη σημασία για την τοπική κοινωνία και συνολικά για την Αττική. Με την ανάπλαση του παράδρομου της Λεωφόρου Μεσογείων στο Παπάγου – Χολαργό, επενδύουμε σε ένα πιο ανθρώπινο, πιο πράσινο και πιο λειτουργικό αστικό περιβάλλον, που θα κάνει την καθημερινότητα των πολιτών ευκολότερη και ποιοτικότερη.

Η υλοποίηση του έργου θα γίνει με ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή μας στην ουσιαστική αναβάθμιση των υποδομών και στη δημιουργία νέων, σύγχρονων και βιώσιμων χώρων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής. Το έργο εντάσσεται στη στρατηγική μας για βιοκλιματικές αναπλάσεις που σέβονται τον δημόσιο χώρο, ενισχύουν τη βιώσιμη κινητικότητα και δίνουν προτεραιότητα στους πεζούς, στους ποδηλάτες και στα άτομα με αναπηρία. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο Παπάγου – Χολαργού, Ηλία Αποστολόπουλο για την άψογη συνεργασία. Μόνο με συνέργειες μπορούμε να κάνουμε πράξη έργα που αλλάζουν την εικόνα των πόλεων και συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση των συμπολιτών μας»

Στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης παραβρέθηκαν πέραν των προαναφερθέντων, ο Αντιδήμαρχος Υποδομών, Δικτύων και Τεχνικών Έργων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού Αθανάσιος Βαλυράκης, η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη, η Γενική Διευθύντρια της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Έφη Φιλιοπούλου και η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας, Μαίρη Μίσκα.