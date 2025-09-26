Ν. Χαρδαλιάς: Βελτιώνουμε την καθημερινότητα - Κάνουμε πιο ασφαλή και προσβάσιμη την Γ. Λαμπράκη

Πλήρη ανάπλαση των πεζοδρομίων και των διαδρομών ενός εκ των κεντρικότερων δρόμων του Κερατσινίου, της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη, προβλέπει η προγραμματική σύμβαση που συνυπέγραψε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, με τον δήμαρχο Κερατσινίου - Δραπετσώνας Χρήστο Βρεττάκο, τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Δημήτρη Φραγκάκη και Γιώργο Κορμά.

Το έργο προϋπολογισμού 5.73 εκατ. ευρώ θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Περιφέρειας θα υλοποιηθεί εντός 46 μηνών από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.». Σκοπός του, είναι η ανάπλαση των πεζοδρομίων της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη στο τμήμα από τη διασταύρωση με τη Λεωφ. Σχιστού έως την οδό Μαραθωνομάχων (στο όριο με τον Δήμο Νίκαιας).

Στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της αναβάθμισης των υποδομών πεζής κυκλοφορίας, και οι εργασίες αφορούν σε:

Αποξήλωση των υφιστάμενων πεζοδρομίων και του αστικού εξοπλισμού του όπως φωτιστικά, κάδοι απορριμμάτων και καθιστικά.

Κατασκευή νέων πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες.

Διαμόρφωση ζωνών πρασίνου με κατάλληλη φύτευση για την αστική μικροκλιματική βελτίωση.

Τοποθέτηση νέου αστικού εξοπλισμού

Δημιουργία ζωνών όδευσης και διαβάσεων για την πλήρη προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ).

Δημιουργία νέων θέσεων στάθμευσης.

Αναβάθμιση της κεντρικής νησίδας.

«Σήμερα κάναμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών του Κερατσινίου, όπως κάνουμε για κάθε γειτονιά του Λεκανοπεδίου», επισήμανε ο περιφερειάρχης Ν. Χαρδαλιάς αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και πρόσθεσε:

«Με την ανάπλαση των πεζοδρομίων της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη, ενός από τους πλέον πολυσύχναστους δρόμους της πόλης, προχωράμε σε μια παρέμβαση που δεν αφορά απλώς την αισθητική αναβάθμιση του χώρου, αλλά κυρίως την ουσιαστική ενίσχυση της ασφάλειας, της προσβασιμότητας και της λειτουργικότητας για όλους τους κατοίκους, με ιδιαίτερη μέριμνα προς τα άτομα με αναπηρία. Αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι η Περιφέρεια Αττικής επενδύει στην ποιότητα ζωής, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανθρώπινου και φιλικού αστικού περιβάλλοντος».

«Συνεχίζουμε με σχέδιο, αποφασιστικότητα και σε στενή συνεργασία με τους Δήμους να προωθούμε παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν τις γειτονιές μας, στηρίζουν την τοπική κοινωνία και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των συμπολιτών μας», τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς