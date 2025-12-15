Προϋπολογισμός 2026

«Είναι συνταγματική υποχρέωση της κυβέρνησης και του υπουργού Άμυνας η αμυντική θωράκιση της Ελλάδας», δήλωσε στη Βουλή ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην στήριξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και προαναγγέλλοντας την ψήφιση, στις 8 Ιανουαρίου, του νομοσχεδίου για το ειδικό μισθολόγιο των ΕΔ με σημαντικές αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και εφάπαξ.

Παράλληλα έδωσε έμφαση στην ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας, καθώς και την στήριξη της μεσαίας τάξης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «Δημοκρατία ως πολίτευμα χωρίς τη μεσαία τάξη δεν υπάρχει.

«Η ΕΕ απέχει πολύ από τη διαμόρφωση αμυντικής κουλτούρας και αυτονομίας και οι προσλαμβάνουσες στο τι συνιστά απειλή διαφέρουν σημαντικά από μέλος σε μέλος. Όλα αυτά σημαίνον ότι η Ελλάδα πρέπει να θωρακιστεί έναντι οποιασδήποτε απειλής με μέσα που της επιτρέπουν να αποτρέψει την απειλή και να έχει τη δυνατότητα να το κάνει και μόνη της αν χρειαστεί. Αυτή είναι η συνταγματική υποχρέωση κάθε κυβέρνησης, και του υπουργού Άμυνας. Η προσαρμογή στις νέες προκλήσεις και στις νέες συνθήκες είναι ζήτημα επιβίωσης για την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας.

Στη συνέχεια, μίλησε «για την ανάγκη ολιστικής προσέγγισης στη στήριξη του επιπέδου ζωής των Στελεχών των ΕΔ και των οικογενειών τους με νέα αντίληψη και φιλοσοφία που αφήνει πίσω στρεβλές πρακτικές και αντιλήψεις ΔΕΚΟ, που ξεπερνά πελατειακά και συντεχνιακά κατεστημένα μιας ξεπερασμένης από τις εξελίξεις εποχής».

«Η Ατζέντα του 2030 υπηρετεί τη μεγάλη αλλαγή που συντελείται στις ΕΔ. Δεν την αντιμετωπίζει ως καταναλωτή χρημάτων αλλά ως επένδυση στην Ασφάλεια. Δημιουργεί ένα νέο υπόδειγμα οικονομικής διαχείρισης που σέβεται τους δημοσιονομικούς κανόνες και ταυτόχρονα καθιστά τις ΕΔ μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας» σημείωσε.

Όπως τόνισε, «η τήρηση κανόνων δημοσιονομικής πειθαρχίας στο ακέραιο αποτελεί το ιερό ευαγγέλιο της νέας στρατηγικής για την Άμυνα. Για αυτό θεσπίσαμε ένα αυστηρό πλαίσιο κανόνων διαφάνειας γιατί η χώρα δεν αντέχει να επαναληφθούν λάθη και πρακτικές που ζημίωσαν τη χώρα οικονομικά, πολιτικά, ηθικά».

«Υιοθετούμε ένα μοντέλο επενδύσεων με σταθερή εθνική συμμετοχή τουλάχιστον 25% μεσοσταθμικά της ελληνικής βιομηχανίας στα εξοπλιστικά προγράμματα. Με την κατανομή του 1,5% του εξοπλιστικού μας προγράμματος για προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας. Δεν μπορούμε να καλύπτουμε τις ανάγκες που οδηγούν στις αμυντικές δαπάνες με την εγχώρια παραγωγή για την Άμυνα στο 0,7% του ΑΕΠ. Υιοθετούμε ένα μοντέλο επενδύσεων με σταθερή εθνική συμμετοχή κατά τουλάχιστον 25% μεσοσταθμικά της ελληνικής βιομηχανίας στα εξοπλιστικά προγράμματα», υπογράμμισε κ. Δένδιας και προσέθεσε:

«Ήδη το ΕΛΚΑΚ έχει προκηρύξει 18 καινοτόμα προγράμματα 88 εκατ. ευρώ ενώ για το 2026 έχουν προβλεφθεί 75 εκατ. ευρώ».

Ο υπουργός Άμυνας στάθηκε ιδιαίτερα στην «εξοικονόμηση και την αναδιανομή πόρων», σημειώνοντας ότι «το νέο υπόδειγμα οικονομικής διαχείρισης της ”Ατζέντας 2030” διέπεται από τη λογική τής εξοικονόμησης και ενάρετης αναδιανομής των πόρων προς όφελος των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, δίνοντας τη δυνατότητα για σημαντική αύξηση της μισθολογικής δαπάνης».

Όπως επισήμανε, στο νομοσχέδιο με το νέο ειδικό μισθολόγιο που αναμένεται να ψηφιστεί στις 8 Ιανουαρίου, θα προβλέπονται σημαντικές αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και εφάπαξ σε όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων λαμβάνοντας συνολικά αυξήσεις 13-24% μεσοσταθμικά και υψηλότερο μισθό έως την τελευταία ημέρα της ενεργούς δράσης τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας, κάθε στέλεχος εξ υπαξιωματικών θα λαμβάνει το υψηλότερο μισθολογικό κλιμάκιο (συνταγματάρχη) για όλα τα χρόνια της 20ετούς μεταβατικής περιόδου, μεγαλύτερη σύνταξη και μεγαλύτερο εφάπαξ, αφού υψηλότερο μισθολογικό κλιμάκιο σημαίνει υψηλότερο αναλογικά εφάπαξ».

«Τα 7 δισ. ευρώ του Προϋπολογισμού για την Άμυνα, είναι το τίμημα της αποτελεσματικής προστασίας έναντι υπαρκτής απειλής. Απειλής πολλαπλάσιας σε πληθυσμό και πολλαπλάσιων δαπανών σε εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 28,7 δισ. για το 2026. Η Ατζέντα 2030, επιχειρεί να απαντήσει στις σύγχρονες προκλήσεις και απειλές, με τη συνολική αναβάθμιση των αμυντικών μας ικανοτήτων σε πεδία που πολλαπλασιάζουν την αποτρεπτική μας ισχύ, χωρίς να ενυποθηκεύει την οικονομική ανεξαρτησία της χώρας», τόνισε.

Κλείνοντας την τοποθέτηση του ο κ. Δένδιας στάθηκε στην ανάγκη μέτρων στήριξης της μεσαίας τάξης καθώς όπως είπε «Δημοκρατία ως πολίτευμα χωρίς την μεσαία τάξη δεν υπάρχει».