Μύλος στη συνεδρίαση του ΠΑΣΟΚ: Πυρά κατά Ανδρουλάκη από Δούκα και Γερουλάνο - «Απέτυχε η στρατηγική μας»

Ομαδικά «πυρά» δέχτηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τον Χάρη Δούκα και τον Παύλο Γερουλάνο για την αντιπολιτευτική στρατηγική που ακολουθεί, κατά τη συνδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΠΑΣΟΚ.

Αρχικά σφοδρή επίθεση κατά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο Χάρης Δούκας. Άσκησε έντονη κριτική και ζήτησε ριζική αλλαγή στρατηγικής, υπογραμμίζοντας ότι «η στρατηγική μας ως τώρα απέτυχε και ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται

Ο κ. Δούκας αναφέρθηκε στις ραγδαίες εξελίξεις στην Ευρώπη και διεθνώς και εξέφρασε σοβαρή ανησυχία για την πορεία του κόμματος. Παράλληλα, δεν δίστασε να επισημάνει τα εσωτερικά προβλήματα του ΠΑΣΟΚ που, κατά την εκτίμησή του, εμποδίζουν την άνοδο του κόμματος στις δημοσκοπήσεις.

«Ανησυχώ για το κόμμα μας. Ανησυχώ για την πορεία του ΠΑΣΟΚ και για την ικανότητά μας να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει», τόνισε. «Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, συντρόφισσες και σύντροφοι. Η στρατηγική μας ως τώρα απέτυχε. Ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να ρώτησε τον Χάρη Δούκα γιατί επιμένει στις προκριματικές «αφού την τελευταία φορά δεν είχαν καλά αποτελέσματα», για να λάβει την απάντηση: «Αφού δεν είχαν καλά αποτελέσματα, γιατί μπήκαν στο καταστατικό;».

Π. Γερουλάνος: Ήρθε η ώρα για αλλαγή

Το λόγο πήρε και ο Παύλος Γερουλάνος ο οποίος άσκησε σκληρή κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς φέρεται να του διαμήνυσε ότι «ο σχεδιασμός δεν βγαίνει» και πως «η ώρα για αλλαγές είναι τώρα», καλώντας τον να πραγματοποιεί τακτικότερες συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων.

«Πώς γίνεται να είσαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και να λες ότι δεν αποφασίζουμε όλοι μαζί;» του απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για να λάβει την απάντηση του πως εκφράζει την αγωνία του και γιαυτό ζητάει να συνεδριάζουν περισσότερο τα κεντρικά όργανα.

Να σημειωθεί ότι αργότερα, έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του σε πολυπληθή συγκέντρωση μελών, στελεχών του ΠΑΣΟΚ και φίλων του, συνεχίζοντας να αφήνειο αιχμές κατά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. «Χρειαζόμαστε τώρα «έκρηξη δημοκρατίας» στο ΠΑΣΟΚ! Προσυνεδριακό διάλογο που θα ακουστεί στην κοινωνία», τόνισε.