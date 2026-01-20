Σφοδρή επίθεση Δούκα κατά Ανδρουλάκη: Απέτυχε η στρατηγική μας, πρέπει να αλλάξουμε πολιτική

Σφοδρή επίθεση κατά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο Χάρης Δούκας στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας Συνεδρίου. Άσκησε έντονη κριτική και ζήτησε ριζική αλλαγή στρατηγικής, υπογραμμίζοντας ότι «η στρατηγική μας ως τώρα απέτυχε και ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται

Ο κ. Δούκας αναφέρθηκε στις ραγδαίες εξελίξεις στην Ευρώπη και διεθνώς και εξέφρασε σοβαρή ανησυχία για την πορεία του κόμματος. Παράλληλα, δεν δίστασε να επισημάνει τα εσωτερικά προβλήματα του ΠΑΣΟΚ που, κατά την εκτίμησή του, εμποδίζουν την άνοδο του κόμματος στις δημοσκοπήσεις.

«Ανησυχώ για το κόμμα μας. Ανησυχώ για την πορεία του ΠΑΣΟΚ και για την ικανότητά μας να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει», τόνισε. «Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, συντρόφισσες και σύντροφοι. Η στρατηγική μας ως τώρα απέτυχε. Ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται».

Ο κ. Δούκας πρότεινε, μεταξύ άλλων, την υιοθέτηση ψηφίσματος που θα απορρίπτει οποιαδήποτε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

Όπως εξήγησε: «Το Συνέδριο μας πρέπει να είναι λυτρωτικό. Το ερώτημα που έχουμε μπροστά μας είναι ξεκάθαρο: Είμαστε υπέρ της προοδευτικής διακυβέρνησης με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ; Πρέπει να απαντήσουμε καθαρά και χωρίς "ναι μεν αλλά»", τόνισε ο Χάρης Δούκας και συνέχισε: "Υπάρχει όμως και άλλος ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος. Η καθαρή απόφαση για το μεγάλο ΌΧΙ σε οποιοδήποτε σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ να εκφυλιστεί σε ένα απλό «bullet», σε κάποιο σημείο μιας πολιτικής διακήρυξης".

«Θέλουμε ξεχωριστή απόφαση για να είναι άκρως δεσμευτική για οποιοδήποτε σενάριο βρούμε μπροστά μας. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να καταθέσω τη διαφωνία μου για την έως τώρα πορεία μας. Και να προτείνω να υπάρξει σήμερα σχέδιο απόφασης για την αλλαγή στρατηγικής, σε μία νέα νικηφόρα κατεύθυνση», κατέληξε ο Χάρης Δούκας.