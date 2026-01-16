Αγρότες: Η λίστα των 31 που θα συναντηθούν με τον Μητσοτάκη - Εκτός ο Ανεστίδης

Η πανελλαδική επιτροπή των αγροτικών μπλόκων δημοσίευσε την Παρασκευή τη λίστα με τα ονόματα των 31 παραγωγών που θα συναντηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου, με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στα 31 ονόματα βρίσκονται άτομα τα οποία είναι γνωστά για τη «σκληρή» στάση τους απέναντι στην κυβέρνηση, όπως ο Ρίζος Μαρούδας από το μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα και ο Κώστας Τζέλλας από το μπλόκο του Ε-65 στην Καρδίτσα.

Από τη λίστα απουσιάζει το όνομα του Κώστα Ανεστίδη από το μπλόκο των Μαλγάρων, στον απόηχο των έντονων αντιδράσεων που ξεσηκώθηκαν από τα υβριστικά σχόλια που έκανε ο αγροτοσυνδικαλιστής εις βάρος του πρωθυπουργού.

Αναλυτικά, η λίστα: