Μνημόνιο συνεργασίας του ΥΠΕΞ και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την λειτουργία Γραφείου Εξωστρέφειας

Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, των φορέων εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών Enterprise Greece, Export Credit Greece, και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την λειτουργία Γραφείου Εξωστρέφειας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Το νέο Γραφείο Εξωστρέφειας θα αποτελέσει τον μόνιμο μηχανισμό διασύνδεσης και συνεργασίας της Περιφέρειας με τις δομές του υπουργείου Εξωτερικών.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας συνυπέγραψαν ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, και ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, με τη συμμετοχή του γενικού γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας Δημήτρη Σκάλκου, κατά την τελετή που φιλοξενήθηκε στο Αρχοντικό Παναγιωτόπουλου στο Αίγιο.

Όπως αναφέρει το υπουργείο, πρόκειται για μια ουσιαστική κίνηση για την ενδυνάμωση της παρουσίας των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, καθώς η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εντάσσεται ενεργά στην εθνική πρωτοβουλία δημιουργίας περιφερειακών δομών.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, δήλωσε σχετικά: «Η σημερινή υπογραφή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της οικονομικής διπλωματίας. Με τη δημιουργία του Γραφείου Εξωστρέφειας στη Δυτική Ελλάδα, διαμορφώνουμε ένα σταθερό πλαίσιο υποστήριξης των τοπικών επιχειρήσεων, ώστε να έχουν πρόσβαση σε νέες αγορές, σύγχρονα εργαλεία και εξειδικευμένη τεχνογνωσία.

Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και να δώσουμε στις Περιφέρειες τον ρόλο που τους αξίζει στην εθνική αναπτυξιακή προσπάθεια. Η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ κράτους, περιφερειακής αυτοδιοίκησης και παραγωγικών φορέων αποτελούν προϋπόθεση για τη μετάβαση σε ένα πιο εξωστρεφές και βιώσιμο οικονομικό μοντέλο. Είμαι βέβαιος ότι η Δυτική Ελλάδα θα αξιοποιήσει στο έπακρο αυτή τη νέα δυνατότητας».

