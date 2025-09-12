Μήνυση σε βάρος μαστροπού που συνελήφθη κατέθεσε ο Χρυσοχοΐδης - Απειλούσε τα θύματά του με το όνομα του υπουργού

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατέθεσε μήνυση κατά του 42χρονου μαστροπού που συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο μαστροπός, επονομαζόμενος και ως «κοντός» εκφόβιζε τα θύματά του ισχυριζόμενος πως ο κ. Χρυσοχοΐδης ήταν φίλος του. «Αν πάτε στην αστυνομία, εσείς θα βρεθείτε στη φυλακή και όχι εγώ», ανέφερε στα θύματά του, χαρακτηριστικά.

Καθώς οι ισχυρισμοί του δεν έχουν καμία δόση αλήθειας, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κινήθηκε εναντίον του.

Μάλιστα, ο μαστροπός φαίνεται πως χρησιμοποιούσε τα ονόματα και άλλων πολιτικών προσώπων για να δείξει πως δήθεν «έχει πλάτες».

Πώς δρούσε ο 42χρονος

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος τουλάχιστον από το έτος 2016 έως το 2022 προσέγγιζε νεαρές γυναίκες, μεταξύ των οποίων και τουλάχιστον μία ανήλικη, οι οποίες βρίσκονταν σε ευάλωτη κοινωνική και οικονομική κατάσταση και αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους, εν συνεχεία τις εξανάγκαζε με απειλές, σωματική και ψυχολογική βία, να παρέχουν ερωτικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής, την οποία ιδιοποιούνταν ο ίδιος.

Παράλληλα, είχε συστήσει εταιρεία παραγωγής πορνογραφικού υλικού μέσω διαδικτύου και εξανάγκαζε γυναίκες, χρησιμοποιώντας απατηλά μέσα (υποσχέσεις υψηλών απολαβών), καθώς επίσης και απειλές και σωματική και ψυχολογική βία, να συμμετέχουν σε γενετήσιες πράξεις, τις οποίες βιντεοσκοπούσε και διακινούσε ηλεκτρονικά, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος.

Για τον έλεγχο και την κάμψη της αντίστασης των θυμάτων, χρησιμοποιούσε διάφορες μεθόδους, όπως χορήγηση ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνης) και σωματική κακοποίηση, ενώ παράλληλα προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους χωρίς τη θέλησή τους.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα, έχουν διακριβωθεί 5 περιπτώσεις γενετήσιας εκμετάλλευσης γυναικών-θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, στις οποίες παρασχέθηκε η απαραίτητη αρωγή και προστασία.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία, αλλά και σε χώρους και οχήματα που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος, κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 4 κινητά τηλέφωνα, τραπεζικές κάρτες και ψηφιακά πειστήρια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.