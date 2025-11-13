Με επίκεντρο τις διμερείς σχέσεις η συνάντηση Κυρ. Μητσοτάκη με ΥΠΑΜ του Λιβάνου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον υπουργό Άμυνας του Λιβάνου Μισέλ Μενασά.





Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στην κυβέρνηση και στους θεσμούς του Λιβάνου, καθώς και στις προσπάθειες για μεταρρυθμίσεις, ενώ επανέλαβε την ετοιμότητά της να συνεχίσει τη στήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου.

Επιπλέον, συζητήθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ ο Κυρ. Μητσοτάκης απηύθυνε πρόσκληση στον πρόεδρο του Λιβάνου, Joseph Aoun, να επισκεφθεί την Ελλάδα.





