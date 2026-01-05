Δίκη Novartis

«Οι αμερικανικές αρχές με έκριναν αξιόπιστη και με βράβευσαν» είπε αποδεχόμενη για πρώτη φορά πως έδωσε κατάθεση για τις πρακτικές της Novartis στις αμερικανικές αρχές, η πρώην προστατευόμενη μάρτυρας Μαρία Μαραγγέλη στην απολογία της ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου στην δευτεροβάθμια δίκη για την υπόθεση.

Η πρώην γραμματέας του άλλοτε επικεφαλής της ελληνικής Novartis Κωνσταντίνου Φρουζή, η οποία έφερε την κωδική ονομασία «Αικατερίνη Κελέση», δικάζεται με τον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη για όσα είχαν καταθέσει υπό καθεστώς προστασίας, περί χρηματισμού πολιτικών προσώπων από την φαρμακοβιομηχανία, ισχυρισμοί που δεν αποδείχθηκαν πρωτόδικα με αποτέλεσμα την καταδίκη με αναστολή των δύο κατηγορούμενων.

Η κ. Μαραγγέλη κατά την απολογία της σήμερα, ανέφερε για πρώτη φορά ότι έχει καταθέσει υπό καθεστώς προστασίας στις ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι οι καταθέσεις της στις ΗΠΑ δόθηκαν αφού είχε ολοκληρώσει τις καταθέσεις της στην Ελλάδα. Είπε επίσης ότι έλαβε από τις αμερικανικές αρχές «χρηματικό βραβείο», όπως το χαρακτήρισε.

«Όταν παρουσιάστηκα στην ελληνική δικαιοσύνη δεν γνώριζα τίποτα για την Αμερική και την έρευνα εκεί. Κατέθεσα κανονικά στην ελληνική δικαιοσύνη σύμφωνα με το πρόγραμμα προστασίας. Πολύ πολύ αργότερα έμαθα ότι η κ. Τουλουπάκη οδηγήθηκε σε εμένα από πληροφορίες και έγγραφα τον αμερικανικών αρχών. Περίπου 8-10 μήνες μετά δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από την αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα που μου ζήτησαν να συναντηθούμε για την έρευνα της Novartis. Κανονίστηκε το ραντεβού και συνεχίστηκε η διαδικασία στον πλαίσιο κατάθεσης. Δεν μου ειπώθηκε κάτι ξεκάθαρα για δώρο ή αμοιβή ή βραβείο. Εκ των υστέρων, το 2023 μου ανακοινώθηκε το χρηματικό βραβείο καθώς αξιολογήθηκαν οι καταθέσεις από την αμερικανική δικαιοσύνη» είπε η κ. Μαραγγέλη.

Η κατηγορουμέναη παράλληλα επανέλαβε όσα είχε καταθέσει στην τότε Εισαγγελία Διαφθοράς περί δωροδοκίας πολιτικών προσώπων από τη Novartis, δηλώνοντας «αδικημένη» από την πρωτόδικη απόφαση καθώς, όπως τόνισε:«Κατέθεσα όσα έβλεπα και ζούσα στη εταιρεία. Οι αμερικανικές αρχές με έκριναν αξιόπιστη και βραβεύτηκα. Στην ελληνική δικαιοσύνη συνεχίζουν να με καλούν για καταθέσεις σε δικαστήρια. Αξιόπιστη στην αμερικανική δικαιοσύνη, αναξιόπιστη κατά το ήμισυ από την ελληνική δικαιοσύνη... Γι' αυτό απευθύνθηκα στο Τριμελές Δικαστήριο, στο Εφετείο προσδοκώντας μία δίκαιη απόφαση».

Η «Αικατερίνη Κελέση» επέμεινε απολογούμενη στους ισχυρισμούς της περί βαλίτσας με χρήματα με προορισμό το Μέγαρο Μαξίμου, επί πρωθυπουργίας Σαμαρά:

«Ήμουν μπροστά, έβλεπα τα χρήματα να μπαίνουν σε φακέλους. Οι φάκελοι έβγαιναν και δινόντουσαν. Τώρα αν είχαν άλλους φακέλους μέσα με χαρτοπετσέτες, τι να πω…και τότε με το Μέγαρο Μαξίμου, επειδή έγινε ντόρος. Εγώ τα χρήματα τα είδα να μπαίνουν σε βαλίτσα. Πήγε εκεί ο Φρουζής γιατί ήρθε με επιστολή από το Μέγαρο από το γραφείο πρωθυπουργού. Η βαλίτσα γύρισε άδεια. Γύρισε και διατυμπάνιζε ότι γύρισε άδεια βαλίτσα και τα πετύχαμε αυτά που θέλαμε. Εγώ όσα είδα κατέθεσα και όσα άκουσα» είπε.

Αναφερόμενη στην παρουσία της στο κέντρο λήψης αποφάσεων του ελληνικού τμήματος του φαρμακευτικού κολοσσού, από το 2007 έως το 2018, η κατηγορουμένη είπε πως «ήταν το δεξί χέρι του ισχυρού άνδρα της Νοβάρτις Ελλάδος» και ότι το 2015 «υπήρξε «βελούδινο διαζύγιο» και ο Κ. Φρουζής απομακρύνθηκε από την εταιρεία λόγω οικονομικών ατασθαλιών με εικονικά τιμολόγια δαπανών». Όπως είπε στα τέλη του 2016-αρχές του 2017 αφού έγινε εσωτερικός έλεγχος «εισέβαλε στην εταιρεία η εισαγγελία διαφθοράς και έκανε κατάσχεση σε υπολογιστές».

Όπως ανέφερε «μας συγκέντρωσαν στο αμφιθέατρο και μας είπαν ότι η Νοβάρτις ελέγχεται από τις αμερικανικές αρχές και πως ενδέχεται να χρειαστεί να απευθυνθούμε σε δικηγόρο και ότι θα μας καλέσουν οι ελληνικές αρχές. Μας είπαν πως θα πρέπει να συνεργαστούμε. Υπήρξε αναστάτωση, ο καθένας προσπαθούσε να γλιτώσει τον εαυτό του. Μετά από ενάμιση μήνα είχα μία κλήση από την εισαγγελία διαφθοράς κατά τις 9.00 το βράδυ. Με καλούσαν να παραστώ ως μάρτυρας την επόμενη ημέρα. Ενημέρωσα την νομική σύμβουλο της εταιρείας. Παρουσιάστηκα στην Εισαγγελία. Η κ. Τουλουπάκη μου εξήγησε ότι ερευνούν την Νοβάρτις. Την ρώτησα από αφέλεια αν μπορούσα να μην συμμετάσχω στη διαδικασία και μου είπε ότι είμαι υποχρεωμένη να καταθέσω και μου είπε το νόμο για τους προστατευόμενους μάρτυρες. Βρέθηκα σε δίλημμα. Την ενημέρωσα ότι έχω φόβο να πω τι ξέρω. Μου ανέλυσε το πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Αποφάσισα να πω ό,τι ήξερα. Ήταν μία απόφαση ίσως και αφέλειας» είπε στο δικαστήριο η κα Μαραγγέλη.

Όπως τόνισε η κατηγορουμένη τα προς δωροδοκία χρήματα κινούνταν εκτός τραπεζικού συστήματος, επαναλαμβάνοντας πως βρισκόταν «παραδίπλα όταν ο Φρουζής έδινε φακέλους με μετρητά».

Πρόεδρος: Βλέπατε έναν άνθρωπο να κάνει ατασθαλίες τόσα χρόνια και τον πιστεύατε; Έκανε κομπίνες με λεφτά για βενζίνες...

Κατηγορούμενη: Δεν ήμουν εκεί για να κρίνω. Ήμουν υπάλληλος της εταιρείας, κατέθεσα αυτά που έβλεπα. Δεν είχα απολύτως κανένα σκοπό ή μένος. Ανέφερα τι γινόταν μέσα στην εταιρεία.

Πρόεδρος: Βλέπουμε βεβαιότητα στις καταθέσεις. Μήπως είχατε πιέσεις;

Κατηγορούμενη: Καμία απολύτως πίεση δεν είχα για όσα κατέθεσα. Οι καταθέσεις έγιναν με γνώμονα όσα έβλεπα και όσα μου έλεγε ο Φρουζής. Είδα την καταμέτρηση και τους κίτρινους φακέλους με 20, 50, 70 χιλιάδες ευρώ που προορίζονταν για τον 'Αδωνι Γεωργιάδη. Αυτά θα τα έπαιρνε ο κ. Γεωργιάδης σε διαδοχικές δόσεις. Έτσι διατυμπάνιζε μέσα στην ομάδα ο κ. Φρουζής... Οι συναντήσεις Φρουζή-Γεωργιάδη ήταν συχνές. Μιλούσα με τη γραμματέα του κ. Γεωργιάδη… Κλείναμε τα ραντεβού.

Εισαγγελέας: Πώς δεν υπήρξε ένα μέιλ που να αποδεικνύει τις συναλλαγές;

Κατηγορούμενη: Δεν γίνονταν τέτοιες επιβεβαιώσεις μέσω μέιλ. Γύριζε πίσω με την βαλίτσα άδεια...

Πρόεδρος: Πώς δικαιολογείται η μη αναφορά στο πρακτικό συμβιβασμού (της εταιρίας με τις αμερικανικές αρχές) σε πολιτικά πρόσωπα;

Κατηγορούμενη: Το μόνο που μπορώ να πω είναι πως όσα ερευνούσε η αμερικανική δικαιοσύνη ερευνούσε και η ελληνική. Αναφορά σε «κρατικούς αξιωματούχους» γίνεται, αλλά εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι αποφασίστηκε να γραφτεί σε ένα πρακτικό συμβιβασμού, ούτε πού κατέληξε η αμερικανική δικαιοσύνη. Υπάρχει και μια συμφωνία, ας το πούμε, εμπιστευτικότητας για όσα κατέθεσα.

Η διαδικασία συνεχίζεται με την εισαγγελική πρόταση επί των κατηγοριών για τους δύο κατηγορούμενους.