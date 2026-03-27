Μ. Συρεγγέλα: Μόνο η σημερινή κυβέρνηση μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας

Σε στοχευμένα μέτρα και σε μία σταθερή κυβέρνηση που να εγγυάται την ασφάλεια της χώρας αναφέρθηκε η βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα στην ΕΡΤ.

«Τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα και να πηγαίνουν στους πιο ευάλωτους, όπως και στις οικογένειες με παιδιά. Το fuel pass αφορά σε περίπου 3 στα 4 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων. Ταυτόχρονα και στο diesel όπου συμπαρασύρει τις τιμές στα τρόφιμα και γι’ αυτό θέλουμε και αυτό να το συγκρατήσουμε.



Όλα αυτά ήταν στοχευμένα, όπως και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και για τα λιπάσματα και για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια λόγω Πάσχα

Το να λέμε οτιδήποτε κι αν προτείνει η κυβέρνηση είμαστε απέναντι, όπως κάνει συνεχώς η αντιπολίτευση δεν βοηθάει.

Μας κατηγόρησαν ότι για να πάρουμε τα 100 εκατομμύρια από τα 300 που δίνει αυτή τη στιγμή η Κυβέρνηση για στήριξη φορολογήσαμε τον τζόγο. Έχουμε πάνω από 85 φόρους που έχει μειώσει αυτή η Κυβέρνηση.

Το ΠΑΣΟΚ άλλα λέει στα πάνελ και άλλα στη Βουλή. Γιατί όταν είχε έρθει η νομοθεσία για τη φορολόγηση των υπερκερδών στα διυλιστήρια στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ ψήφισε ''παρών''.

Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και από την πρώτη στιγμή είπε ο πρωθυπουργός ότι ανάλογα με τις εξελίξεις θα υπάρξουν και περισσότερα μέτρα αν χρειαστεί. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο κόσμος περνάει δύσκολα αλλά πρέπει να του λες και αλήθειες γι’ αυτά που μπορείς να δώσεις. Να μη φτάσουμε στις εποχές του ''λεφτά υπάρχουν'' ενώ δεν υπάρχουν».

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ)

«Συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ να λέει πράγματα μόνο για να κάνει αντιπολίτευση, όπως για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ). Ο ΕΦΚ είναι στα 41 λεπτά. Το κατώτατο όριο που δίνεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία είναι 33 λεπτά, άρα θα πρέπει να μειωθεί 8 λεπτά. Εμείς τι δίνουμε; Δίνουμε 16 λεπτά μείωση συν το ΦΠΑ πηγαίνει στα 20 λεπτά μείωση».

Εγγύηση σταθερότητας η ΝΔ – Το ΠΑΣΟΚ ούτε ενωμένο, ούτε δυνατό είναι

«Πρέπει να υπάρχουν σταθερές κυβερνήσεις. Να υπάρχει μία κυβέρνηση που να εγγυάται τη σταθερότητα και την ασφάλεια της χώρας και είδαμε τα αντανακλαστικά μας αυτές τις δύσκολες στιγμές. Φανταστείτε μία κυβέρνηση συνεργασίας που θα έπρεπε να μεσολαβήσει μια ολόκληρη διαδικασία με συνεδριάσεις ενώ τώρα μέσα σε δύο ώρες πάρθηκε η απόφαση να σταλούν οι φρεγάτες ''Κίμων'' και «Ψαρά'' στην Κύπρο. Τη σταθερότητα στη χώρα την εγγυάται η Νέα Δημοκρατία. Βλέπω ένα ΠΑΣΟΚ που είναι εδώ δεν το βλέπω ούτε ενωμένο ούτε δυνατό», τόνισε η κ. Συρεγγέλα.