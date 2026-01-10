Μ. Λαζαρίδης για επεισόδιο με Θ. Τζάκρη: Δεν θα αφήνουμε κανέναν πολιτικό, ειδικά γυρολόγο, να βρίζει την παράταξη της ΝΔ

Ένταση επικράτησε το πρωί του Σάββατου στον τηλεοπτικό αέρα του ΟΡΕΝ ανάμεσα στη βουλευτή του Κινήματος Δημοκρατίας Θεοδώρα Τζάκρη και τον βουλευτή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη.

Αμέσως μετά ο Μακάριος Λαζαρίδης προχώρησε σε αναρτήσεις για το επεισόδιο. «Δεν θα αφήνουμε κανέναν πολιτικό - ειδικά γυρολόγους όπως η Θεοδώρα Τζάκρη να βρίζει την παράταξη της ΝΔ. Αυτά που ήξεραν να τα ξεχάσουν!» τόνισε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

❗️Δεν θα αφήνουμε κανέναν πολιτικό - ειδικά γυρολόγους όπως η @Theodora_Tzakri - να βρίζει την παράταξη της @neademokratia. Αυτά που ήξεραν να τα ξεχάσουν!



📺 Επεισόδιο on air: H Τζάκρη είπε για «αλητεία της ΝΔ» για την Καρυστιανού και ο Λαζαρίδης σηκώθηκε και έφυγε, λέγοντας… — Μακάριος Λαζαρίδης 🇬🇷 (@mvlazaridis) January 10, 2026

Λίγα λεπτά αργότερα επανήλθε σημειώνοντας «Η Θεοδώρα Τζάκρη υπερηφανεύεται για τον πολιτικό της λόγο. Έναν πολιτικό λόγο με χυδαίες γενικεύσεις και χαρακτηρισμούς που ρίχνουν την ποιότητα του δημόσιου διαλόγου. Όπως έκανε σήμερα το πρωί στο ΟΡΕΝ. Αλλά τι μπορούν να περιμένουν οι πολίτες από μια πολιτικό η οποία από το ΠΑΣΟΚ πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά στον Κασσελάκη και τώρα ετοιμάζεται να ενταχθεί στο κόμμα της κυρίας Μ. Καρυστιανού. ΥΓ. Σε ό,τι αφορά @Theodora_Tzakri για το αν στην εξεταστική υπερασπίζομαι κακοποιούς σύντομα θα κληθείτε να το αποδείξετε.

Η @Theodora_Tzakri υπερηφανεύεται για τον πολιτικό της λόγο.



Έναν πολιτικό λόγο με χυδαίες γενικεύσεις και χαρακτηρισμούς που ρίχνουν την ποιότητα του δημόσιου διαλόγου. Όπως έκανε σήμερα το πρωί στο @opentvgr.



Αλλά τι μπορούν να περιμένουν οι πολίτες από μια πολιτικό η οποία… pic.twitter.com/hq9KjGv6XY — Μακάριος Λαζαρίδης 🇬🇷 (@mvlazaridis) January 10, 2026

Επεισόδιο on air: H Τζάκρη μίλησε για «αλητεία της ΝΔ» - Αποχώρησε ο Λαζαρίδης, λέγοντας «ντροπή»

Υπενθυμίζεται ότι έντονο επεισόδιο σημειώθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή στο Open ανάμεσα στη βουλευτή του Κινήματος Δημοκρατίας Θεοδώρα Τζάκρη και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρίδη, με αφορμή τη συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο δημιουργίας του λεγόμενου «κόμματος Καρυστιανού».

Η ένταση πυροδοτήθηκε όταν η συζήτηση στράφηκε στα επιχειρήματα της κυβέρνησης περί «εργαλειοποίησης του πένθους» από τη Μαρία Καρυστιανού, με την κα Τζάκρη να χρησιμοποιεί ιδιαίτερα σκληρή φρασεολογία. Σε παροξυσμό, χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις της Νέας Δημοκρατίας ως προερχόμενες «όχι από τον χώρο της πολιτικής με επιχειρήματα, αλλά από τον χώρο της αλητείας».

Ακολούθησε άμεση και έντονη αντίδραση από τον κ. Λαζαρίδη, ο οποίος αντέδρασε λέγοντας «αλητεία;», για να λάβει καταφατική απάντηση από την κα Τζάκρη. «Ντροπή», απάντησε ο βουλευτής της ΝΔ, εμφανώς εκνευρισμένος.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Μακάριος Λαζαρίδης αποχώρησε από την εκπομπή, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για το επίπεδο της συζήτησης και τη χρήση τέτοιων χαρακτηρισμών στον τηλεοπτικό «αέρα».

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο μετά το 03:10:00

Μετά την αποχώρησή του και ύστερα από επανειλημμένες παρεμβάσεις και εκκλήσεις των δημοσιογράφων της εκπομπής, η Θεοδώρα Τζάκρη αναγκάστηκε να αναδιατυπώσει τη δήλωσή της, αποφεύγοντας τον όρο «αλητεία» και κάνοντας λόγο πλέον για «παράλογα» επιχειρήματα εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας.

Το επεισόδιο προστίθεται στο ήδη φορτισμένο πολιτικό κλίμα γύρω από το ενδεχόμενο πολιτικής αξιοποίησης της κοινωνικής αγανάκτησης και του δημόσιου διαλόγου που έχει ανοίξει μετά την τραγωδία των Τεμπών, με τις αντιπαραθέσεις να μεταφέρονται πλέον και σε ζωντανές τηλεοπτικές συζητήσεις.