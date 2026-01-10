Επεισόδιο on air: H Τζάκρη μίλησε για «αλητεία της ΝΔ» - Αποχώρησε ο Λαζαρίδης, λέγοντας «ντροπή»

Έντονο επεισόδιο σημειώθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή στο Open ανάμεσα στη βουλευτή του Κινήματος Δημοκρατίας Θεοδώρα Τζάκρη και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρίδη, με αφορμή τη συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο δημιουργίας του λεγόμενου «κόμματος Καρυστιανού».

Η ένταση πυροδοτήθηκε όταν η συζήτηση στράφηκε στα επιχειρήματα της κυβέρνησης περί «εργαλειοποίησης του πένθους» από τη Μαρία Καρυστιανού, με την κα Τζάκρη να χρησιμοποιεί ιδιαίτερα σκληρή φρασεολογία. Σε παροξυσμό, χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις της Νέας Δημοκρατίας ως προερχόμενες «όχι από τον χώρο της πολιτικής με επιχειρήματα, αλλά από τον χώρο της αλητείας».



Ακολούθησε άμεση και έντονη αντίδραση από τον κ. Λαζαρίδη, ο οποίος αντέδρασε λέγοντας «αλητεία;», για να λάβει καταφατική απάντηση από την κα Τζάκρη. «Ντροπή», απάντησε ο βουλευτής της ΝΔ, εμφανώς εκνευρισμένος.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Μακάριος Λαζαρίδης αποχώρησε από την εκπομπή, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για το επίπεδο της συζήτησης και τη χρήση τέτοιων χαρακτηρισμών στον τηλεοπτικό «αέρα».

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο μετά το 03:10:00

Μετά την αποχώρησή του και ύστερα από επανειλημμένες παρεμβάσεις και εκκλήσεις των δημοσιογράφων της εκπομπής, η Θεοδώρα Τζάκρη αναγκάστηκε να αναδιατυπώσει τη δήλωσή της, αποφεύγοντας τον όρο «αλητεία» και κάνοντας λόγο πλέον για «παράλογα» επιχειρήματα εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας.

Το επεισόδιο προστίθεται στο ήδη φορτισμένο πολιτικό κλίμα γύρω από το ενδεχόμενο πολιτικής αξιοποίησης της κοινωνικής αγανάκτησης και του δημόσιου διαλόγου που έχει ανοίξει μετά την τραγωδία των Τεμπών, με τις αντιπαραθέσεις να μεταφέρονται πλέον και σε ζωντανές τηλεοπτικές συζητήσεις.