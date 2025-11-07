Μ. Χρυσοχοΐδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Βρήκαμε 4 οικογένειες που πήραν παράνομα 4 εκατ. ευρώ

Ο υπουργός προστασίας του Πολίτης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε την έρευνα σε βάρος 52 φυσικών προσώπων που εισέπραξαν παράνομα πάνω από 4 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, όπως είπε κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από το Ηράκλειο Κρήτης, «πριν από δύο μήνες είχα δεσμευτεί δημόσια να ερευνήσουμε και να δώσουμε όλα τα ΑΦΜ που πήραν παράνομα ευρωπαϊκό και κρατικό χρήμα».

Τόνισε δε ότι «η παραβατικότητα δεν είναι μόνο τα όπλα και η βία είναι και το οικονομικό έγκλημα, η απάτη, η ιδιοποίηση πόρων για την ανάπτυξη της χώρας. Είναι δικαιοσύνη να εντοπιστούν οι παραβάτες γιατί η ισονομία είναι προϋπόθεση για να εμπιστεύονται οι πολίτες την πολιτεία».

Υπενθυμίζοντας ότι «στις 31 Αυγούστου είχαμε ανακοινώσει 6354 ΑΦΜ και είχαν εξαχθεί 1036 εκθέσεις και είχαν καταλογιστεί 20 και πλέον εκατομμύρια ευρώ», ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη έκανε γνωστό ότι «μέσα στον Οκτώβριο καταλογίστηκαν άλλα 8 εκατομμύρια, σύνολο 33 εκατ. έχουν καταλογιστεί σε όσους παρανόμως έχουν αχρεωστήτως εισπράξει επιδοτήσεις»

«Στο πλαίσιο των ερευνών προχώρησε η διερεύνηση συγκρότησης εγκληματικών ομάδων με στόχο τη λεηλασία των πόρων. Διερευνώνται 4 ομάδες, 52 φυσικά πρόσωπα που έλαβαν πάνω από 4 εκατ. ευρώ και πλέον ερευνάται η ροή ποσών και αυτά θα διαδιβαστούν στον εισαγγελέα και η τυχόν καθοδήγηση από τρίτα πρόσωπα» κατέληξε ο κ. Χρυσοχοΐδης

Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας το Πολίτη: