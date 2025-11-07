Mastermine: Πώς θα γίνει εφικτή η πράσινη και ψηφιακή εξόρυξη – Το ΑΠΘ στην έρευνα για τα μεταλλεία του αύριο

Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και της βιωσιμότητας περνά η εξόρυξη, με τις εικόνες των ορυχείων να αλλάζουν ριζικά τα επόμενα χρόνια, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες δεδομένων και τα «ψηφιακά δίδυμα», μέσα από την αρχή του «Mining Metaverse». Στην πρώτη γραμμή αυτής της μετάβασης βρίσκεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μέσα από τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό έργο Mastermine, που στοχεύει στη «πράσινη εξόρυξη» και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μεταλλείων σε όλη την Ευρώπη. Ο Δρ. Βασίλης Ψωμιάδης, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Επιστήμης Δεδομένων και Ιστού (Datalab) του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ, μιλάει στα Μακεδονικά Νέα για αυτή τη νέα μεταλλευτική εποχή και εξηγεί αναλυτικά τι είναι και που στοχεύει το Mastermine.

