Μ. Χαρακόπουλος στον καθαγιασμό εικόνων του καθεδρικού ναού Βουκουρεστίου: Η Ορθοδοξία ακτινοβολεί στη Ρουμανία

«Με χαρά και δέος συμμετείχαμε μαζί με τον συνάδελφο από το Ρουμανικό Κοινοβούλιο Ιωάννη Βουλπέσκου, εκπροσωπώντας τη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, στη λαμπρή αυτή τελετή καθαγιασμού των ιερών εικόνων, των ψηφιδωτών του περικαλλούς, μεγαλοπρεπούς Καθεδρικού Ναού του Βουκουρεστίου από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Πατριάρχη Βουκουρεστίου και Ρουμανίας Δανιήλ. Η μεγάλη αυτή ημέρα συμπίπτει χρονικά με τα 140 χρόνια της αυτοκεφαλίας της Ρουμανικής Εκκλησίας και τα 100 χρόνια από την ανύψωσή της σε Πατριαρχείο.

Η Ορθοδοξία ακτινοβολεί στη Ρουμανία και σε όλα τα χριστιανικά Βαλκάνια, παρά τη δοκιμασία των πέτρινων χρόνων της κομουνιστικής αθεΐας, εκπέμπει σήμερα ακόμη περισσότερο φως, φως δικαιοσύνης, αγάπης και αλληλεγγύης. Θέλω να συγχαρώ τους αδερφούς μας Ορθοδόξους της Ρουμανίας και να ευχηθώ ειρήνη, πρόοδο και ευημερία και να είναι πάντοτε σταθεροί, στέρεοι στην πίστη των πατέρων τους και στις παρακαταθήκες που τους άφησαν», τόνισε ο γενικός γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (ΔΣΟ), βουλευτής δρ Μάξιμος Χαρακόπουλος, μετά τη Θεία Λειτουργία και την Τελετή καθαγιασμού της ψηφιδωτής αγιογράφησης του Εθνικού Καθεδρικού Ναού στο Βουκουρέστι, προεξαρχόντων του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και του Πατριάρχη Ρουμανίας κ. Δανιήλ. Ο επικεφαλής της ΔΣΟ μετά από επίσημη πρόσκληση συμμετείχε στην τελετή μαζί με τον πρόεδρο της Γ.Σ. της ΔΣΟ, Ιοάν Βουλπέσκου.

Σημειώνεται ότι οι εκδηλώσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της επετείου συμπλήρωσης 140 ετών από την απονομή της Αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της Ρουμανίας και 100 ετών από την ανύψωσή της σε Πατριαρχείο από τον Οικουμενικό Θρόνο. Στην τελετή παρέστησαν επίσης ο Πρόεδρος της Ρουμανίας, Νίκουσoρ Νταν, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου, ο πρωθυπουργός της Ρουμανίας, Ιλιέ Μπολογιάν, ο πρόεδρος της Βουλής, Σορίν Γκριντεάνου, καθώς και ο πρόεδρος της Γερουσίας, Μίρτσα Αμπρούντεαν, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, του κοινοβουλίου, θρησκευτικών και διπλωματικών Αρχών και μέγα πλήθος πιστών.

Κατά την παραμονή του στο Βουκουρέστι, ο ο κ. Χαρακόπουλος είχε συνάντηση με τον ελληνικής καταγωγής βουλευτή του ρουμανικού Κοινοβουλίου, Ντράγκο Ζησόπουλο, τον οποίο και συνεχάρη για το πολυσχιδές του έργο. Ακολούθως, επισκέφθηκε την πρεσβεία της Ελλάδος στο Βουκουρέστι, όπου συμμετείχε στην εκδήλωση που διοργάνωσε η πρέσβης, Ευαγγελία Γραμματίκα, προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Επίσης, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος συμμετείχε στην ακολουθία του Παρακλητικού Κανόνα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτη στον ελληνικό ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, εντός του περιβόλου της πρεσβείας, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη και πολλών ομογενών.