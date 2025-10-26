Ο Δ. Τσαλικακης στα Μακεδονικα Νεα

«Η Μακεδονία θα έχει σύντομα το πιο σύγχρονο δίκτυο δημόσιας υγείας στην ιστορία της». Αυτό επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ο διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Μακεδονίας Δημήτρης Τσαλικάκης σε συνέντευξή του στα Μακεδονικά Νέα περιγράφοντας τις αλλαγές οι οποίες συντελούνται τα τελευταία δύο χρόνια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας σε όλη τη χώρα.

Στο επίκεντρο αυτής της μεγάλης προσπάθειας βρίσκεται η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας υλοποιώντας έργα που συνδυάζουν ενεργειακή αναβάθμιση, ψηφιακή καινοτομία και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, με έναν στόχο: να φέρει τον πολίτη στο κέντρο του συστήματος.