Μ. Βορίδης για Ξυλούρη: Η Αριστερά προκειμένου να βγάλει επικοινωνιακό μεροκάματο δεν σέβεται τίποτα

Σημείωσε επίσης στις δηλώσεις του στα «Παραπολιτικά 90,1» πως μείζον στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι να πληρωθούν οι αγρότες ενώ ανέφερε πως από τις καταθέσεις των μαρτύρων στην εξεταστική δεν προκύπτει πολιτικό σκάνδαλο.

Αρχικά, ο κ. Βορίδης αναφερόμενος στον Γιώργο Ξυλούρης είπε: «Στο υπόμνημά του ο Γιώργος Ξυλούρης λέει ότι επειδή συμπεριλαμβάνεται στην ποινική δικογραφία, του έχει επιβληθεί κατάσχεση από την αρχή για το ξέπλυμα χρήματος και δεν έχει λάβει γνώση της δικογραφίας, θέλει να ασκήσει τα δικαιώματα του. Η εξεταστική μπορεί να διατάξει τη βίαια προσαγωγή του». Ο κ. Βορίδης τόνισε επίσης πως η πλειοψηφία σωστά έπραξε και διαβίβασε την υπόθεση στον εισαγγελέα για να κρίνει αν είναι νομικά σωστή ή όχι η κίνηση Ξυλούρη και στη συνέχεια να κινήσει τη διαδικασία.

«Ο Ξυλούρης λέει εγώ δεν επιθυμώ να εμφανιστώ και δεν θα καταθέσω στην εξεταστική επιτροπή. Δεν λέω ότι είναι καλό ή κακό. Η εξεταστική με αυτή τη θέση του, τι μπορεί να κάνει; Τι να κάνουμε να τον δείρουμε, μπορεί να διαταχθεί η βίαιη προσαγωγή του. Τη θέση του την ξέρουμε, είτε εγγράφως είτε προφορικώς. Άντε και στέλναμε την αστυνομία. Κι ερχόταν κι έλεγε δεν σας απαντώ σε καμιά ερώτηση», υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Η Αριστερά, προκειμένου να βγάλουν επικοινωνιακό μεροκάματο δεν σέβονται τίποτα. Ο Ξυλούρης θεωρεί ότι έχει δικαιώματα η αντιπολίτευση λέει δεν έχεις. Τι λέει η πλειοψηφία, ορθώς; Πηγαίνετε στην εισαγγελέα να τα πείτε αυτά και αν αυτή θεωρήσει ότι βασίμως τα λέτε να σας πει μπράβο».

Για Βάρρα και ΟΠΕΚΕΠΕ

Στη συνέχεια, ερωτηθείς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για το πόσο σοβαρό είναι η κυβέρνηση να δέχεται πίεση σε αυτά που έχετε πει πριν από δέκα μέρες και ο κ. Βάρρας να παραμένει σύμβουλος του πρωθυπουργού και πηγές της ΝΔ να αδειάζουν τον Βάρρα και να στηρίζουν εσάς, ο Βάρρας να παραμένει σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη; Απάντησε: «Ο λόγος για τον οποίον επιλέγει ο πρωθυπουργός να τον έχει συνεργάτη του είναι κάτι που πρέπει να απαντήσει ο ίδιος, δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ, δεν έχω κάποια εξήγηση».

Για την εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε: Σε αυτή την εξεταστική έχουν όλα τηρηθεί με ευλαβική προσέγγιση. Εκλήθησαν άπαντες, δεν έχει εξαιρεθεί κανένας, εξετάστηκαν με απόλυτη άνεση χρόνου, πλήρως και αναλυτικά, χωρίς τον παραμικρό περιορισμό όλοι, αυτή τη στιγμή η εξεταστική πρέπει να βρίσκεται στην εξέταση του τεσσαρακοστού της μάρτυρα και συνεχίζει. Έχουν κατατεθεί χιλιάδες σελίδες εγγράφων δεν μπορεί να πει κάποιος ότι εδώ η Βουλή δεν κάνει καλά την δουλειά της. Και να σας πω και κάτι άλλο, επειδή συζητάγαμε για το θέμα της προκαταρκτικής, τι περισσότερο θα έκανε η προκαταρκτική; Άλλους μάρτυρες θα καλούσε;»

Επίσης ανέφερε: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τη γνώμη μου έχει δυο μεγάλα ζητήματα, για έμενα το μείζον είναι ότι οι παραγωγοί πρέπει να πάρουν τις ενισχύσεις τους, υπάρχει αυτή η καθυστέρηση του ενός μηνός, αυτή η προκαταβολή 70% που έπρεπε να δοθεί τέλη Οκτωβρίου, θα δοθεί τέλη Νοεμβρίου. Το άλλο θέμα, είναι η υπόθεση του πολιτικού σκανδάλου. Έχουν περάσει αυτή τη στιγμή 40 μάρτυρες, από που μας προκύπτει πολιτικό σκάνδαλο; Από πουθενά. Η μεγάλη συζήτηση της τεχνικής λύσης. Εχθές βγήκε ο ΠΑΣΟΚος αντιπεριφερειάρχης να πει πόσο νόμιμη είναι και να το αποδεχτεί αυτό βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Συγνώμη εγώ γιατί παραιτήθηκα; Το ΠΑΣΟΚ μου ζήτησε να παραιτηθώ και παραιτήθηκα για λόγους ευθιξίας, και ρωτώ τώρα το ΠΑΣΟΚ, γιατί μου ζήτησε να παραιτηθώ; Οι δικοί του λένε ότι η τεχνική λύση είναι νόμιμη».