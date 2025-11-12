Μ. Βορίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα, συνεπώς ούτε πολιτικό σκάνδαλο

Ο κ. Μάκης Βορίδης υποστήριξε πως δεν φέρει καμία ευθύνη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ υπογραμμίζοντας πως «δεν υπάρχει πολιτικό σκάνδαλο» ενώ εξαπέλυσε σφοδρά πυρά στον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού, κ. Γρηγόρη Βάρρα.

Για τη «σύγκρουση» με τον Γρηγόρη Βάρρα, τόνισε: «Μετά την κατάθεση μου στην Εξεταστική Επιτροπή πηγές της Νέας Δημοκρατίας ξεκαθάρισαν πως δεν έχω καμιά πολιτική ευθύνη και ξεκαθαρίστηκε επίσης πως ο κ. Βάρρας είχε παραλείψεις και το ζήτημα δεν είναι δικό μου. Ο κ. Βάρρας είπε αυτά που ήθελε να πει. Κατέθεσε επίσης ένα υπόμνημα στον κ. Μυλωνάκη. Δεν γίνεται να σκέφτεται κάτι κάθε μέρα. Όταν ένας μάρτυρας θυμάται συνέχεια κάτι τότε η αξιοπιστία του είναι μειωμένη. Ειδικά όταν κάποιος έχει εξεταστεί σε βάθος».

Απαντώντας στο ερώτημα γιατί ο κ. Βάρρας παραμένει στο Μαξίμου μετά τα όσα έχουν δει της δημοσιότητας, ο κ.Βορίδης τόνισε στο OPEN: «Είναι μια απορία για την οποία δεν μπορώ να σας μιλήσω εγώ. Και δεν είναι δική μου αρμοδιότητα και ευθύνη να ρωτήσω τον πρωθυπουργό με ποιο κριτήριο και για ποιο λόγο επιλέγει τους συνεργάτες του. Μου φαίνεται αδιανόητο ο Βάρρας να κρατά στο χέρι υπουργούς».

Η εφαρμογή της τεχνικής λύσης

Ο Μάκης Βορίδης έδωσε απαντήσεις και σε όσους τον επέκριναν για την τεχνική λύση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Η μια συζήτηση που ενδιαφέρει τον δημόσιο διάλογο είναι κατά πόσο υπάρχει πολιτικό σκάνδαλο. Αυτό άλλωστε είναι που έδωσε την έκταση και τη δημοσιότητα. Υπάρχει όμως πολιτικό σκάνδαλο; Για να υπάρχει πολιτικό σκάνδαλο θα πρέπει να υπάρχει μια ένδειξη πολιτικού χρήματος ή κάποιος άνθρωπος να έχει πάρει χρήματα. Είτε να υπάρχει μια ενέργεια σκόπιμη προς βλάβη του δημοσίου συμφέροντος» εξήγησε αρχικά και πρόσθεσε: «Από την Εξεταστική Επιτροπή δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο. Σε ό,τι με αφορά είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Εκείνο το οποίο με κατηγορούσαν είναι η εφαρμογή της τεχνικής λύσης. Ξεκαθάρισε νομίζω πως είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της τεχνικής λύσης. Η τεχνική λύση και η εφαρμογή της ήταν υποχρεωτικά εκ του νόμου. Ο μη εφαρμόζων την τεχνική λύση διέπραττε ποινικό αδίκημα. Στη συνέχεια ξεκαθαρίστηκε πως δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα. Και μου κάνετε μια ερώτηση γιατί πολιτικά δεν το άλλαξες;».

«Δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα, συνεπώς ούτε πολιτικό σκάνδαλο»

Παράλληλα υπογράμμισε πως δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα και άρα δεν υπάρχει πολιτικό αδίκημα. Όπως επεσήμανε στο OPEN: «Πάει και το πολιτικό σκάνδαλο. Γιατί όμως δεν καταργήθηκε η τεχνική λύση; Η τεχνική λύση είναι από το 2015. Εδώ θα βάλω ένα άλλο ερώτημα; Γιατί την ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια μέχρι και το 2025; Άρα αυτό δεν είναι ένα ερώτημα για τον Βορίδη… Είναι ένα ερώτημα δεκαετίας. Για να μην έχει καταργηθεί όμως υπάρχει λόγος. Γιατί, για να πληρωθούν οι κτηνοτρόφοι στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού πρέπει να γίνουν διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Αν δεν γίνουν τα σχέδια τότε οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να πληρωθούν. Εγώ δεν ξέρω τι κάνει ο κ. Τσιάρας τώρα. Πότε έπρεπε να γίνουν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης; Από το 2015. Ποιος είχε την ευθύνη να το κάνει; Οι περιφέρειες. Ο μόνος που είχε παρέμβει για να γίνει αυτό είμαι εγώ».

Και πρόσθεσε ο κ. Βορίδης: «Από τις ποινικές δικογραφίες που βλέπουμε θέλω να επισημάνω το εξής: εγώ δεν έχω δει ζήτημα κατανομής δημοσίων βοσκοτόπων. Έχω δει δικογραφίες με ψεύτικες δηλώσεις ιδιωτικών εγγράφων τα οποία είναι μισθωτήρια οι πλαστοί τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυτό δεν έχει σχέση με την τεχνική λύση. Η τεχνική λύση αυτό που κάνει είναι σε αυτόν που δεν έχει ιδιωτικό βοσκότοπο να πάρει δημόσιο βοσκότοπο σε άλλη χωρική ενότητα για να ενεργοποιήσει τα δικαιώματά του».

«Ο Χασάπης είναι από τα πιο προβεβλημένα στελέχη στο συνεταιριστικό χώρο στην Κρήτη»

Στη συνέχεια κλήθηκε να σχολιάσει και τη σχέση του με τον Ανδρέα Στρατάκη, γνωστός και ως «Χασάπης» στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τη συνεργασία που είχαν την περίοδο που ο Μάκης Βορίδης ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Εγώ είχα να κάνω μια δουλειά εκεί πέρα τη δεδομένη χρονική στιγμή με το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Μέσα στις δουλειές που είχα να κάνω ήταν η δημιουργία του νέου Συνεταιριστικού Νόμου και μέσα στα πλαίσια αυτά η ενοποίηση των συνεταιριστικών οργανώσεων, οι οποίες εκείνη τη χρονική περίοδο ήταν δυο και δεν μπορούσαμε τότε να εκπροσωπηθούμε σε διεθνές επίπεδο εξαιτίας του διχασμού του συνεταιριστικού κινήματος. Μια λοιπόν από τις δουλειές που είχα ήταν αυτή» εξήγησε σχετικά ο Μάκης Βορίδης και συνέχισε: «Ο Ανδρέας Στρατάκης είναι από τα πιο προβεβλημένα στελέχη στην Κρήτη στο συνεταιριστικό κίνημα με μακρά θητεία στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Επίσης είχε μακρά πορεία στο ΠΑΣΟΚ, μετά ήρθε στη Νέα Δημοκρατία. Ο άνθρωπος αυτός ήξερε καλά αυτόν τον χώρο. Σε αυτό με βοήθησε αυτός ο άνθρωπος. Από ότι ξέρω δεν υπάρχουν ποινικές διώξεις για τον κ. Στρατάκη. Και τότε δεν γνώριζα ότι υπάρχει η οποιαδήποτε επιλήψιμη σχέση ή δραστηριότητα».

«Ο Σαμαράς είναι συστατικό της ΝΔ και είναι στενάχωρο που είναι εκτός»

Ο Μάκης Βορίδης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον Αντώνη Σαμαρά σχολιάζοντας την τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε ο πρώην πρωθυπουργός αλλά και το ενδεχόμενος δημιουργίας νέου κόμματος: «Έχουμε πει πως με τον κ. Σαμαρά δεν θα μπούμε σε αντιπαράθεση. Είναι συστατικό της παράταξης και είναι στενάχωρο ότι είναι εκτός» ανέφερε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε: «Εγώ θα το θέσω αλλιώς… Υπάρχει ζήτημα ιδεολογικής ταυτότητας της Νέας Δημοκρατίας και απόκλισης από τις Αρχές του; Η απάντηση είναι πως η Νέα Δημοκρατία έχει πολύ σταθερές αξίες και δεν μετακινείται. Και υπερασπίζεται ένα συγκεκριμένο αξιακό πλαίσιο το οποίο με συνέπεια υπηρετεί για χρόνια. Έχει σημασία πως εφαρμόζεται στην πράξη σε πολιτικό πρόγραμμα. Το ταυτοτικό ερώτημα έχει εκφραστεί με πολλούς τρόπους. Στη μεταναστευτική πολιτική, αν αύριο το πρωί βγει μια κυβέρνηση της Αριστεράς θα ακολουθεί τη μεταναστευτική πολιτική που ακολουθεί ο Θάνος Πλεύρης που είναι η πιο περιοριστική πολιτική σε όλη την Ευρώπη; Αν αύριο το πρωί βγει μια κυβέρνηση της Αριστεράς θα ακολουθήσει μια πολιτική φορολογικών μειώσεων των φορολογικών συντελεστών; Ή θα ακολουθήσει μια πολιτική υπερβολικής φορολόγησης; Αυτό που έχει σημασία δεν είναι η πολιτική καταγωγή του καθενός. Άμα το πάμε έτσι, εγώ στο ΛΑΟΣ ήμουνα και ο Άδωνης στο ΛΑΟΣ ήταν και ο Πλεύρης στο ΛΑΟΣ ήταν και όλοι έγιναν υπουργοί. Άρα το θέμα εδώ δεν είναι η πολιτική καταγωγή. Εδώ το ζήτημα που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι το ποιες θέσεις εφαρμόζονται».

Στο ερώτημα αν πληγεί η Νέα Δημοκρατία από τη δημιουργία ενός κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Μάκης Βορίδης ξεκαθάρισε: «Η Νέα Δημοκρατία αυτό θέλει και επιθυμεί είναι να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή σύνθεση. Δεν μπορώ να εκτιμήσω αν θα χάσει κάποιο κομμάτι. Αυτό που κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε για τους πολίτες και για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών μας».