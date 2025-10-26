Μ. Βορίδης για την επίθεση εναντίον του: Δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους

Με έντονη και αμείλικτη γλώσσα σχολίασε ο Μάκης Βορίδης τα γεγονότα που σημειώθηκαν χθες σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου περίπου 25 άτομα με κουκούλες και κράνη επιτέθηκαν εναντίον του, πετώντας αβγά, εκτοξεύοντας ύβρεις και φωνάζοντας συνθήματα εναντίον του.

Στη σχετική δήλωσή του, χαρακτήρισε τους δράστες «χουλιγκάνους της ακροαριστεράς», υπογραμμίζοντας ότι η επίθεση ήταν «απρόκλητη».

«Τους γνωρίζω καλά και ούτε με αιφνιδιάζουν ούτε με τρομάζουν οι ανάρμοστες ενέργειές τους. Έχω βιώσει κάτι ανάλογο σε όλη μου τη ζωή. Ωστόσο, αυτή τη φορά δεν έδειξαν σεβασμό ούτε στην οικογένειά μου - ανάμεσά τους και η 12χρονη κόρη μου - ούτε στα παιδιά άλλων οικογενειών που βρισκόντουσαν στο εστιατόριο, χωρίς να έχουν καμία σχέση με την παρέα μας», τόνισε. Καταλήγοντας, επισήμανε: «Δυστυχώς, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μέχρι να εξαλειφθεί η βία από την ακροαριστερά».

Η ανάρτηση του Μάκη Βορίδη

«Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς μου επιτέθηκαν χθες απρόκλητα σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου βρίσκομαι σε ιδιωτική επίσκεψη.

Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας.

Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία».

Γ. Μυλωνάκης: Δεν φοβίζουν κανένα, είναι οι ίδιοι που γέμισαν με μίσος και τοξικότητα την κοινωνία

«Οι «γνωστοί – άγνωστοι» με τις κουκούλες απέδειξαν για μια ακόμη φορά ότι δεν σέβονται καμία αξία της ζωής, τόνισε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, αναφερόμενος στην επίθεση που δέχτηκε ο Μάκης Βορίδης και η οικογένειά του το βράδυ του Σαββάτου σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ο κ. Μυλωνάκης υπογράμμισε πως η κουκουλοφόροι δεν φοβίζουν κανένα και πως αντίθετα, «μας θυμίζουν πόσο σημαντικό είναι να μη γυρίσουμε πίσω στην εποχή της πάνω και κάτω πλατείας, όταν οι ίδιοι προσπάθησαν να γεμίσουν με μίσος και τοξικότητα την ελληνική κοινωνία».

Η ανάρτηση του Γιώργου Μυλωνάκη

«Οι «γνωστοί - άγνωστοι» με τις κουκούλες απέδειξαν για μια ακόμη φορά ότι δεν σέβονται καμία αξία της ζωής.

Χθες το βράδυ επιτέθηκαν στον @MakisVoridis στο Ηράκλειο της Κρήτης που δειπνούσε με την οικογένεια του.

Δεν φοβίζουν όμως κανένα.

Αντίθετα μας θυμίζουν πόσο σημαντικό είναι να μη γυρίσουμε πίσω στην εποχή της πάνω και κάτω πλατείας, όταν οι ίδιοι προσπάθησαν να γεμίσουν με μίσος και τοξικότητα την ελληνική κοινωνία».

Οι «γνωστοί - άγνωστοι» με τις κουκούλες απέδειξαν για μια ακόμη φορά ότι δεν σέβονται καμία αξία της ζωής.



Χθες το βράδυ επιτέθηκαν στον @MakisVoridis στο Ηράκλειο της Κρήτης που δειπνούσε με την οικογένεια του.



Δεν φοβίζουν όμως κανένα.



Αντίθετα μας θυμίζουν πόσο… https://t.co/y9SC8UfjxF — George Mylonakis (@georgemilon) October 26, 2025

Π. Μαρινάκης: Εκπροσωπούν τη χειρότεροι μορφή φασισμού

Με κάθε ευκαιρία, οι «γνωστοί - άγνωστοι» επιβεβαιώνουν γιατί εκπροσωπούν τη χειρότερη μορφή φασισμού» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή το επεισόδιο σε βάρος του Μάκη Βορίδη χθες στο Ηράκλειο..

«Χθες, στο Ηράκλειο Κρήτης, επιτέθηκαν στον Μάκη Βορίδη, χωρίς να σεβαστούν ούτε την οικογένειά του. Άγνωστη λέξη, άλλωστε, για όλους αυτούς ο σεβασμός» τόνισε ο κ. Μαρινάκης και κατέληξε: «Δεν μας φοβίζουν, αλλά, αντιθέτως, μας κάνουν πιο δυνατούς».

«Απόλυτη καταδίκη» Νικήτα Κακλαμάνη για την επίθεση κατά Μάκη Βορίδη

«Την απόλυτη καταδίκη του» για την επίθεση που δέχθηκε ο βουλευτής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης και η οικογένεια του το βράδυ του Σαββάτου στην Κρήτη, εξέφρασε με δήλωση του ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης.

Όπως τόνισε ο κ. Κακλαμάνης: «H επίθεση, που δέχθηκε χθες βράδυ, ο βουλευτής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης και η οικογένεια του στο Ηράκλειο Κρήτης από ομάδα "γνωστών-αγνώστων", επιβεβαιώνει ότι δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιοι ολίγοι, που αγνοούν τη λέξη "σεβασμός", κυρίως όμως τι εστί Δημοκρατία».

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Βουλής: «Τα συγκεκριμένα άτομα θα πρέπει να μάθουν, λοιπόν, ότι τέτοιες ενέργειες, γιγαντώνουν τις δημοκρατίες. Και πως το ίδιο θα συμβαίνει κάθε φορά, που επιχειρούν να τις χτυπούν "καλλιεργώντας" κλίμα τρομοκρατίας. Ζούμε σε μία χώρα, που γέννησε την αληθινή Δημοκρατία. Θα τη διατηρήσουμε με κάθε τρόπο. Δεν φοβόμαστε. Είμαστε οι πολλοί και είναι οι λίγοι. Όχι στη βία...».

Ν. Δένδιας: Όνειδος για τη δημοκρατία η απαράδεκτη επίθεση σε Βορίδη και την οικογένειά του

Με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή του στον Μάκη Βορίδη, στη σύζυγό του, Δανάη, και τη μικρή τους κόρη, «για την απαράδεκτη επίθεση που δέχθηκαν από κουκουλοφόρους».

«Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν όνειδος για τη δημοκρατία μας» υπογραμμίζει ο κ. Δένδιας.

H ανάρτηση του Νίκου Δένδια

«Εκφράζω την αμέριστη συμπαράστασή μου στον Μάκη Βορίδη, τη Δανάη και την μικρή τους κόρη, για την απαράδεκτη επίθεση που δέχθηκαν από κουκουλοφόρους. Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν όνειδος για τη Δημοκρατία μας».

Εκφράζω την αμέριστη συμπαράστασή μου στον @MakisVoridis, τη Δανάη και την μικρή τους κόρη, για την απαράδεκτη επίθεση που δέχθηκαν από κουκουλοφόρους. Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν όνειδος για τη Δημοκρατία μας. — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 26, 2025

ΠΑΣΟΚ: Καταδικάζουμε τη βία απ' όπου κι αν προέρχεται

Με μια λακωνική ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ καταδίκασε την επίθεση που σημειώθηκε ενώ ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης γευμάτιζε με την οικογένειά του στο Ηράκλειο.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Καταδικάζουμε τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται. Δεν έχει θέση στην κοινωνία μας και σε μια ευνομούμενη Πολιτεία δεν μπορεί να υποκαθιστά τους θεσμούς».

Το χρονικό της επίθεσης

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε εστιατόριο στην πλατεία Πειραιά, στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου ο κ. Βορίδης δειπνούσε με την οικογένειά του και φίλους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 25 άτομα του λεγόμενου αντιεξουσιαστικού χώρου, φορώντας κουκούλες και κρατώντας λοστούς, εισέβαλαν στο κατάστημα και κινήθηκαν εναντίον του πρώην υπουργού, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Οι δράστες πέταξαν αυγά, πέτρες, ξύλα και τραπέζια προς το τραπέζι του κ. Βορίδη και των συνοδών του, σπάζοντας εξοπλισμό και πανικοβάλλοντας τους παρευρισκόμενους, όπως αναφέρει το neakriti.gr.

Κατά πληροφορίες της κρητικού μέσο ενημέρωσης ένα μικρό παιδί άλλης παρέας στο εστιατόριο φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά.

Το περιστατικό διήρκεσε μόλις δύο λεπτά, ωστόσο προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση. Ο κ. Βορίδης, η οικογένειά του και οι γνωστοί που τον συνόδευαν φυγαδεύτηκαν αρχικά στο υπόγειο παρακείμενου εστιατορίου, ώσπου να εμφανιστούν οι αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να τους απεγκλωβίσουν από το σημείο και να τους απομακρύνουν με ασφάλεια.

Η ΕΛ.ΑΣ. απέκλεισε την περιοχή και συνόδευσε τον τέως υπουργό μέχρι την οδό 25ης Αυγούστου, για την ασφαλή απομάκρυνσή του από το σημείο.

Ο κ. Βορίδης βρισκόταν στην Κρήτη για ιδιωτική επίσκεψη, συνοδευόμενος από περιορισμένη ασφάλεια.