Επίθεση κουκουλοφόρων με αυγά και συνθήματα κατά του Μ. Βορίδη και της οικογένειάς του στο Ηράκλειο Κρήτης

Ένταση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε εστιατόριο του Ηρακλείου Κρήτης, όπου δειπνούσε ο Μάκης Βορίδης με την οικογένειά του και φίλους του, όταν ομάδα κουκουλοφόρων τους επιτέθηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 25 άτομα του λεγόμενου αντιεξουσιαστικού χώρου, φορώντας κουκούλες και κρατώντας λοστούς, εισέβαλαν στο κατάστημα και κινήθηκαν εναντίον του πρώην υπουργού, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Οι δράστες πέταξαν αυγά, πέτρες, ξύλα και τραπέζια προς το τραπέζι του κ. Βορίδη και των συνοδών του, σπάζοντας εξοπλισμό και πανικοβάλλοντας τους παρευρισκόμενους, όπως αναφέρει το neakriti.gr.

Κατά πληροφορίες της κρητικού μέσο ενημέρωσης ένα μικρό παιδί άλλης παρέας στο εστιατόριο φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά.

Το περιστατικό διήρκεσε μόλις δύο λεπτά, ωστόσο προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση. Ο κ. Βορίδης, η οικογένειά του και οι γνωστοί που τον συνόδευαν φυγαδεύτηκαν αρχικά στο υπόγειο παρακείμενου εστιατορίου, ώσπου να εμφανιστούν οι αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να τους απεγκλωβίσουν από το σημείο και να τους απομακρύνουν με ασφάλεια.

Η ΕΛ.ΑΣ. απέκλεισε την περιοχή και συνόδευσε τον τέως υπουργό μέχρι την οδό 25ης Αυγούστου, για την ασφαλή απομάκρυνσή του από το σημείο.

Ο κ. Βορίδης βρισκόταν στην Κρήτη για ιδιωτική επίσκεψη, συνοδευόμενος από περιορισμένη ασφάλεια.