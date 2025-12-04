Μ. Βορίδης: Αισθάνομαι απόλυτα δικαιωμένος από την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Αισθάνομαι απόλυτα δικαιωμένος σε προσωπικό επίπεδο από την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ», δήλωσε ο Μάκης Βορίδης.

«Όταν κάποιος έχει πχ σκοτώσει ή βιάσει κάποιον, όλοι καταλαβαίνουμε ποια είναι η κακή πράξη. Όταν όμως χρειάζεται να κάνεις ολόκληρες κατασκευές για να βρεις ότι δήθεν κάτι έγινε, αντιλαμβανόμαστε ότι το πράγμα δεν πατάει», ανέφερε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ ο πρώην υπουργός.

Τόνισε, δε, πως κλήθηκαν οι πάντες και εξετάζονται με πολύ μεγάλη προσοχή, ακόμη και ο "Φραπές" κλήθηκε να καταθέσει εκ νέου στις 11/12. «Εγώ δεν ξέρω τι θα κάνει ο άνθρωπος, αλλά σε τελική ανάλυση αυτό που κάνει η Βουλή και η Εξεταστική Επιτροπή είναι το μέγιστο που μπορεί να γίνει. Μπορεί κάποιοι να έχουν πάρει χρήματα, πολιτικά όμως πώς αυτό συνδέεται με την κυβέρνηση, τι κακό έχει κάνει ο υπουργός; Είναι σαν να μου λέτε πως αν αύριο υπάρξει παράνομη συνταγογράφηση γιατρών σε συμπαιγνία με υπηρεσιακούς, πρέπει ο υπουργός Υγείας να πάει φυλακή».

Παράλληλα, επισήμανε ότι όλο αυτό πρέπει να διαστασιολογηθεί σωστά, δεδομένου ότι από τα συνολικά 645.000 ΑΦΜ μόλις τα 1.000 είναι παράνομα. «Γιατί μια νομιμότατη διαδικασία προσωποποιήθηκε σε μένα; Δεν είναι πολιτικοί λόγοι; Είμαι ένας άνθρωπος που στέκεται στην πρώτη γραμμή αυτά τα 6 χρόνια και έχει για την αντιπολίτευση τεράστια σημασία να πληγώ εγώ», κατέληξε.

«Ο Τσίπρας δεν έχει εξηγήσει γιατί ηττήθηκε»

Κληθείς, τέλος, να αξιολογήσει τη χθεσινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην παρουσίαση της «Ιθάκης», ο κ. Βορίδης σχολίασε το εξής:

«Τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας; ότι στα κάτω του έδωσε τον ΣΥΡΙΖΑ με 17% και Αξιωματική Αντιπολίτευση και σήμερα δημοσκοπικά βρίσκεται στο 4-5% χωρίς κανένας να δίνει δυνατότητα κυβερνητικής αλλαγής. Σου λέει σε αυτόν τον χώρο δεν φαίνεται να διαμορφώνεται δυναμική με αυτούς τους σχηματισμούς. Όταν όμως πας να εξηγήσεις γιατί συμβαίνει αυτό, ο κ. Τσίπρας το αποδίδει ότι ασχολούνται πολύ με τα δικά τους. Δεν είναι έτσι, ο κ. Τσίπρας δεν έχει εξηγήσει γιατί ηττήθηκε 5 φορές. Ηττήθηκε γιατί δεν ήταν καλός αρχηγός; Γιατί δεν είναι καλός ο Φάμελλος ή ο Κασσελάκης ή είναι κάτι πιο βαθύ;»

«Ξανά μια φορά ακόμα ακούσαμε χιλιομασημέρα κλισέ, καμία συγκεκριμένη ανάλυση, καμία προοπτική και καμία απάντηση. Ξανά μια από τα ίδια, θα φορολογήσω τους πλούσιους; Γιατί δεν τους φορολόγησες όταν κυβερνούσες; Την τελευατία φορά που το ακούσαμε αυτό, κατέληξε να φορολογεί και να τσακίζει τη μεσαία τάξη. Δεν υπάρχει καμία ανάλυση τι δεν πήγε καλά».

«Ακραίας μορφής και παράνομες κινητοποιήσεις καλό δεν κάνουν»

«Εκείνο το οποίο λέμε στους αγρότες είναι ότι από τη στιγμή που η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε διάλογο, ακραίας μορφής και παράνομες κινητοποιήσεις καλό δεν κάνουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Και πριν 2 χρόνια είχαμε αντίστοιχες κινητοποιήσεις, συναντήθηκαν οι αγρότες με τον πρωθυπουργό και δόθηκαν λύσεις τις οποίες δεν είχε δει ποτέ ο αγροτικός χώρος», υπενθύμισε στη συνέχεια, ενώ ερωτηθείς για το αν τα αγροτικά αιτήματα είναι δίκαια ή άδικα, απάντησε πως αυτά αφορούν κατά βάση το κόστος παραγωγής και δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν όλα. «Έχουμε κάνει πολλά για το κόστος παραγωγής. Πριν από 1,5 χρόνο η κυβέρνηση έδωσε το αγροτικό πετρέλαιο και δήλωσε πως θα παραταθεί η συγκεκριμένη ρύθμιση. Μιλάμε για αίτημα που δεν είχε ικανοποιηθεί επί δεκαετία. Επίσης, είχε τεθεί και ένα ζήτημα κόστους ενεργειακό, το οποίο επίσης ικανοποιήθηκε και υπήρξε ειδική ρύθμιση με προσωπική παρέμβασή του πρωθυπουργού».

Αναφορικά με τις αγροτικές επιδοτήσεις, ο κ. Βορίδης σημείωσε πως κατανοεί ότι υπάρχει καθυστέρηση στις ενισχύσεις, ωστόσο δόθηκαν και θα δοθούν κι άλλα χρήματα, τα οποία μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι αυξημένα κατά 600 εκατ. σε σχέση με πέρσι. «Το μεγάλο πεδίο ελέγχου που προκαλεί κάποιες καθυστερήσεις σε 44.000 ανθρώπους, διασφαλίζει ότι τα χρήματα θα πηγαίνουν εκεί που πρέπει. Η καθυστέρηση των επιδοτήσεων μπορεί να τους κινητοποίησε να βγουν στους δρόμους, θεωρώ ότι μέσα από τον διάλογο και από την υλοποίηση χρονοδιαγράμματος στις πληρωμές μπορούν να μαζευτούν και να τελειώσει η κινητοποίηση».