Τα αποκαλυπτήρια της νέας όψης του ΥΠΕΘΑ

«Η υπεράσπιση της πατρίδας δεν αφορά μόνο την ισχύ των όπλων μας αλλά και την ισχύ της κληρονομιάς μας», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, κατά την ομιλία του στα αποκαλυπτήρια της νέας βιοκλιματικής όψης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

«Γύρω μας καθρεφτίζεται ο εκσυγχρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων», δήλωσε αρχικά από το βήμα της τελετής, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και συνέχισε: «Η υπεράσπιση της πατρίδας δεν αφορά μόνο την ισχύ των όπλων μας αλλά και την ισχύ της κληρονομιάς και της ταυτότητάς μας. Εντυπωσιακό το μνημειακό γλυπτό του Κώστα Βαρώτσου για τους 121.000 νεκρούς που έπεσαν για την ελευθερία της χώρας».

«Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων»

«Έχουμε να ολοκληρώσουμε όλη την όψη του κτηρίου αλλά και το εσωτερικό του έτσι ώστε να είναι σε ευθεία ευθυγράμμιση με αυτό που συμβολίζει η αλλαγή στο εξωτερικό του. Η υπεράσπιση της πατρίδας μας είναι απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων στην ιστορία τους», τόνισε στη συνέχεια.

«Την επόμενη 12ετία οι δεσμευμένοι πόροι ξεπερνούν τα 28 δισ. ευρώ. Έχουμε ήδη αποκτήσει αναβαθμισμένα μαχητικά Rafale, F16 Viper, σύντομα αεροσκάφη F-35. Μία αεροπορία που έχει πλέον στρατηγική αποτρεπτική υπεροχή. Το Πολεμικό Ναυτικό εκσυγχρονίζεται με τος φρεγάτες Belharra. Όλα αυτά ενώ προωθούμε πολλά μη επανδρωμένα μέσα. Οι Ένοπλες Δυνάμεις ενδυναμώνονται και εκσυγχρονίζονται όσο ποτέ», δήλωσε.

Ν. Δένδιας: Θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για τον Άγνωστο Στρατιώτη

«Η εξέλιξη ενός κτηρίου θεσμού συνιστά αλλαγή και πρόοδο. Η νέα όψη του κτηρίου εκφράζει τη νέα εικόνα των ενόπλων δυνάμεων. Σηματοδοτεί τη μεγάλη μεταρρύθμιση Ατζέντα 2030 με την οποία υλοποιούμε αλλαγές στις δομές», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Η νέα εικόνα δεν είναι αισθητική παρέμβαση, αλλά ο συμβολισμός της προσαρμογής στις νέες συνθήκες. Αλλαγή φιλοσοφίας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Μπορούμε να σκεφτούμε έξω από το άσχημο τσιμεντένιο κουτί όπως αυτό που ήταν το κτήριο επί δεκαετίες», επισήμανε.

«Το μνημείο δεν είναι ένα μνημείο ταφικής τέχνης», συνεχίζει και προσθέτει ότι «είναι άνωση, ανάταση, ανάταξη. Το ευθύ μέταλλο απεικονίζει τη σιγουριά και τη δωρικότητα που μας οδηγεί στο μέλλον. Οι κατακόρυφες έχουν κατεύθυνση τον ουρανό, το μέλλον. Θυμίζουν τη φουστανέλα αλλά και τους αρχαιοελληνικούς κίονες».

Ενώ έπειτα ανέφερε ότι «σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του ρόλου του ως σημείο εθνικής ενότητας και κοινής ιστορικής αναφοράς.» «Αναφοράς μνήμης και σεβασμού στον Άγνωστο Νεκρό της Ελλάδας», όπως επισήμανε.

Ευ. Μυτιληναίος: Το νέο επιτελικό κέντρο δημιουργήθηκε από ελληνικά χέρια

«Η νέα βιοκλιματική όψη είναι στραμμένη προς τα 121.000 ονόματα των πεσόντων του Έθνους. Από εδώ εξακτινώνεται σε όλη την επικράτεια σε ξηρά, θάλασσα και αέρα», δήλωσε αρχικά ο πρόεδρος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος.

«Είμαι υπερήφανος γιατί αυτό το επιτελικό κέντρο δημιουργήθηκε από ελληνικά χέρια», πρόσθεσε.

Κ. Βαρώτσος: Κάνουμε μία πολιτισμική πρόταση

«Όταν ο υπουργός με φώναξε πρώτη φορά είχα φοβία τι θα συναντήσω, ήταν για εμένα μία εμπειρία. Με μεγάλη μου έκπληξη έγινε το θαύμα. Όλοι οι άνθρωποι εδώ στο Γενικό Επιτελείο αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια. Ήταν όλοι να κάνουμε μία πολιτισμική πρόταση στην Αθήνα και ευρύτερα στην Ελλάδα», είπε αρχικά από το βήμα της εκδήλωσης, ο αρχιτέκτων, Κώστας Βαρώτσος.

Και συνέχισε: «Μου έδωσαν τα ονόματα των 121.000 νεκρών που έπεσαν για να είμαστε εμείς εδώ και να κάνουμε ό,τι κάνουμε. Δεν ήθελα να τα βάλω σε έναν τάφο, ήθελα να αιωρούνται, σας καλώ φεύγοντας να περάσετε από το μνημείο και να τους δείτε. Μόνο ο στρατός μπορεί να καταδείξει πόσο σημαντική είναι η ειρήνη γιατί ο στρατός ξέρει τι σημαίνει πόλεμος.»

«Το κτήριο αυτό πατάει πάνω στην αρχαιοελληνική ιστορία με τος πτυχώσεις του. Είναι ένα ανοιχτό κτήριο, ένα φωτεινό κτήριο και δεν κρύβει πράγματα», πρόσθεσε και κατέληξε: «Θέλω να καταλήξω με ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους τους παράγοντες που εργάστηκαν για αυτά τα δύο έργα. Θέλω να ευχαριστήσω τον υπουργό που έλαβε το ρίσκο να καλέσει εμένα να κάνω αυτά τα έργα.»

Στην μεγάλη εκδήλωση παρευρίσκονται ο πρωθυπουργός, πλήθος βουλευτών και υπουργικών στελεχών.

Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε με μάσκα λόγω κορωνοϊού στην εκδήλωση και έκατσε δίπλα στον Νίκο Δένδια. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκτός από τον πρωθυπουργό πλήθος υπουργών και βουλευτών.

Την εκδήλωση παρουσιάζουν η Άντζελα Γκερέκου και ο Άκης Σακελλαρίου.

Η τελετή ξεκίνησε με τον Ακάθιστο Ύμνο από παιδική χορωδία και ακολούθησε ο Άγγελος Παπαδημητρίου να τραγουδά το «Της Ελλάδος τα Παιδιά», ενώ την ίδια ώρα χορογραφίες από ηθοποιούς ήταν σε εξέλιξη, δίνοντας εικόνα στην αφήγηση των παρουσιαστών. Στη συνέχεια ο Μανώλης Μητσιάς τραγούδησε το «Μητέρα κι αδελφή».

Η νέα βιοκλιματική όψη του Πενταγώνου

Η μεταμόρφωση αυτού του ιστορικού κτιρίου, που αρχικά κατασκευάστηκε τη δεκαετία του '60, σηματοδοτεί μια σημαντική πρόοδο στον τομέα της αρχιτεκτονικής και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Το έργο φέρει την υπογραφή του διεθνώς αναγνωρισμένου γλύπτη και καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κώστα Βαρώτσου, και της αρχιτέκτονος μηχανικού Χρυσάνθης Ασπρουλοπούλου. Οι δύο καλλιτέχνες συνεργάστηκαν στενά για να επανασχεδιάσουν ριζικά την πρόσοψη του κτιρίου, δίνοντάς της μια νέα ταυτότητα που συνδυάζει την καλλιτεχνική έκφραση με τη λειτουργικότητα και την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Το ανακαινισμένο κτίριο συνδυάζει την καλλιτεχνική έκφραση με την περιβαλλοντική καινοτομία, μεταμορφώνοντας το άλλοτε αυστηρό και ψυχρό οικοδόμημα σε μια φωτεινή και σύγχρονη κατασκευή.

Το έργο καλύπτει τη νότια πρόσοψη μήκους 340 μέτρων, με 730 κάθετες σειρές λευκών περσίδων αλουμινίου ύψους 30,5 μέτρων, σχεδιασμένων να βελτιώνουν τη θερμική συμπεριφορά του κτιρίου και να προσφέρουν ενιαία αρχιτεκτονική ταυτότητα.

Η νέα πρόσοψη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο αρχιτεκτονικό σύνολο που περιλαμβάνει το μνημείο Κιβωτός Εθνικής Μνήμης του γλύπτη Κώστα Βαρώτσου, το οποίο φέρει χαραγμένα τα ονόματα 121.692 πεσόντων των εθνικών αγώνων.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από δωρεά της εταιρείας «Metlen Energy & Metals ΑΕ».

