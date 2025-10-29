Ν. Δένδιας: Θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για τον Άγνωστο Στρατιώτη

«Σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του ρόλου του ως σημείο εθνικής ενότητας και κοινής ιστορικής αναφοράς», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας, κατά την ομιλία του στα αποκαλυπτήρια της νέας βιοκλιματικής όψης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

«Αναφοράς μνήμης και σεβασμού στον Άγνωστο Νεκρό της Ελλάδας», όπως επισήμανε.

«Η εξέλιξη ενός κτηρίου θεσμού συνιστά αλλαγή και πρόοδο. Η νέα όψη του κτηρίου εκφράζει τη νέα εικόνα των ενόπλων δυνάμεων. Σηματοδοτεί τη μεγάλη μεταρρύθμιση Ατζέντα 2030 με την οποία υλοποιούμε αλλαγές στις δομές», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας, κατά την ομιλία του στα αποκαλυπτήρια της νέας βιοκλιματικής όψης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

«Η νέα εικόνα δεν είναι αισθητική παρέμβαση, αλλά ο συμβολισμός της προσαρμογής στις νέες συνθήκες. Αλλαγή φιλοσοφίας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Μπορούμε να σκεφτούμε έξω από το άσχημο τσιμεντένιο κουτί όπως αυτό που ήταν το κτήριο επί δεκαετίες», επισήμανε.

«Το μνημείο δεν είναι ένα μνημείο ταφικής τέχνης», συνεχίζει και προσθέτει ότι «είναι άνωση, ανάταση, ανάταξη. Το ευθύ μέταλλο απεικονίζει τη σιγουριά και τη δωρικότητα που μας οδηγεί στο μέλλον. Οι κατακόρυφες έχουν κατεύθυνση τον ουρανό, το μέλλον. Θυμίζουν τη φουστανέλα αλλά και τους αρχαιοελληνικούς κίονες».